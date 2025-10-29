Analistas esperan nuevos repuntes para el precio de Solana tras lanzamiento de un nuevo ETF

El nuevo ETF basado en Solana impulsa el optimismo entre los analistas, que ven señales técnicas favorables y posible entrada de capital institucional.

Redactor de contenido Alberto Rodríguez De La Cruz Redactor de contenido Alberto Rodríguez De La Cruz Acerca del autor Alberto desempeña la labor de redacción de contenidos en Crypto News. Su labor implica investigar a fondo las últimas tendencias y desarrollos en el mundo de las criptomonedas y las finanzas, para... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 29, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Solana muestra un golden cross, señal técnica de impulso alcista.

El nuevo ETF de Solana facilita exposición al activo sin custodia directa.

Analistas prevén posibles repuntes si el volumen institucional aumenta.

El ecosistema de Solana crece en DeFi, NFT y aplicaciones Web3.

El precio de Solana (SOL) vuelve a escena. Un nuevo ETF centrado en el activo ha encendido el optimismo de parte del mercado, que ve en este producto un canal adicional para el ingreso de capital institucional.

La coincidencia con señales técnicas favorables ha reforzado la narrativa de continuidad alcista, aunque los analistas insisten: la reacción en los primeros días será clave para calibrar el verdadero alcance del movimiento.

ETF más técnica: una combinación que entusiasma

En el frente técnico, SOL acaba de dibujar un golden cross: la media móvil de 50 días cruza al alza a la de 200. No es una garantía, pero sí una señal que, históricamente, suele asociarse con tramos de fuerza.

En paralelo, el lanzamiento del ETF de Solana ofrece algo que el ecosistema cripto persigue desde hace años: un vehículo regulado y simple para la exposición al activo, sin necesidad de custodiar directamente los tokens. Para gestores y tesorerías que operan con mandatos restrictivos, ese detalle marca la diferencia.

“Se combinan dos factores que rara vez llegan juntos: señal técnica limpia y un catalizador de demanda”, apuntan desks de análisis que siguen de cerca los flujos. ¿Hasta dónde? Nadie se compromete con cifras, pero sí con el matiz: si entra volumen sostenido, el precio de Solana podría atacar resistencias relevantes con menor fricción que en ciclos previos.

Qué mira el dinero institucional

El interés no surge de la nada. Solana ha ganado tracción en DeFi, NFT y aplicaciones de consumo, con picos de actividad que compiten de tú a tú con redes más antiguas. Bajos costos, confirmaciones rápidas y un conjunto de herramientas maduras para desarrolladores han ayudado a esa expansión.

El ETF, leído desde ese prisma, valida la tesis de adopción: acerca SOL a carteras que, por compliance, antes no podían tocarlo. También facilita coberturas y estrategias cuantitativas que necesitan un instrumento estándar para operar.

Aun así, no todo es viento de cola. Parte del rally suele “descontar” la noticia antes del debut del producto. Si el volumen real no acompaña, aparecen tomas de beneficio. Señal de alerta, pero no de giro estructural por sí sola.

Señales mixtas en un mercado sensible a lo macro

El contexto macro sigue mandando. Las expectativas de política monetaria más flexible favorecen los activos de riesgo; cualquier sorpresa en inflación o empleo puede enfriar el apetito.

Solana (SOL) 24h 7d 30d 1y All time

En ese marco, los analistas recomiendan seguir tres pistas:

Flujos al ETF en sus primeras semanas.

en sus primeras semanas. Profundidad de mercado en los niveles de resistencia.

en los niveles de resistencia. Actividad on-chain (transacciones y TVL) para validar que la narrativa tenga anclaje real.

Si esas variables se alinean, la predicción de precio de Solana tendría argumentos para sostener la tendencia. Si no, lo razonable es un tramo de consolidación antes de intentar nuevos máximos locales.

Dónde encaja SOL en el mapa del ciclo

Con la llegada del ETF, Solana entra de lleno en el radar de estrategias que combinan beta cripto e historias de adopción. Para carteras diversificadas, aparece como candidato natural junto a proyectos de gran capitalización. De ahí que muchos informes la incluyan, de nuevo, entre las mejores criptomonedas para invertir cuando el sesgo del mercado es constructivo.

De cara a los próximos meses, las casas de análisis insisten en lo obvio pero útil: separar catalizadores de precio de tracción de uso. El primero enciende el movimiento; el segundo lo sostiene. En el caso de SOL, el ETF aporta la chispa. La actividad en la red, la gasolina.

Por último, los modelos de seguimiento de tendencia comienzan a incorporar el debut del producto en sus escenarios. Las conclusiones varían, pero el guion se repite: vigilancia sobre el volumen, validación en resistencias y disciplina táctica. La ecuación es sencilla de escribir y difícil de ejecutar; justo por eso, el comportamiento de las primeras sesiones será tan observado.