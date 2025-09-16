Los 5 mejores proyectos DeSci que ya están transformando la investigación científica en 2025

Bienvenido a esta guía sobre los proyectos más destacados en el mundo de la DeSci (Ciencia Descentralizada).

Aunque aún es un movimiento reciente, la DeSci se está volviendo esencial para salvar los sistemas de salud actuales y revolucionar la ciencia. Este resumen te ofrece una visión clara de este nuevo paradigma Web3 que marcará el futuro de la salud y el conocimiento.

La DeSci propone un nuevo enfoque para la ciencia

La ciencia sigue avanzando y haciendo descubrimientos. Pero… ¿no podría ir más rápido?.

La razón por la que se frena: está centralizada. Gobiernos, grandes corporaciones y editoriales controlan la investigación, lo que limita la transparencia, el acceso y la participación real de quienes impulsan el progreso.

La DeSci busca cambiar eso. Su objetivo es una ciencia abierta, colaborativa y comunitaria, donde los resultados sean accesibles para cualquiera que los necesite.

El fin último: acelerar el progreso científico y médico, mejorar la salud global y reducir costes sanitarios. Un círculo virtuoso.

Este movimiento reinventa cómo se financia, gobierna y comparte la ciencia:

• A través de DAOs (Organizaciones Autónomas Descentralizadas) que financian investigaciones

• Con PI (Propiedad Intelectual) tokenizada y publicaciones abiertas con incentivos

• Con EHRs (historias clínicas electrónicas) conectadas a comunidades ciudadanas

Entonces… ¿dónde estamos en 2025?

¿Quién lidera este cambio?

Los 5 proyectos DeSci más destacados para 2025 y 2026

Aquí tienes el Top 5 de proyectos DeSci más activos y transformadores en 2025 y 2026

1. VitaDAO — La DAO para financiar investigaciones sobre longevidad

¿Qué hace?

VitaDAO es una DAO centrada en la ciencia de la longevidad. Identifica líneas de investigación prometedoras y las financia a través de mecanismos Web3.

Ha desplegado millones de dólares en más de 20 proyectos, con una cartera pública y gobernanza abierta.

¿Cómo funciona?

Los investigadores aplican, un equipo evalúa, y la comunidad vota y financia.

Los avances se publican en blogs y foros. En su web se muestran los fondos, proyectos y comunidad activos.

¿Por qué unirse?

Si te interesa la longevidad, el financiamiento abierto y la transferencia de PI de universidades a biotecnología, este es tu sitio.

2. Galeon — La DAO Atlantis une pacientes y médicos con un EHR único

¿Qué hace Galeon?

El proyecto francés Galeon busca estandarizar y proteger los datos hospitalarios a través de su EHR (historia clínica digital), con el objetivo de anticipar y curar enfermedades a gran escala.

Su plataforma Atlantis añade una capa comunitaria a esta estructura: pacientes, médicos y ciudadanos participan en investigaciones y gobernanza a través del token $GALEON.

¿Cómo funciona?

El EHR de Galeon organiza datos médicos sensibles gracias a la IA y blockchain. Ya está presente en unos 20 hospitales franceses y permite interoperabilidad entre ellos.

Además, entrena IA descentralizadas en datos anonimizados.

Su plataforma Atlantis reúne una comunidad activa de “Pioneros” que participan en retos, gobernanza y apoyo a proyectos.

¿Por qué unirse?

Si te interesan la salud, la interoperabilidad hospitalaria y una DeSci conectada a la realidad clínica, este es tu espacio.

3. Molecule — La infraestructura IP-NFT/IP-Token para PI on-chain

¿Qué hacen?

Molecule ofrece infraestructura para tokenizar la Propiedad Intelectual. Convierte patentes, datasets y licencias en IP-NFTs, y puede dividirlos en IP-Tokens para facilitar su financiamiento y gobernanza.

Esta estructura es usada por varios BioDAOs (VitaDAO, AthenaDAO…).

¿Cómo funciona?

Caso histórico: en 2021 se transfirió el primer IP-NFT (acuerdo de licencia biofarmacéutico) a VitaDAO. Desde entonces, Molecule ha desarrollado nuevas versiones y alianzas, y documentado todos los avances.

¿Por qué unirse?

Si te interesa tokenizar PI científica, construir mercados de activos de investigación o democratizar su gobernanza.

4. ResearchHub — Plataforma de publicación abierta con peer-review remunerado

¿Qué hacen?

ResearchHub permite publicar y revisar ciencia abierta, recompensando las contribuciones con el token RSC.

Su misión: acelerar la publicación de ciencia reproducible y pagar a quienes la validan.

¿Cómo funciona?

Los usuarios crean recompensas (“revisar este preprint”) y ganan tokens RSC según tarifas públicas.

Toda la actividad está documentada, y la fundación proporciona informes frecuentes.

¿Por qué unirse?

Si apoyas la ciencia abierta, la revisión pagada y el microfinanciamiento científico descentralizado, este es tu espacio.

5. AthenaDAO — La DAO DeSci dedicada a la salud femenina

¿Qué hacen?

AthenaDAO centra sus recursos en la salud de la mujer (longevidad reproductiva, ReproTech…).

Financió su primer IP-NFT y lanza regularmente convocatorias con comunicación transparente.

¿Cómo funciona?

Abren cohortes (como la nº 4 en ReproTech), se votan propuestas y se financian con grants o IP-NFTs.

Informes trimestrales aseguran transparencia. Más de 250.000 USD se comprometieron en la fase inicial.

¿Por qué unirse?

Si te apasiona la salud femenina, la innovación biomédica y corregir siglos de desatención en este ámbito, AthenaDAO es un referente.

Estos cinco proyectos están liderando la revolución DeSci

Algunos tienen más recursos, otros están empezando. Pero todos apuntan hacia una ciencia más abierta, descentralizada y eficaz.

La descentralización de la ciencia no es una utopía. Es una necesidad, y sobre todo, una causa colectiva.