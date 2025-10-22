Analistas advierten que Shiba Inu podría tocar fondo: ¿qué esperar a corto plazo?
- Shiba Inu muestra señales de agotamiento en su tendencia bajista y podría estar formando un soporte.
- El descenso en el volumen y el interés abierto sugiere menor presión vendedora.
- Parte de los inversores está trasladando tokens fuera de los exchanges, reduciendo oferta inmediata.
- La confirmación del suelo técnico depende de un aumento del volumen y cierres sobre resistencias clave.
El token Shiba Inu atraviesa una etapa de incertidumbre. Tras varias semanas de caídas, los indicadores técnicos muestran señales que podrían apuntar a un posible suelo. La atención de los analistas se centra en si el activo logrará estabilizarse o si aún le queda margen para descender.
En torno a este panorama, se observa una combinación de factores: el retroceso en el volumen de negociación, el movimiento de tokens fuera de los exchanges y el agotamiento del impulso bajista.
La comunidad sigue atenta a cualquier cambio que confirme una reversión de tendencia, mientras el mercado mantiene un tono de cautela y espera.
Señales que apuntan a un posible suelo
Algunos analistas consideran en su predicción de precio de Shiba Inu, que podría estar cerca de alcanzar un nivel de soporte importante. La reducción del interés abierto en derivados y la caída del volumen suelen aparecer en fases previas a una recuperación técnica.
Estos datos, sumados al aumento de transferencias hacia billeteras privadas, según etherscan, sugieren que parte de los inversores está optando por mantener sus posiciones a largo plazo.
Otro aspecto relevante es el comportamiento histórico del token. En ciclos anteriores, cuando la volatilidad disminuyó y la actividad en exchanges bajó, se observaron repuntes posteriores. Aun así, el consenso general es que un suelo técnico no se confirma sin un repunte de volumen y cierres sostenidos por encima de resistencias clave.
El mercado continúa vigilando esas zonas. Un cierre sólido podría ser la primera señal de que la fase bajista está llegando a su fin.
Factores que pueden influir en el movimiento de Shiba Inu
Más allá de los gráficos, el futuro de Shiba Inu depende de su entorno. En el plano interno, las estrategias de quema de tokens y los avances en su ecosistema pueden aportar estabilidad. Externamente, el contexto de las criptomonedas en general sigue siendo el principal motor del precio.
Las altcoins tienden a replicar el comportamiento de los activos mayores, como Bitcoin o Ethereum. Si el mercado retoma impulso, Shiba Inu podría beneficiarse del arrastre. Sin embargo, la falta de volumen o un escenario de corrección más amplio afectaría directamente su recuperación.
También pesan los factores de confianza. La comunidad del proyecto sigue siendo una de las más activas, y ese respaldo social se convierte en un elemento de resiliencia. Pero en ausencia de catalizadores sólidos, la volatilidad continuará siendo alta.
¿Qué esperar a corto plazo?
Los analistas plantean dos escenarios principales. En el primero, el precio consolida en los niveles actuales, valida soporte y avanza hacia una recuperación parcial. En el segundo, la falta de impulso lleva a un periodo de lateralidad o a una nueva prueba de mínimos.
El enfoque más optimista prevé un posible repunte de entre 30 y 40 % si los indicadores acompañan y mejora el sentimiento del mercado. En cambio, si la presión vendedora persiste, el token podría mantener su rango o retroceder ligeramente antes de estabilizarse, por esto muchos inversores ya buscan las mejores memecoins para invertir.
En este contexto, Shiba Inu continúa bajo observación. Mantiene una base sólida de seguidores y un nivel de actividad en redes que sigue siendo considerable, aunque la prudencia domina el panorama. El mercado espera una confirmación clara antes de declarar que el ciclo bajista ha terminado.
