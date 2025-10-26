China continúa liderando la minería global de Bitcoin

A pesar de la prohibición, China concentra el 14,05 % del hashrate mundial y domina la producción de equipos de minería ASIC, lo que genera alertas en EE. UU.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

China se posiciona como el tercer país con más potencia minera de Bitcoin actualmente a pesar de la prohibición de la actividad en 2021 y es el mayor exportador de hardware ASIC.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: China ocupa el tercer lugar en minería de Bitcoin.

Ocupan el 14,05% del hashrate mundial.

La actividad de minería y el uso de las criptomonedas está prohibido desde 2021.

Sin embargo, esto no impide que se trabaje en secreto.

La deuda de las empresas que quieren renovarse ha subido 500% y saltan las alarmas por posibles ataques coordinados en Estados Unidos.

Según datos del índice de hashrate calculado por Luxor, China tiene el 14,05% de la potencia de minería Bitcoin a nivel mundial, solo detrás de Estados Unidos con el 37,75% y Rusia que posee el 15,51%.

El fácil acceso a la electricidad y las grandes extensiones del país permiten que muchas de estas operaciones se lleven a cabo a escondidas, debido a la prohibición de toda actividad con criptomonedas en la China continental.

China es el principal exportador de equipos para minar Bitcoin

Empresas con sede en el gigante asiático como Bitmain, Canaan and MicroBT construyen el 90% de los equipos que se encargan de los cómputos para minar criptomonedas conocidas como ASIC (Circuitos Integrados de Aplicación Específica), según la investigación hecha por Reuters en junio de este año.

Esto les da una ventaja a los mineros chinos para generar ganancias por sí mismos en un entorno sin regulaciones, turbio y que, al parecer, no se ve con sorpresa en la industria.

El director ejecutivo y cofundador de la plataforma de minería de Bitcoin Sazmining, Kent Halliburton, dijo a Cryptonews, “es difícil detener la minería en las afueras, y por eso creo que la tasa de hash que vemos en China sigue existiendo”, y es que no es sorprendente ver que aún se realizan estas actividades, mientras se tenga el hardware y electricidad pueden generar ganancias de una de las mejores criptomonedas para invertir.

La minería de Bitcoin trasciende del mercado cripto

No todo se queda en la actividad minera, grandes empresas invierten exorbitantes sumas de dinero en equipos de minería avanzados y herramientas de inteligencia artificial para perfeccionar las técnicas de minería.

Actualmente, la demanda por el mejor hashrate es intensa, así que muchos mineros intentan no quedarse atrás, por lo que su deuda ha subido de 2.1 mil millones de dólares a 12.7 mil millones de dólares en un año, luego de que la recompensa por minado se redujera a la mitad luego del halving en 2024.

Por otra parte, actores estadounidenses han declarado a Cryptonews la preocupación que hay frente a la alta presencia de equipos de minería de Bitcoin provenientes de China.

Sanjay Gupta, director de estrategia de Auradine, fabricante de soluciones crypto, ha explicado que el riesgo en cuanto a posibles ciberataques en territorio estadounidense es alto debido a la posible manipulación coordinada de las máquinas de minería al poder operar simultáneamente.