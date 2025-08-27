Las acciones de Coinbase retroceden: ¿qué está pasando?

El retroceso de Coinbase refleja la volatilidad cripto: tras el discurso de Powell, el optimismo se esfumó con la venta masiva de Bitcoin.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Las acciones de Coinbase y más empresas relacionadas con criptomonedas retrocedieron desde el lunes 25 de agosto, luego de una jornada con números en rojos para el Bitcoin (BTC) durante el fin de semana.

Hechos clave: Las acciones de Coinbase, MicroStrategy y otras empresas cripto han estado en movimiento esta semana.

Luego del discurso de Jerome Powell, presidente de la Fed, las criptomonedas repuntaron. Su subida duró muy poco.

Coinbase aún no se recupera del desplome en las acciones, aún falta confianza por parte de los inversores por recientes problemas en cuanto a la seguridad.

El exchange estadounidense en el único que cotiza en bolsa y el más completo en cuanto a derivados.

Este ha sido un comienzo de semana muy activo en los movimientos de acciones y valores de las criptomonedas.

Luego de las declaraciones prometedoras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal sobre la posibilidad de disminuir las tasas de interés.

El discurso de Powell movió el mercado cripto

El viernes 22 de agosto, los precios de las mejores criptomonedas para invertir se recuperaron de las zonas rojas donde se encontraban, así como las acciones de algunas empresas vinculadas al cripto, Marathon Digital subió un 6%, Coinbase hizo lo propio en un 5%, MicroStrategy avanzó un 4% y Robinhood lo hizo en un 3%.

Pero ocurrió lo que muchos llaman ‘flash crash’ y el precio del Bitcoin se vino abajo abruptamente luego de que una ballena vendiera miles de tokens, por lo que no fue suficiente el impulso que pudo dar el discurso de Powell para que los inversores sintieran más confianza en el mercado.

De este modo las acciones de Coinbase, MicroStrategy, Robinhood y varias más se han visto afectadas hasta ahora.

Las acciones de Coinbase aun no han explotado su potencial

Junio fue un muy buen mes para el exchange estadounidense, viendo precios alentadores en las acciones de Coinbase luego de la aprobación de la Ley GENIUS y de su incorporación al mercado europeo a través de la Ley MiCA.

Algunos analistas consideran a Coinbase como “la empresa más incomprendida en el universo de cobertura de criptomonedas”. Remarcando al exchange como el único que cotiza en bolsa, el más completo luego de comprar a Deribit, convirtiéndose en plataforma de derivados de criptomonedas más completa, y su red Base en crecimiento para el lanzamiento de preventa de criptomonedas.

Sin embargo, aún están pendientes muchas mejoras. Un robo de 8 millones de dólares en Solana (SOL), fallas por actualizaciones de códigos y presuntas ventas de información privilegiada, ha hecho que Coinbase no vea un impacto realmente grande en el precio de sus acciones.

El rumbo de Coinbase está marcado por la rapidez que tengan para adaptarse a las reestructuraciones internas y a los factores macroeconómicos que impactan al mercado.

Coinbase no es la única empresa cripto que cotiza en Bolsa, HYLQ Strategy Corp es otra de las compañías a seguir de cerca, ya que ha construído una tesorería con HYPE.