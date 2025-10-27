¿Podría Ethereum superar los 5000 dólares en noviembre?

La expectativa por la actualización Fusaka y los flujos institucionales definen un escenario decisivo para ETH en noviembre.

Las posibilidades de Ethereum (ETH) de lograr los 5.000 dólares están abiertas, la actividad en cadena ha aumentado y el precio ha logrado mantenerse sobre los 4 mil dólares, mientras que el precio de cierre en octubre será clave.

Hechos clave: Ethereum ha rondado sobre los 3.800 dólares por gran parte del mes.

Los ETF de la segunda criptomoneda por capitalización han experimentado salidas por 244 millones de dólares.

Las inversiones institucionales en Ethereum han aumentado.

El sentimiento minorista con ETH ha sido superior que en Bitcoin (BTC).

La red de Ethereum se ha mantenido activa, con la reciente actualización de Fusaka.

Ethereum ha comenzado un crecimiento luego de su declive a mitad de mes de octubre; los datos de inflación más bajos de lo estimado y las conversaciones entre China y Estados Unidos han impulsado de nuevo la confianza de los inversores.

Las empresas continúan invirtiendo en Ethereum

Aunque los ETF de la criptomoneda han tenido un retroceso con salidas alrededor de los 244 millones de dólares en la segunda semana del mes, las empresas siguen prestándole atención a la acumulación de Ethereum, viéndola como una de las mejores criptomonedas para invertir.

Empresas con estrategias con tesorería cripto como BitMine Immersion, suma 3,3 millones de ETH; otras como SharpLink, The Ether Machine, Galaxy Digital y otras empresas que han adquirido el 5% del suministro actual, un equivalente a 120,7 millones de ETH.

Factores técnicos apuntan a una posible recuperación

Ahora mismo el precio de Ethereum se ha consolidado entre los 3.682 y 4.300 dólares, mientras que los indicadores técnicos presentan preocupación ante los próximos cambios.

El gráfico de Ethereum arroja una ‘nube Ichimoku’ un indicador clave para las tendencias de precio, notando que los precios están haciendo presión bajista.

Sin embargo, la acumulación progresiva de ETH y el interés constante en la red sigue latente en el mercado, por lo que, si el nivel de resistencia 4.271 dólares llega a romperse, por lo que la predicción de precio de Ethereum apunta a ser positiva, posicionándose sobre los 4.500 dólares.

Mientras que el nivel de los 5.000 dólares se ve lejano, hasta que no existan catalizadores contundentes para una inyección de liquidez a Ethereum.