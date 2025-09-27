La IA de Grok predice el precio de Binance coin para finales de 2025: ¿qué esperar de BNB?

La quema de tokens y las solicitudes de ETF también podrían impulsar la adopción y consolidar a BNB como uno de los activos más atractivos.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

El panorama de Binance coin (BNB) puede resultar atractivo con la temporada de altcoins tangible, la criptomoneda marcó un nuevo ATH durante septiembre y el fundador del exchange está dando de qué hablar, lo que atrae más atención de los inversores, así que le preguntamos a Grok sobre la proyección del BNB.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: BNB marcó un nuevo ATH en septiembre: $1,080.65, aunque el precio corrigió posteriormente.

El rendimiento para muchos holders ha sido de hasta un 900%.

Grok considera varios aspectos que impactarían positivamente en Binance coin.

Menciona la confianza hacia CZ y su influencia hacia medidas regulatorias, índices favorecedores del exchange y conversaciones positivas de la comunidad.

Indicadores técnicos permiten notar un comportamiento al alza sobre el precio de BNB.

La criptomoneda de Binance siempre ha sido apetecible gracias a su utilidad dentro de uno de los exchanges más importantes y ahora con rendimientos que para muchos llega al 900%, luego de llegar al ATH de $1,080.65, resulta un activo digital que podría estar marcando su propio paso.

¿Qué dice Grok de Binance coin?

La inteligencia artificial desarrollada por X considera varios factores a tener en cuenta sobre el Binance coin. En primer lugar, menciona la relación del fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), quien es un actor activo en la industria crypto, y tiene gran parte del suministro del token.

Según Grok, la confianza que proyecta CZ y su influencia en el debate regulatorio podrían traducirse en un impulso directo para Binance, con BNB respondiendo positivamente en su cotización.

Con respecto a las tendencias del mercado, menciona que la recuperación del exchange en su participación del mercado spot, aumento de compra de las mejores memecoins listadas en la plataforma e incremento en el TVL, contrasta la fortaleza que mantiene Binance traduciéndose en un aumento del 54,3% este año.

Como Grok se basa en gran medida de conversaciones en X trae a colación las especulaciones de seguidores de BNB que la ubican sobre los 1.500 dólares si el impulso se mantiene. Mientras que proyecciones más conservadoras apuntan hacia 1.200 dólares para finales del 2025.

Sin embargo, hay que tener cautela, la sobre compra y correcciones podrían hacer caer a Binance coin a niveles de soporte entre 800 y 900 dólares.

Analistas ven señales de fortaleza y destacan el papel de Binance Smart Chain en su demanda.

Hoy el Binance coin se encuentra en una fase sana, su RSI esta sobre 59, recuperándose de la sobrecompra y toma de ganancias debido a los máximos alcanzados y mientras el precio se mantenga por encima de las medias móviles, los movimientos alcistas aún podrían mantenerse.

Gráfico BNB/USDT. Fuente: Binance



Algunos analistas la mencionan como una de las criptomonedas con más futuro, luego de ver en Bitcoin, Ethereum y Ripple retrocesos en el precio.

Joao Wedson, CEO de la plataforma Alpharctal, ha asegurado a través de su cuenta en X que esta sería la “temporada de Binance”.

La quema de tokens incentiva la acumulación, hay solicitudes de ETF para la criptomoneda, lo que podría aumentar la adopción y por su parte, BSC ha tenido un crecimiento exponencial en la cantidad de transacciones con stablecoins, lo cual ayuda a que BNB cobre notoriedad debido a las tarifas de gas reducidas y los descuentos en Binance.