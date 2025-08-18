Gemini informa de pérdidas masivas antes de su salida a Bolsa

Gemini afronta fuertes pérdidas millonarias mientras prepara su debut a Nasdaq

Hechos clave: Gemini registró pérdidas netas de 282,5 millones de dólares en la primera mitad de 2025.

La compañía busca debutar en Nasdaq como el tercer gran exchange en cotizar en Estados Unidos.

Gemini procesa 18.000 millones en activos y más de 523.000 usuarios activos mensuales.

La competencia en el sector se intensifica mientras los inversores analizan si el modelo de Gemini puede sostenerse a largo plazo.

Gemini, la plataforma de intercambio de criptomonedas, llega a un momento crítico justo cuando se prepara para su salida a Bolsa.

Los informes entregados a la SEC muestran que la empresa fundada por los gemelos Winklevoss acumuló pérdidas netas de unos 259,5 millones de euros durante la primera mitad de 2025, una cifra que contrasta contundentemente con los casi 38 millones del mismo periodo en el ejercicio anterior.

Lejos de mostrar fortaleza, estas cifras contrastan con la tendencia positiva que está atravesando el mercado crypto, donde otras empresas han logrado su debut con bastante éxito.

A pesar de los obstáculos, Gemini mantiene su intención de debutar en el Nasdaq con el ticker “GEMI” y convertirse en el tercero intercambio de criptomonedas en cotizar en la bolsa americana, junto a Coinbase y Bullish.

Gemini informa un desplome en ingresos y un aumento en pérdidas

Los números de Gemini muestran un panorama complejo; Los ingresos del semestre cayeron hasta 68,6 millones de dólares frente a los 74,3 millones del año anterior.

En paralelo, el EBITDA ajustado también reflejó una caída severa, pasando de una pérdida de 13,2 millones en 2024 a más de 113 millones en 2025.

En cuanto a su base de clientes, la firma cuenta con unos 523.000 usuarios activos mensuales y cerca de 10.000 clientes institucionales, gestionando un total de 18.000 millones en activos, incluyendo las mejores criptomonedes para invertir. Sin embargo, el volumen de negociación cayó de 38.600 millones en 2024 a apenas 24.800 millones en lo que va de 2025.

Este retroceso contrasta con el entusiasmo que han despertado otras salidas a Bolsa del sector. Circle, por ejemplo, subió más de 160% en su primer día de cotización en junio, mientras que Bullish escaló un 84% en su debut.

¿Cuál es la estrategia de Gemini en Wall Street?

A pesar de los números rojos, Gemini confía en que su OPI le permitirá reforzar su posición global y su búsqueda por colocarse como el mejor exchange de criptomonedas.

Actualmente, la mayor parte de los ingresos de Gemini proviene de las comisiones por operaciones. De esta forma, el objetivo principal de la recaudación es cubrir gastos corporativos y reducir parte de la deuda que arrastra la compañía.

El respaldo regulatorio también juega un papel clave. En un entorno donde el gobierno estadounidense ha mostrado mayor disposición a regular el sector, Gemini intenta aprovechar el momento para consolidar su imagen de plataforma fiable frente a sus competidores.

El desafío ahora es demostrar que la compañía puede convertirse en un referente global pese a sus pérdidas actuales.

Si bien el mercado de exchanges descentralizados ha crecido de forma espectacular desde los inicios de Gemini, el éxito de su salida a Bolsa dependerá de si convence a los inversores de que su modelo de negocio es sostenible a largo plazo.