Coinbase pide sanciones a la SEC por pérdida de información

Coinbase solicita orden judicial por supuesta eliminación de textos de Gensler
El exchange de criptomonedas estadounidense, Coinbase, acusa a la SEC de violar la Ley de Libertad de Información (FOIA) al eliminar mensajes del expresidente Gary Gensler.
Hechos clave:
- Coinbase solicitó una orden para sanciones a la SEC por ‘perder’ documentos oficiales.
- Un informe de la oficina del Inspector General de la SEC identificó varias irregularidades con la preservación de la información durante el mandato de Gary Gensler.
- El caso más grave fue la pérdida de un año de mensajes oficiales del teléfono de Gensler.
- Coinbase se pronunció solicitando su búsqueda inmediata alegando que la Comisión multó a las empresas por falta de documentación.
- Estos mensajes coinciden con la ‘guerra’ de la SEC a las criptomonedas más rentables y el colapso de FTX.
Tras un informe oficial del Inspector General de la SEC publicado el pasado miércoles 03 de septiembre el director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, se pronunció a través de su cuenta en X, exigiendo respuestas sobre los documentos oficiales perdidos durante la ‘guerra’ de la SEC contra las empresas cripto entre 2022 y 2023.
Coinbase exige una búsqueda activa de los documentos ‘perdidos’
La empresa de criptomonedas estadounidense también solicitó formalmente sanciones y la búsqueda activa de los documentos a través de la firma de investigación, History Associates.
La SEC, durante el mandato de Gensler, multó a empresas cripto debido a mala gestión de los registros, pero ahora estas investigaciones pueden despertar una crisis de confianza ante los mandatos de la Comisión de Bolsa y Valores, declaró Rishabh Gupta, director de Web3 Trade Dog Group a los medios.
Y es que los mensajes y documentos ‘perdidos’ coinciden con el colapso del exchange FTX y la solicitud de Coinbase a la SEC de las comunicaciones internas sobre la clasificación de Ethereum y las políticas regulatorias. Solicitud que luego debió hacerse bajo demanda en 2024, debido a que la Comisión la rechazó en primera instancia.
El informe de la SEC identificó más irregularidades
En el informe recientemente publicado se detalla que las comunicaciones de Gensler entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 fueron eliminadas debido a actualización en las políticas en las que se buscaba ‘proteger’ información sensible, pero fue seguido de un reinicio total, lo que llevó a perder todos los mensajes.
Encontró que la política de borrado automatizado estuvo mal implementada por la Oficina de Tecnología Informática, debido a que no se actuó a tiempo ante un móvil inactivo, además fallaron las copias de seguridad, la última data de octubre de 2022.
Además del caso de Gensler, el informe encontró alrededor de 40 dispositivos más que estaban marcados como inactivos y no se les aplicó el correcto protocolo de borrado y preservación de la información.
