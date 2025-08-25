Solana y Dogecoin se enfrentan a grandes desbloqueos de tokens: ¿qué esperar a corto plazo?

Los desbloqueos programados y lineales de Solana, Dogecoin y SUI inyectan liquidez y ponen a prueba la confianza de los inversores.

Más de 620 millones de dólares entrarán al mercado debido a la liberación de tokens en Solana, Dogecoin y otros proyectos de criptomonedas esta semana.

Hechos clave: Más de 620 millones de dólares serán desbloqueados.

Las liberaciones programadas y lineales convergen esta semana.

Esto inyectaría una fuerte liquidez al mercado.

Solana lidera los desbloqueos con 102,8 millones de dólares.

El mercado verá una exposición significativa de liquidez debido a grandes desbloqueos programados esta semana.

Sui (SUI), Jupiter (JUP) lideran la lista con 159 millones de dólares (1,25% del suministro) y 26,96 millones de dólares (1,78%) respectivamente como una liberación programada. Mientras que Solana (SOL) y otras altcoins tienen liberaciones lineales.

¿Qué esperar a corto plazo en el mercado?

Estos desbloqueos, aunque se noten alarmistas, son programados y los traders suelen prepararse para la presión. Este efecto acumulativo de oferta podría generar mayor volatilidad, especialmente en el corto plazo, influyendo en los precios.

Estos eventos suelen tomarse como una ‘prueba de fuego’ para el mercado y probar la confianza de los inversores ante la inestabilidad y fuerte aumento de la oferta de tokens.

Ahora con tantos desbloqueos en fila, tanto programados como lineales, la oferta puede que no se diluya tan rápido como en otras ocasiones y con la mayoría de los proyectos liberando más de 1% de su suministro la caída puede prolongarse. Sin embargo, si la demanda se mantiene o sube, puede llegar un rebote y su recuperación paulatina.

Analistas on chain como Merlijn the Trader en X, han llamado a la calma: “septiembre ha destrozado a los tenedores de Bitcoin (BTC) en cada ciclo”, siendo esta la criptomoneda que suele mantener al mercado, en su gráfico anual muestra los rendimientos del gigante cripto, destacando que la recuperación llegaría en octubre.

Entretanto, el precio de Solana es bien visto por analistas. SOL ha estado consolidándose en un patrón de ‘triángulo ascendente’, por lo que estaría estableciendo nuevos mínimos.

El trader Ali, en sus análisis gráficos de SOL, lo ha mostrado en su cuenta en X y llama a mantener hasta que la criptomoneda alcance los 360 dólares.

La ola de desbloqueos sobrepasa a Solana

Aunque Solana lidera entre las liberaciones lineales con 506.470 tokens (0,09% del suministro total) valorados en 102,80 millones de dólares, las nuevas criptomonedas están inyectando liquidez a un mercado que se encuentra a la baja y ha perdido alrededor de 100.000 millones de dólares las últimas 24 horas.

Las mejores memecoins como Official Trump (TRUMP) y Dogecoin (DOGE) también llevan a cabo su liberación lineal valorada en 41,96 millones de dólares (2,45%) y 21,79 millones de dólares (0,06%), respectivamente.

Las demás criptomonedas que lideran la lista de desbloqueos son:

Worldcoin (WLD): 35,56 millones de dólares (1,98%).

Optimism (OP): 23,91 millones de dólares (1,9%).

Kamino (KMNO): 13,70 millones de dólares (6,81%).