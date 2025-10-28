Este será el precio más alto del Bitcoin de aquí a fin de año

Los recortes de tasas de la Fed y el renovado interés institucional podrían ser el catalizador que impulse al BTC hacia nuevos máximos.

El mercado se ha recuperado paulatinamente luego de la corrección sufrida a mediados de octubre y se ve con buenos ojos el precio del Bitcoin (BTC) si logra mantenerse su nivel de 115.000 dólares los próximos días.

Hechos clave: El bitcoin ha recuperado un 10% de su precio desde sus niveles bajistas sobre los 103.500 dólares.

Recuperó su barrera psicológica de 110.000 dólares.

El RSI del oro cripto se recupera e indica posibles alzas a corto plazo.

El volumen de operaciones al contado y la actividad en la blockchain de Bitcoin ha disminuido.

Posibles recortes de las tasas de interés antes de fin de año pudieran ser el catalizador para un repunte en el precio.

El precio alcanzado por el Bitcoin es fundamental, representa una barrera psicológica y técnica, teniendo en cuenta que viene de recuperarse de un declive general del mercado, donde el BTC bajó hasta los 103.500 dólares.

Ahora mismo mantener el soporte de los 114.000 dólares es imprescindible; daría más fuerza a los alcistas para mantener sus posiciones, así lo explicó la plataforma de inversión privada Swissblock a través de su cuenta en X, “esta semana se trata de una confirmación: demostrar que Bitcoin está formando un fondo y puede mantener el soporte de $114.000”.

Factores técnicos en Bitcoin parecen indecisos con su precio

Aunque alcanzar los 115.000 dólares es una buena noticia en general, el último informe de mercado de Glassnode reveló que las actividades en la red han disminuido, así como las operaciones al contado, que serían un gran disparador para el precio del Bitcoin.

Pero se ve con buenos ojos factores como el apalancamiento, que se ha restablecido gracias a que el interés abierto está disminuyendo, por lo que las posiciones a largo plazo podrían ser atractivas de nuevo. Así como los ETF que, según los datos de CoinMaketCap, se han visto más entradas que salidas esta semana.

Por lo que algunos analistas prevén una alza hacia los 125.000 – 130.000 dólares si los indicadores se mantienen positivos al comenzar noviembre.

La reunión de la Fed podría ser decisiva para el futuro de Bitcoin

Pero con un mercado aún en recuperación, los factores macroeconómicos son cruciales para predecir los próximos movimientos, aún más si se busca las mejores criptomonedas para invertir.

La reunión de la Reserva Federal (Fed) se ha estado anticipando y podría darse los últimos días; la inflación en EE. UU. se ha moderado y necesitan activar aún más los mercados, lo que vendría muy bien a las criptomonedas. Sin considerar la próxima reunión entre los presidentes Trump y Xi Jinping para llegar a acuerdos comerciales.