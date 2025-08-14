Coinbase pierde 300.000 dólares en comisiones: ¿qué está pasando?
Un bot MEV quitó 300.000 dólares en tarifas a Coinbase debido a un cambio en la configuración de una wallet corporativa
Hechos clave:
- Coinbase perdió 300.000 dólares en tarifas debido a un error en los permisos de un contrato inteligente.
- Ocurrió durante un cambio en la configuración de una wallet corporativa.
- Un usuario en X se dio cuenta del suceso y expuso el caso, señalando que los bots MEV siempre están al acecho.
- El director de seguridad de Coinbase declaró que los fondos de los usuarios no fueron afectados.
- Las vulneraciones de seguridad se han dado en otras ocasiones en que los swappers no fueron configurados correctamente.
La cartera que recoge las tarifas en el que para muchos es el mejor exchange de criptomonedas, Coinbase, sufrió pérdidas importantes debido a una mala configuración de un swapper (contrato de intercambio) bajo los contratos inteligentes del Proyecto 0x.
¿Cómo actuaron los MEV para perjudicar a Coinbase?
El problema ocurrió durante un cambio en la configuración de la billetera del exchange, pero la comunidad de Coinbase se hizo notar y un usuario en X llamado DeeBeez despertó el interés por 300.000 dólares perdidos debido a una “equivocación del swapper”, por lo que el bot del MEV (Maximal Extractable Value) se llevó los fondos.
Estos MEV refieren a la práctica que hay en la blockchain para obtener beneficios adicionales a las tarifas de gas y recompensas por bloque, estos bots están al ‘acecho’ en tiempo real verificando de qué órdenes sacar provecho.
Para el caso de Coinbase el contrato de la operación no estaba diseñado para solicitar permisos, así que el bot lo tomó y extrajo todo.
Unas horas después el director de seguridad del exchange, Philip Martin, respondió al usuario y tildó el hecho como un “problema aislado” y aclaró que las billeteras de los clientes no se vieron afectadas.
Otros problemas de seguridad en la blockchain
El mismo usuario trajo a colación en un hilo que no ha sido la primera vez que han ocurrido fallas de seguridad en Coinbase. En abril un atacante utilizó los contratos de 0x para obtener la aprobación de reclamar tokens de Zora en Base y extrajo 120.000 dólares.
Los bots MEV han ‘atacado’ otras veces operaciones en la blockchain. En abril se reportó un usuario que perdió 180.000 dólares en Ethereum, una de las mejores criptomonedas para invertir, luego de que un bot tomara control del sistema de control de acceso intercambiando sus Ether por tokens sin valor.
