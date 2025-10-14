Millones de tokens DOGE desaparecen de exchanges: ¿se avecina un nuevo aumento de precio?

La caída del suministro y el aumento del volumen diario impulsan especulaciones sobre una nueva alza de Dogecoin tras el lanzamiento de su ETF.

Mientras el mercado cripto se desploma, la memecoin más poderosa Dogecoin (DOGE) mantiene su precio estoicamente, lo que hace que diversos analistas y entendidos del tema se pregunten si se está ad-portas de una nueva alza importante de la shitcoin más aclamada de todas.

Hechos clave: El precio de DOGE ha crecido un 89,9% el último año.

El volumen de transacciones aumentó 125% solo el 10 de octubre.

Mientras que el suministro circulante bajó en 30% los últimos días, lo que presume acumulación de ballenas.

El nuevo ETF de Dogecoin podría incentivar la demanda por la memecoin.

Maxi Doge podría aprovechar el impulso de su antecesor para despegar en el mercado.

Los patrones de DOGE podrían ser buen augurio para los holders de la shitcoin, considerando que su precio ha aumentado un 89,9% el último año.

Indicadores como el volumen diario ha superado a XRP la semana pasada. Según CoinGlass los números de transacciones de Dogecoin al 10 de octubre subieron a 20.450 millones de dólares, un aumento del 125% en un solo día.

Otro dato que ha causado impresión es que, desde la misma fecha, el suministro de tokens circulantes de DOGE ha disminuido en un 30% aproximadamente, de acuerdo con los cálculos con datos de CoinGecko. Lo que podría indicar una posible acumulación de grandes holders en billeteras en frío al retirar sus criptomonedas de los exchanges.

La disminución de suministro DOGE podría anteponerse a una subida en el precio

La actividad de Dogecoin no ha disminuido a pesar de los números en rojo que ha tenido el mercado la última semana. Poco más de 58.000 millones de tokens han salido de circulación, movimiento que históricamente ha indicado acumulación, aún más cuando se observa un volumen estable.

Gráfico histórico del precio de DOGE. Fuente: TradingView

Y es que ahora mismo el gráfico del precio de DOGE está mostrando patrones similares a 2020, antes de su gran repunte. Los mínimos que se observan son cada vez más altos y la base se va formando alrededor de los 0,24 dólares. Analistas presumen que si llega a romper sobre los 0,40 y 0,70 dólares se puede esperar otra alza explosiva como en 2021.

#Dogecoin / $DOGE Slowly but surely seeing more of CT waking up to how primed Dogecoin is to send. $6.90 is a magnet. pic.twitter.com/Ps6LcrmbOn — K A L E O (@CryptoKaleo) October 10, 2025

Hoy tiene catalizadores fuertes, como el reciente lanzamiento del ETF de Dogecoin de 21Shares. Ahora las instituciones podrían estar más interesadas en la memecoin y entraría al podio de una de las criptomonedas con más futuro.

Y si esto se acompaña de una demanda sostenida y una liquidez controlada, el precio de DOGE podría dar el esperado repunte. Sin embargo, esto último podría ser más difícil, ya que Dogecoin no tiene suministro fijo y diariamente se liberan millones de tokens.

Maxi Doge podría ser el próximo con potencial de esta temporada

Las nuevas criptomonedas que giran en torno al perro más famoso del mercado descentralizado también podrían tomar un papel importante y uno de los que resuena es Maxi Doge.

Este proyecto, aún en preventa, está basado en Ethereum y utiliza el aumento en el interés por el gimnasio y el fitness a su favor para, con tono humorístico, apalancar el proyecto entre las mejores opciones dentro de del ecosistema de la segunda criptomoneda más grande.

Maxi Doge ofrece a sus inversores una propuesta equitativa, sin asignaciones internas y rendimientos de hasta 119% anual por staking para los compradores de la ICO, además del entusiasmo de participar de uno de los proyectos posibles a multiplicarse.

