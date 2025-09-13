¿Podría el precio de Bitcoin alcanzar el millón en esta década?

Expertos y ejecutivos dividen opiniones sobre si el precio de Bitcoin puede llegar al millón de euros en esta década.

Hechos clave: El precio de Bitcoin está aún muy por debajo del millón, pero voces influyentes aseguran que podría alcanzarlo antes de que termine la década.

Actores clave ven un futuro en el que Bitcoin podría convertirse en el activo digital de referencia mundial.

Para alcanzar el millón de euros, Bitcoin tendría que rivalizar con activos como el oro.

El debate enfrenta a quienes ven en Bitcoin un nuevo “oro digital” frente a quienes lo consideran un activo solo impulsado por la narrativa.

El precio de Bitcoin ha sido objeto de predicciones cada vez más audaces, con figuras como Eric Trump asegurando que podría llegar al millón de euros en los próximos años.

Si bien, el valor de BTC podría continuar creciendo de manera progresiva en esta década, las proyecciones que lo sitúan en el millón de euros deben tomarse con cautela.

Al día de hoy, el activo cotiza en $115,999.25, con la capitalización de Bitcoin en $2.31T.

Y aunque se encuentra muy lejos del millón, el debate sobre hasta dónde puede llegar, continúa dividiendo a expertos e inversores.

Predicciones optimistas sobre el precio de Bitcoin

Eric Trump afirmó durante la conferencia Bitcoin Asia, que “no hay duda” de que el precio de Bitcoin alcanzará el millón de euros gracias a la adopción institucional y a su suministro limitado de 21 millones de unidades.

A sus palabras se suman las de ejecutivos como Brian Armstrong, CEO de Coinbase, quien ha asegurado en agosto que la cifra podría alcanzarse antes de 2030, de lograrse un marco regulatorio más claro en Estados Unidos.

Estas predicciones de precio de Bitcon refuerzan la narrativa de que el criptoactivo se consolidará como el “oro digital” y como refugio en un escenario global marcado por la inflación y la incertidumbre financiera.

Críticas y cautela frente a pronósticos desmedidos

Analistas del sector consideran que poner fechas y cifras exactas al precio de Bitcoin es una estrategia mediática más que un ejercicio serio de análisis.

Petro Golovko, experto en mercados de metales preciosos, subraya que alcanzar el millón implicaría desplazar a activos tradicionales como el oro o la deuda soberana, algo que califica de poco realista.

En comparación con el oro, Bitcoin mantiene todavía una brecha enorme. Para equipararse, necesitaría multiplicar varias veces su capitalización actual.

Además, mientras el oro es un activo físico que actúa como ancla de confianza desde hace milenios, Bitcoin depende de la liquidez constante y de la confianza en su narrativa.

¿Qué podemos esperar del precio de Bitcoin?

A pesar de las dudas, es innegable que el precio de Bitcoin ha avanzado de forma consistente desde su lanzamiento. Hoy cotiza muy por encima de los 69.000 euros alcanzados en el ciclo de 2021, lo que muestra una tendencia estructural al alza.

El precio de BTC ha mostrado históricamente un patrón cíclico ligado a los eventos de “halving”, con fases de acumulación, fuertes subidas y posteriores correcciones. Si continúa la tendencia, 2025 podría volver a marcar un nuevo máximo, aunque difícilmente cercano al millón.

Los expertos coinciden en que es improbable que se logren los siete dígitos en los próximos cinco años, pero sí reconocen que, con la maduración del mercado, la adopción institucional y una regulación clara, Bitcoin seguirá estrechando su distancia con el oro, y atrayendo fuerza y popularidad a nuevas criptomonedas.