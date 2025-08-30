ChatGPT5 predice el precio de WFLI BONK y DOGE para septiembre
Desde inicios de agosto está en marcha la nueva versión del chatbot de OpenAI, ChatGPT5, capaz de ofrecer predicciones más precisas sobre el futuro de las criptomonedas.
Hechos clave:
- La actualización a ChatGPT5 se esperan mejores pronósticos.
- El CEO de OpenAI, Sam Altman, ha dicho que podría compararse a “conversar con un experto con doctorado en cualquier materia”.
- Sin embargo, debe hacerse un correcto prompt o introducción al tema para conseguir datos actualizados y una respuesta precisa.
- Dogecoin y Bonk podrían ver repuntes positivos en su precio para septiembre.
- WFLI espera su lanzamiento para el 1 de septiembre.
En esta ocasión le solicitamos a la inteligencia artificial que nos adentrara en predicciones para septiembre y qué se puede esperar de algunas de las mejores memecoins: WFLI, BONK y Dogecoin (DOGE).
Las ballenas determinan el camino de DOGE
El apoyo de Elon Musk, su creciente adopción institucional con la empresa Bit Origin agregando la memecoin como estrategia de tesorería y la posibilidad de un ETF del ‘perro viral’ son buenos indicadores para el futuro de la predicción de precio de Dogecoin.
Los indicadores técnicos mostrados por ChatGPT5 muestran un escenario estable sobre la zona de 0,21 y 0,22 dólares, con una demanda sostenida y una posibilidad de ruptura si el precio llega a superar los 0,24 dólares.
La quema de tokens y la adopción progresiva para Bonk
Septiembre será un mes de atención para una de las criptomonedas insigne en de Solana. Por un lado, se espera la quema de 1.000 millones de tokens, la adopción institucional también está ayudando a la predicción del precio de Bonk.
Safety Shot, empresa manufacturera de bebidas funcionales, ha adquirido 25 millones de dólares en BONK como parte de su estrategia financiera, redefiniendo cada vez más la dinámica de las memecoins.
En su análisis, ChatGPT 5 señala que BONK podría “mantener un piso firme” alrededor de los 0,0000203 y 0,000025 dólares gracias a estos catalizadores.
WLFI pronta liberación y mucha expectativa en futuros
El lanzamiento de la criptomoneda vinculada a Trump de la empresa World Liberty Financial, está previsto para el 1 de septiembre, se desbloqueará el 20% de los tokens lo que corresponde a 100 mil millones de WLFI.
ChatGPT5 menciona que bien menciona que el mercado de futuros de la criptomoneda está abierto, con una FDV de 40 mil millones de dólares, sobre un promedio de 0,40 dólares, lo que augura gran expectativa sobre el criptoactivo.
En contraparte, la centralización del suministro en manos de unos pocos y el posible conflicto de intereses debido a la conexión con el presidente Donald Trump hacen de WLFI un activo de alto riesgo.
Leer más:
- El precio de XRP se desestabiliza por el aumento de transacciones de las ballenas
- Un nuevo reporte predice que Bitcoin puede reemplazar al dólar
- ¿Hay riesgos de una mayor caída de Bitcoin?