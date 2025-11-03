Cripto se tiñe de rojo: 400 millones en liquidaciones perfora el precio de Bitcoin

Autor Mario Hugo Canalejo Aguilar Autor Mario Hugo Canalejo Aguilar Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Tania Fernández Autor Tania Fernández Acerca del autor Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A... Más sobre el Autor/a Última actualización: Noviembre 3, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

El precio de Bitcoin cae por debajo de 107.500$ tras una liquidación masiva de 400 M$.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Más de 400 millones de dólares en liquidaciones en 24 horas.

Bitcoin llegó a caer por debajo de 107.500 dólares: el mercado total cedió un 3,2%.

Salidas en ETFs spot de Bitcoin y declaraciones restrictivas de la Fed añaden presión extra.

Si el precio de Bitcoin baja de los 106.00 dólares, los analistas alertan de un nuevo tramo de liquidaciones forzadas.

El mercado cripto amaneció en rojo tras una ola de liquidaciones que superó los 400 millones de dólares en un solo día. En este movimiento, el precio de Bitcoin perforó momentáneamente los 107.500 dólares y arrastró a las altcoins, mientras el valor total del mercado retrocedía alrededor de un 3,2% según los datos recopilados por TradingView News.

Tras revisar distintas fuentes hemos comprobado que más de 160.000 posiciones largas se vieron forzadas a cerrar.

Catalizadores del retroceso en el precio de Bitcoin

La caída no se efectuó por una sola causa. Por un lado, grandes tenedores movieron cantidades significativas de BTC hacia exchanges, acelerando el efecto dominó de ventas y stops.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 30d 1y All time

Al mismo tiempo, se observaron descensos en el interés abierto de futuros de ETH y salidas destacadas de los ETFs spot de Bitcoin en EE.UU., factores que amplificaron la presión vendedora y arrastraron al mercado mundial. Por otro lado, el giro hacia la cautela de la Reserva Federal hizo que se percibiese un margen menor para recortes.

Este hecho ha fortalecido al dólar, por ello el apetito para el riesgo ha bajado y ha propiciado la mezcla perfecta para un día de volatilidad negativa.

Niveles a vigilar en el precio de Bitcoin a corto plazo

En teoría el nivel psicológico de los 110.000 dólares vuelve a funcionar como tope. Si se supera esta cifra el sesgo bajista se aliviará a muy corto plazo, evitando así el pánico en las caídas de precio del Bitcoin. Por otro lado, si el soporte de 106.000 dólares se pierde la ruptura hacia abajo podría ser crítica, desembocando en liquidaciones de miles de millones que harían bajar aún más el BTC.

Para las altcoins, al ser BTC de las mejores criptomonedas para invertir si no la mejor, las empuja a tomar medidas de cautela extra en activos para amortiguar las posibles caídas arrastradas por el precio de Bitcoin a la baja.

Qué puede cambiar el tono del mercado

A 24-48 horas vista el foco estará centrado en los flujos de ETFs para considerar si vuelven las entradas a productos de spot de BTC. Por otro lado hay que vigilar el comportamiento del interés abierto en derivados y la financiación, que son claros símbolos de un desapalancamiento sano, algo que sin duda podría hacer subir el precio de Bitcoin.

También hay que vigilar los posibles movimientos de grandes carteras desde los exchanges o hacia ellos, poniendo especial atención en como responden las criptomonedas más rentables. La otra clave que puede cambiar el tono del mercado son los datos macro que afectan a las expectativas de bajada en los tipos de interés de la deuda, que pueden llegar a influir al alza en el precio de Bitcoin.

Finalmente, hay que tener en cuenta que una estabilización del precio por encima de 110.000-111.000 dólares reduciría el riesgo de ventas forzadas, mientras que si se rompe ese nivel los soportes caerían en picado, probablemente a los psicológicos 100.000 dólares.