DeepSeek predice un nuevo ATH para Bitcoin: ¿qué esperar a fin de año?

El sistema de inteligencia artificial chino, DeepSeek, identifica patrones que anticipan un nuevo rally en Bitcoin impulsado por la escasez y el ciclo del halving.

La IA china, DeepSeek, trabaja a partir de patrones debido a que su data no está actualizada, sin embargo, su razonamiento puede llegar a impresionar y a hacer predicciones que no se ven afectadas por demasiada especulación.

Hechos clave: DeepSeek predice tres patrones que ayudan a revelar cuál sería el próximo ATH de Bitcoin.

El ‘modelo de reducción de multiplicadores de halvings’, la teoría de la parabólica y el modelo Stock-to-Flow.

La IA recomienda usar estos marcadores como un faro para estudiar el comportamiento o hacer un plan, más no predecir el futuro.

El bot predice el tiempo para los posibles picos del BTC, entre 12 y 18 meses después del halving.

Estima que el próximo máximo podría superar los 200.000 dólares

El bot chino muestra una proyección basada en tres tipos de patrones; el ‘Modelo de Reducción de Multiplicadores de Halvings’, la teoría de la parabólica y el modelo Stock-to-Flow (S2F).

Aunque ninguno sea 100% fidedigno, sí pueden ayudar a estudiar el comportamiento del Bitcoin (BTC). El bot recomienda utilizarlos en conjunto análisis fundamentales, métricas on chain y sentimiento de mercado y “utilizarlos como un faro.

¿Qué indican estos patrones de comportamiento del Bitcoin?

El primer patrón se relaciona con el halving que tiene Bitcoin cada cuatro años, este evento que reduce la recompensa por creación de nuevos bloques a la mitad, indica que el crecimiento de la criptomoneda no es tan explosivo como lo ha sido en otras ocasiones, pero tendría un valor mucho más significativo.

Este modelo estima un multiplicador de 1,5 considerando su último ATH, posicionándolo en 189.000 dólares.

Como las criptomonedas suelen tener un crecimiento no lineal, la teoría de la parabólica, indica que el crecimiento del precio de Bitcoin “tiene una explosión final de crecimiento masivo y completamente irracional”, explica DeepSeek.

Pero esta teoría junto al modelo Stock-to-Flow y sus variantes es una de las fórmulas para entender el mercado y evaluar cuándo tomar ganancias.

El S2F define que la escasez es lo que hace valioso a un bien, ahora mismo el Bitcoin es más escaso que el oro. Y es que luego del halving de 2024, la emisión cayó a 450 BTC/día, mientras que índice del oro es de 60, el de la criptomoneda es de 120; así que si la adopción continúa y más tenedores acumulen fortuna se hará más fuerte el pensamiento de una de las mejores criptomonedas para invertir.

Las estimaciones de DeepSeek llegan a los 200.000 dólares

La IA estima que finalizando el 2025 habrá extrema volatilidad, se han superado los ATH en dos ocasiones en tres meses y se han sufrido profundas correcciones en corto tiempo.

Ahora, está por verse si el ciclo dura más de lo previsto o el mercado se enfría. DeepSeek estima que un nuevo precio máximo para el Bitcoin estaría entre 180.000 y 220.000 dólares, indicando que el cuatro trimestre del año sería “la hora de la verdad para este ciclo”.