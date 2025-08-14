Coinbase pierde 300.000 dólares en comisiones: ¿qué está pasando?

Bots MEV: la amenaza invisible que aprovecha errores en contratos y vacía fondos en segundos

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales , centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews . Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Un bot MEV quitó 300.000 dólares en tarifas a Coinbase debido a un cambio en la configuración de una wallet corporativa

Hechos clave: Coinbase perdió 300.000 dólares en tarifas debido a un error en los permisos de un contrato inteligente.

Ocurrió durante un cambio en la configuración de una wallet corporativa.

Un usuario en X se dio cuenta del suceso y expuso el caso, señalando que los bots MEV siempre están al acecho.

El director de seguridad de Coinbase declaró que los fondos de los usuarios no fueron afectados.

Las vulneraciones de seguridad se han dado en otras ocasiones en que los swappers no fueron configurados correctamente.

La cartera que recoge las tarifas en el que para muchos es el mejor exchange de criptomonedas, Coinbase, sufrió pérdidas importantes debido a una mala configuración de un swapper (contrato de intercambio) bajo los contratos inteligentes del Proyecto 0x.

¿Cómo actuaron los MEV para perjudicar a Coinbase?

El problema ocurrió durante un cambio en la configuración de la billetera del exchange, pero la comunidad de Coinbase se hizo notar y un usuario en X llamado DeeBeez despertó el interés por 300.000 dólares perdidos debido a una “equivocación del swapper”, por lo que el bot del MEV (Maximal Extractable Value) se llevó los fondos.

Looks like @coinbase was recently drained of ~$300,000 after using @0xProject swapper incorrectly.



They approved all the tokens accrued as fees to their router, getting drained immediately by MEV bots 🧵 pic.twitter.com/yWNHl8nupg — deebeez (@deeberiroz) August 13, 2025

Estos MEV refieren a la práctica que hay en la blockchain para obtener beneficios adicionales a las tarifas de gas y recompensas por bloque, estos bots están al ‘acecho’ en tiempo real verificando de qué órdenes sacar provecho.

Para el caso de Coinbase el contrato de la operación no estaba diseñado para solicitar permisos, así que el bot lo tomó y extrajo todo.

Unas horas después el director de seguridad del exchange, Philip Martin, respondió al usuario y tildó el hecho como un “problema aislado” y aclaró que las billeteras de los clientes no se vieron afectadas.

Otros problemas de seguridad en la blockchain

El mismo usuario trajo a colación en un hilo que no ha sido la primera vez que han ocurrido fallas de seguridad en Coinbase. En abril un atacante utilizó los contratos de 0x para obtener la aprobación de reclamar tokens de Zora en Base y extrajo 120.000 dólares.

Los bots MEV han ‘atacado’ otras veces operaciones en la blockchain. En abril se reportó un usuario que perdió 180.000 dólares en Ethereum, una de las mejores criptomonedas para invertir, luego de que un bot tomara control del sistema de control de acceso intercambiando sus Ether por tokens sin valor.