El creador de Cardano anticipa lo peor para el sistema financiero actual

Charles Hoskinson, creador de Cardano, cuestiona la vigencia del sistema SWIFT y defiende que la blockchain es el futuro de las transferencias financieras.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

En una entrevista para Youtube, Charles Hoskinson, creador de Cardano (ADA) criticó el sistema para transferencias SWIFT e indicó que la blockhain podría estarlo reemplazando pronto.

Hechos clave: El 28 de agosto el creador de Cardano conversó con Daniel Lin en su programa para Youtube.

Charles Hoskinson expresó que el sistema tradicional financiero está muriendo.

Indicó que el SWIFT es un “terrible sistema”.

Comparó las trasferencias bancarias tradicionales con la blockchain.

Sugiriendo que utilizar billeteras multiforma haría más fácil el proceso.

Charles Hoskinson ya ha sido protagonistas de otras controversias en cuanto a crítica de algunos sistemas. En abril con Ethereum, cuando pasaba por momentos de renovación al protocolo Proof of Stake y estaba el auge de las Capa 2 (L2).

En esta ocasión debatiendo sobre un tema común en el mercado descentralizado, el cuestionamiento a las finanzas tradicionales.

La crítica a SWIFT por el creador de Cardano

El SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) es la red de comunicación financiera más utilizada, fundamental para las transferencias transfronterizas, pero los últimos años ha recibido señalamientos por falta de transparencia, lentitud y concentración de poder, siendo la blockchain una alternativa para desplazarla.

El creador de Cardano en una entrevista con David Lin Report en su canal de Youtube comparó las transferencias con la blockchain, contrastando que en el sistema tradicional se necesitan hacer múltiples validaciones, llamadas al usuario final y verificaciones antes de completar la operación.

Mientras que la blockchain ofrece seguridad, autenticación inmediata utilizando biometría, haciendo las transferencias casi inmediatas y más económicas.

Entretanto, el precio de su criptomoneda se ha mantenido volátil, alejándose de la cifra del dólar $0.83 y bajando 2,77% desde sus declaraciones, aunque algunos podrían ver la oportunidad de saber cómo comprar Cardano.

Las críticas al sistema financiero tradicional llegan de todas partes

Varios han sido las figuras que han criticado al sistema, y ahora que existe la blockchain se han decantado por ofrecerla como alternativa.

“La infraestructura de SWIFT… es lenta, costosa y propensa a errores humanos” ha dicho el creador de Ripple (XRP), Brad Garlinghouse, en el pasado, adjudicándole fallos de hasta el 11% y retención de hasta 10 mil millones de dólares como respaldo a la banca.

El hijo del presidente Donald Trump, Eric Trump, en una entrevista para CNBC en abril, comentó que los bancos podrían desaparecer en los próximos 10 años.

Es por ello que las nuevas criptomonedas y el proyecto de la blockchain podrían tener espacio en un sistema que amerita evolucionar.