Strategy transfiere 22.704 BTC, unos 2.450 millones de dólares, a múltiples monederos cripto en las últimas 9 horas.

La estrategia de Michael Saylor ha logrado desatar especulaciones sobre una posible liquidación.

Analistas del mercado creen que se trata de una simple reestructuración.

El movimiento a gran escala del Bitcoin ha atraído la atención, dado su tamaño y sus posibles implicaciones para la dinámica del mercado.

Esta decisión se produce horas después de que Strategy anunciara un beneficio neto de 2.800 millones de dólares en su tercer trimestre, superando las expectativas de Wall Street. La compañía reportó un beneficio diluido por acción de 8,42 dólares en el tercer trimestre, superando las estimaciones de los analistas, que preveían 8,15 dólares.

La empresa, al ser la mayor tenedora corporativa de Bitcoin, posee 640.808 Bitcoins valorados en 70.280 millones de dólares.

Durante la conferencia telefónica sobre resultados de Strategy, Saylor señaló que la compañía seguirá centrada en la compra de Bitcoin en lugar de buscar cualquier otro acuerdo, incluso si este resulta beneficioso.

Analistas especulan con un cambio de custodia

Las transferencias masivas por parte de grandes inversores suelen coincidir con reestructuraciones de custodia o mejoras de seguridad interna, y no con liquidaciones.

La clave está en los patrones de movimiento: si los activos permanecen fuera de línea, probablemente se trate de tareas administrativas.

Strategy tested 9 new addresses (other than change addresses). My guess is that this related to a custody switch. ScriptHash address types (starting with 3) are the same as Coinbase Prime Deposits but that is not the case here because the test funds were not swept. pic.twitter.com/bbsOQlliz1 — Emmett Gallic (@emmettgallic) October 31, 2025

Además, Saylor está apostando fuerte por una de las mejores criptomonedas para invertir: Bitcoin. El analista predice que el activo alcanzará los 150.000 dólares.

En declaraciones a CNBC durante la conferencia fintech Money 20/20 en Las Vegas, afirmó que la tendencia alcista de Bitcoin parece optimista en cuanto a una estructura de mercado clara.

“Creo que Bitcoin seguirá subiendo poco a poco”, señaló Saylor. “Nuestra expectativa ahora mismo es que a finales de año debería rondar los 150.000 dólares”.

Además, el director de Strategy reiteró que, independientemente del precio, la empresa seguirá “comprando lo mejor para siempre”.

Las transferencias podrían confirmar una reestructuración interna en lugar de una venta masiva, en un momento en que la estrategia ha logrado un rendimiento de BTC del 26,0% en lo que va del año 2025 y una ganancia de más de 12000 millones en BTC.

“Generamos un rendimiento de BTC del 26% y una ganancia de 13.000 millones en BTC en lo que va del año, y reafirmamos nuestras previsiones para todo el año de ingresos operativos de 34.000 millones, ingresos netos de 24.000 millones y ganancias por acción diluidas de 80 dólares, con base en una perspectiva de precio de BTC de 150.000 dólares al final del año”, dijo Andrew Kang, director financiero de Strategy.