Mientras las acciones de MicroStrategy caen, la empresa no deja de comprar Bitcoins

La caída de MSTR refleja dudas del mercado, mientras la directiva flexibiliza la emisión de acciones para financiar más compras de BTC.

Este martes 26 de agosto las acciones de Microstrategy (MSTR) sufrieron una caída superior a 4% debido a la estrategia de acumulación de Bitcoin (BTC) y a su nueva estrategia de emisión.

Hechos clave: Las acciones de MicroStrategy cayeron 4,17% esta jornada.

Su mayor caída fue el 19 de agosto, 336,57 dólares por acción.

El declive se debe al cambio en la cláusula de emisión de acciones.

MicroStrategy no ha parado su estrategia de compra de Bitcoin y vendió 875.301 acciones para recaudar capital.

La compra de este mes suma los 3.666 BTC.

Los títulos en MicroStrategy se están viendo afectados antes las decisiones de tesorería de su directiva, el precio de las acciones bajó a 343,20 dólares, pero la compañía de software no ha parado de invertir en Bitcoin, su última compra fue por 357 millones de dólares.

¿Por qué están bajando las acciones de MicroStrategy?

En julio, las acciones de MSTR llegaron a un pico de 456 dólares en el momento en que el BTC vivía sus máximos históricos.

Pero hoy el precio por título de MicroStrategy se viene abajo. La directiva ha decidido modificar la cláusula de cómo y cuándo se emiten acciones. Ahora podrán ser expedidas a discreción de la empresa.

Según la normativa anterior, las acciones podrían ser emitidas solo cuando superaran 2,5 veces el valor neto por acción o cuando se tratara de casos extraordinarios. Con este cambio, la firma de Michael Saylor pasa a tener más flexibilidad para recaudar capital, alimentar su acumulación de BTC o gestionar deuda.

El 18 de agosto, Michael Saylor ya había publicado los cambios ante la emisión de acciones de MicroStrategy, despertando la molestia de parte de su comunidad.

Strategy today announced an update to its MSTR Equity ATM Guidance to provide greater flexibility in executing our capital markets strategy. pic.twitter.com/xSwwcWubIq — Michael Saylor (@saylor) August 18, 2025

Y como si se tratase de una preventa de criptomonedas, la comunidad alzó la voz. Uno de ellos fue Adam Simcecka, cofundador de la billetera Manna Bitcoin, quien comparte afinidad con Saylor en cuanto al Bitcoin. “No estoy contento con esto. Esto no es lo que se comunicó hace dos semanas en la conferencia de resultados”, expresó Simcecka en un hilo en X.

La apuesta al Bitcoin de MicroStrategy

La empresa ya es el mayor tenedor institucional de Bitcoin, con 632.457 BTC en sus arcas valuados en 46,5 mil millones de dólares y sus compras en agosto ya suman los 3.666 BTC.

Para su última compra, MSTR vendió 875.301 acciones a través del programa ATM (At The Market offering) recaudando 357 millones de dólares.

Y aunque se bajó el ritmo en comparación a julio (31.466 BTC adquiridos) la estrategia de MSTR es clara, la posición en una de las criptomonedas más rentables se mantiene, ya que, bajo el credo de Saylor, el Bitcoin es una reserva de valor.

Strategy no es la única empresa que cotiza en Bolsa con exposición a criptomonedas, HYLQ Strategy Corp es otra de las compañías a seguir de cerca, ya que ha construído una tesorería con HYPE.