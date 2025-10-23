XRP a la baja mientras la tasa de quema de tokens disminuye: ¿qué está pasando?

La caída en la tasa de quema de XRP despierta dudas entre los analistas, mientras el mercado busca señales de recuperación y equilibrio en su precio.

XRP registra una notable disminución en la tasa de quema de tokens.

Menor destrucción de monedas reduce la presión deflacionaria del activo.

El precio de XRP a la baja refleja cautela e incertidumbre en el mercado.

Analistas observan la posible reactivación del volumen de operaciones.

El token XRP enfrenta una nueva fase de debilidad tras varias semanas sin avances en su cotización. Su precio se mantiene a la baja, mientras la tasa de quema de tokens —uno de los mecanismos que controla la oferta— ha caído con fuerza.

Este proceso, esencial para mantener el equilibrio del suministro, muestra una desaceleración que coincide con el estancamiento del mercado. Aunque la actividad en la red sigue estable, la quema de XRP se redujo a niveles que no se veían en meses. El cambio genera dudas entre analistas e inversionistas, que buscan señales claras de si esta pausa es temporal o el inicio de una tendencia más prolongada.

Una quema más lenta y menos presión deflacionaria

En las últimas semanas, el número de tokens XRP eliminados mediante quema se redujo de manera visible, como se muestra en los datos en tiempo real de la quema de tokens XRP. El sistema continúa operativo, pero la menor cantidad de transacciones que generan comisiones ha reducido el ritmo de destrucción de monedas.

Esta menor presión sobre la oferta total suele traducirse en un comportamiento más moderado del precio. Algunos expertos apuntan a una caída del uso en determinadas aplicaciones o ajustes técnicos dentro del protocolo como posibles causas.

Aun con esta pausa, el ecosistema XRP conserva solidez estructural: mantiene alianzas financieras y sigue presente en proyectos de pagos transfronterizos, un factor que lo distingue de otras altcoins en fase de corrección.

Factores detrás del retroceso de XRP

El movimiento de XRP a la baja no se explica únicamente por la menor quema de tokens. El entorno general de las criptomonedas ha perdido impulso tras un periodo de fuerte volatilidad. Además, la expectativa de nuevas regulaciones y las decisiones de política monetaria global pesan sobre el sentimiento del mercado.

Varios analistas consideran que el descenso actual podría ser una fase de consolidación antes de un nuevo impulso. Si la quema se recupera y el volumen de operaciones aumenta, el token podría estabilizarse. Estas perspectivas han reactivado el debate sobre la predicción precio XRP, especialmente entre quienes siguen el proyecto como referencia del sector bancario digital.

El contexto, sin embargo, sigue marcado por la cautela. El capital institucional se mantiene observando, a la espera de señales más firmes antes de volver a entrar.

Qué esperar a mediano plazo

A futuro, el desempeño de XRP dependerá tanto de factores internos como del entorno global. En el plano técnico, la recuperación de la tasa de quema y la mejora de la actividad en la red podrían ofrecer soporte al precio.

Externamente, el comportamiento de Bitcoin y las condiciones macroeconómicas seguirán siendo decisivos.

Aunque el token muestra debilidad, el proyecto conserva bases sólidas. Su enfoque en soluciones financieras y su integración con instituciones lo mantienen entre las mejores criptomonedas para invertir para perfiles que priorizan utilidad real sobre especulación.

La disminución en la quema no necesariamente implica un deterioro estructural, sino una pausa en el ciclo. Si el mercado general se estabiliza, XRP podría retomar impulso con fuerza renovada, como ya ocurrió en otros periodos de corrección.