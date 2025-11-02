ChatGPT vs. Perplexity: ¿Quién tiene razón sobre ETH a fines de 2025?

Ambas IA proyectan un cierre positivo para Ethereum, aunque ChatGPT pone el foco en la actividad on-chain y Perplexity en el entorno institucional.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Hechos clave: El sentimiento de mercado está en fase de miedo.

Desde el retroceso del 10 de octubre, la recuperación ha sido cuesta arriba para Ethereum.

ChatGPT afirma que el burn ha disminuido, la oferta está creciendo más rápido que la demanda.

Perplexity pone más peso en movimientos macroeconómicos y en los ETFs.

Ambas coinciden en que un escenario alcista para ETH sería sobre los 4.600 dólares.

Contrastar dos bots de IA a menudo puede resultar interesante, ChatGPT y Perplexity tienen sus coincidencias en formas de razonar, aunque la memoria que ha desarrollado OpenAI es una de las razones por las que algunos lo ponen en la cima.

Ambas IA encuentran rangos similares en cuanto a las predicciones para Ethereum (ETH), no deja de ser una de las mejores criptomonedas para invertir.

Pero el mercado está en fase de miedo, impulsando corrección en los precios, lo que ha hecho descender a ETH hasta los 3.700 dólares desde el 10 de octubre, sin lograr recuperación definitiva.

ChatGPT: el detonador está en la actividad on-chain

El contexto para Ethereum según el bot no es muy alentador; la Fed bajó las tasas, pero los datos económicos para EE. UU. no son los suficientemente estables, por lo que no hay garantía de otra reducción.

Además, las entradas de los ETFs aún no se recuperan, las salidas están siendo pronunciadas, según arroja CoinMarketCap.

Pero lo que puede resultar más definitorio para el precio es la actividad on-chain, el gas hoy es bajo y el burn de ETH es moderado, por lo que se necesita un repunte en las transacciones para volverse nuevamente deflacionario.

Además, ChatGPT arroja que la actividad se está yendo a las blockchain de capa 2 (L2), donde el gas es más bajo.

El precio, bajo la premisa de que aumente la actividad en la red, una mejora el flujo de los ETFs y que los validadores se mantengan estables, podría crecer hacia 4.600 y 5.200 dólares.

En un escenario bajista, en cambio, se mantendría entre 3.800 y 4.400 dólares, mientras que no pierda el soporte de 3.600 dólares.

Perplexity: hay riesgo de corrección, pero la fortaleza institucional puede ayudar

Por parte de Perplexity, hay puntos de encuentro con ChatGPT, la confianza institucional hacia el proyecto, demostrado con ingresos en los ETF y la actividad de las DeFi en Ethereum impulsarían el precio nuevamente hacia sus máximos, sobre los 4.000 dólares.

Sin embargo, el “escenario principal” para este chatbot es una corrección. La toma de ganancias, saturación del mercado y el hecho de que en diciembre los precios suelen retroceder, haría que ETH vaya por debajo los 3.000 dólares.

¿Quién tiene la razón? Aún está por verse, queda hacer seguimiento a la red y a los movimientos de inversores institucionales, mientras que la adopción de Ethereum y de sus L2 será clave para este fin de año.