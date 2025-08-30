BTC $108,909.23 0.31%
ETH $4,371.54 0.67%
SOL $201.02 -1.24%
PEPE $0.0000098 2.75%
SHIB $0.000012 2.53%
BNB $858.39 0.10%
DOGE $0.21 1.83%
XRP $2.81 -0.51%
Cryptonews Noticias de Blockchain

ChatGPT5 predice el precio de WFLI BONK y DOGE para septiembre

Blockchain ChatGPT Dogecoin Memecoins Trump
WFLI, BONK y DOGE llegan a septiembre con alta expectativa y catalizadores técnicos.
Autor
Marianny Márquez
Autor
Marianny Márquez
Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
ChatGPT5 predice el precio de WFLI, BONK y DOGE para septiembre 2025
ChatGPT5 predice el precio de WFLI, BONK y DOGE para septiembre 2025

Desde inicios de agosto está en marcha la nueva versión del chatbot de OpenAI, ChatGPT5, capaz de ofrecer predicciones más precisas sobre el futuro de las criptomonedas.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • La actualización a ChatGPT5 se esperan mejores pronósticos.
  • El CEO de OpenAI, Sam Altman, ha dicho que podría compararse a “conversar con un experto con doctorado en cualquier materia”.
  • Sin embargo, debe hacerse un correcto prompt o introducción al tema para conseguir datos actualizados y una respuesta precisa.
  • Dogecoin y Bonk podrían ver repuntes positivos en su precio para septiembre.
  • WFLI espera su lanzamiento para el 1 de septiembre.

En esta ocasión le solicitamos a la inteligencia artificial que nos adentrara en predicciones para septiembre y qué se puede esperar de algunas de las mejores memecoins: WFLI, BONK y Dogecoin (DOGE).

Las ballenas determinan el camino de DOGE

El apoyo de Elon Musk, su creciente adopción institucional con la empresa Bit Origin agregando la memecoin como estrategia de tesorería y la posibilidad de un ETF del ‘perro viral’ son buenos indicadores para el futuro de la predicción de precio de Dogecoin.

24h7d30d1yAll time

Los indicadores técnicos mostrados por ChatGPT5 muestran un escenario estable sobre la zona de 0,21 y 0,22 dólares, con una demanda sostenida y una posibilidad de ruptura si el precio llega a superar los 0,24 dólares.

La quema de tokens y la adopción progresiva para Bonk

Septiembre será un mes de atención para una de las criptomonedas insigne en de Solana. Por un lado, se espera la quema de 1.000 millones de tokens, la adopción institucional también está ayudando a la predicción del precio de Bonk.

Safety Shot, empresa manufacturera de bebidas funcionales, ha adquirido 25 millones de dólares en BONK como parte de su estrategia financiera, redefiniendo cada vez más la dinámica de las memecoins.

En su análisis, ChatGPT 5 señala que BONK podría “mantener un piso firme” alrededor de los 0,0000203 y 0,000025 dólares gracias a estos catalizadores.

WLFI pronta liberación y mucha expectativa en futuros

El lanzamiento de la criptomoneda vinculada a Trump de la empresa World Liberty Financial, está previsto para el 1 de septiembre, se desbloqueará el 20% de los tokens lo que corresponde a 100 mil millones de WLFI.

ChatGPT5 menciona que bien menciona que el mercado de futuros de la criptomoneda está abierto, con una FDV de 40 mil millones de dólares, sobre un promedio de 0,40 dólares, lo que augura gran expectativa sobre el criptoactivo.

En contraparte, la centralización del suministro en manos de unos pocos y el posible conflicto de intereses debido a la conexión con el presidente Donald Trump hacen de WLFI un activo de alto riesgo.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$3,974,222,704,542
-5.65

Más

Noticias de Ethereum
Ethereum podría ser la elegida de Wall Street: Jan van Eck
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-08-30 13:54:39
Noticias de Finanzas
El creador de Cardano anticipa lo peor para el sistema financiero actual
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-08-30 12:20:28
Marianny Márquez
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores