Tras el discurso de Jerome Powell, el mercado cripto liquida posiciones

Una ballena vendió 24.000 BTC y movió más de 3.000 millones de dólares hacia Ethereum, provocando un 'flash crash' en el mercado cripto.

El mercado de criptomonedas combinado perdió alrededor de 100.000 millones de dólares a pesar del discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Hechos clave: El discurso de Jerome Powell impulsó el BTC a 115.880 dólares, luego de una semana en rojo.

El analista Jhon King informó que una ballena había vendido 24.000 BTC.

Destacó que más de 3.000 millones de dólares fueron pasados a ETH.

Las liquidaciones en los exchanges subieron a 500 millones de dólares.

El discurso de Powell aún no es lo suficientemente fuerte para estabilizar el mercado.

El precio de Bitcoin experimentó un ‘flash crash’ tras alcanzar los 115.880 dólares, impulsado por el discurso de Jerome Powell durante la convención de Jackson Hole el viernes 22 de agosto.

El repunte solo duró un día. El mercado de criptomonedas sufrió una caída del 2,5% en 24 horas, derivado de liquidaciones masivas en BTC y Ethereum (ETH) y ventas de millones de dólares por parte de ballenas.

Ventas y liquidaciones después de las declaraciones de Jerome Powell

El desplome en el precio ocurrió luego de que una ballena vendiera 24.000 BTC, por lo que las ganancias que pudieron derivar del discurso de Jerome Powell se desplomaran sobre un precio que hoy cotiza en los 111.088 dólares.

El CEO de la plataforma de análisis cripto WhaleWire, Jacob King, publicó el seguimiento de los movimientos en su cuenta en X, señalando que la mayor parte del dinero fue enviada a Ethereum con 2.000 millones de dólares comparados y más de 1300 millones de dólares dejados en staking.

Esta venta masiva ocasionó liquidaciones millonarias, 258 millones de dólares en BTC y 296 millones de dólares en ETH, y provocó ventas forzadas en todo el mercado, llevando a la caída de 100.000 millones de dólares en la capitalización del mercado cripto y en las preventas de criptomonedas.

Algunos actores del mercado especulan que la caída abrupta del mercado constituye a “acciones coordinadas” por parte de instituciones.

“Es más probable que sea obra de varias ballenas o de una bolsa con importantes activos, en lugar de una sola entidad”, mencionó Vincent Liu, director de inversiones de Kronos Research, a los medios este lunes 25 de agosto.

Situación cripto luego del discurso de Jerome Powell

El discurso de Jerome Powell asomó las posibilidades de un recorte en los tipos de interés para septiembre, pero sin mencionar nada concluyente debido aún hay riesgos de desequilibrio en el mercado laboral.

Aunque esto alcanzó para un repunte momentáneo, Liu indicó que “el pico de Bitcoin tras el discurso de Powell se debió a la escasa liquidez, no a una convicción duradera”, aún existen incertidumbre en el mercado hacia las criptomonedas más rentables hasta que no surjan nuevos catalizadores.