ETF de Solana (BSOL) suma 417 millones en su primera semana

Los inversores ya no se limitan a las criptomonedas de gran capitalización como Bitcoin y Ethereum, buscando alternativas en altcoins como Solana.

Hechos clave: BSOL, el ETF spot de Solana de Bitwise captó 417 M$ en su primera semana siendo uno de los mayores flujos semanales en la historia de los ETF de cripto.

El dato lo adelantó el analista de Bloomberg Eric Balchunas. IBIT (BlackRock) registró 254 M$ de salidas esta semana, según SosoValue.

Pese a las entradas, SOL cedió más de 3% en la semana: los flujos podrían venir de rotación desde otros ETPs.

El lanzamiento de Bitwise Staking Solana ETF (BSOL) arrancó con fuerza. En su primera semana de negociación, el producto habría sumado cerca de 417 millones de dólares en entradas netas, según datos citados por el analista de Bloomberg Eric Balchunas. La cifra coloca al ETF de Solana entre los ETPs de criptoactivos con mayor captación semanal y dentro del top de ETFs por flujos en todos los activos.

La irrupción de este ETF de Solana llega en un contexto de reajuste de carteras. Mientras que BSOL atraía capital, el iShares de Bitcoin Trust (IBIT), que suele ser el líder habitual en los flujos, sufrió salidas por unos 254 millones de dólares en el mismo periodo, según SosoValue. Esta divergencia sugiere una rotación táctica de parte de los inversores hacia una exposición regulada a Solana.

ETF de Solana: ¿Por qué es relevante?

El desempeño inicial de BSOL refuerza la “ETF-ficación” de las altcoins: los inversores institucionales ya no se limitan a Bitcoin o Ethereum y buscan acceso regulado a redes con alta actividad on-chain como Solana. Para el mercado, la señal es doble:

Validación de la tesis de demanda por SOL a través de vehículos lostados Posible reasignación de capital dentro del universo cripto cotizado.

Reacción del precio y lectura a corto plazo

A pesar de ser una de las mejores criptomonedas para invertir, SOL no replicó la magnitud de las entradas. De hecho, cerró la semana con caídas superiores al 3%, lo que encaja con la hipótesis de que parte del flujo hacia BSOL provino de rotaciones de otros ETPs, más que de dinero completamente nuevo.

A corto plazo, conviene vigilar si las entradas se sostienen y si el spot absorbe oferta en retrocesos. Una estabilización del precio junto con flujos positivos sería la combinación más constructiva de la narrativa.

Claves para las próximas semanas

Comprobar la persistencia de flujos, es decir, revisar si BSOL mantiene entradas netas tras su debut. También habría que chequear el balance entre salidas en ETFs de BTC/ETH, dos de las criptomonedas más rentables y las entradas en SOL para ver si entra dinero nuevo o simplemente se rota.

Otro factor a tener en cuenta es la actividad en la red y TVL del ecosistema Solana como apoyo de medio plazo.

Finalmente, hay que vigilar de cerca cómo evoluciona el volumen de BSOL y su tracking frente al subyacente para controlar la liquidez y los subyacentes.