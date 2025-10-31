Revolut elimina las comisiones de USD a stablecoins

Revolut ofrece tasas 1:1 hasta 500.000 € mensuales. El comercio de criptomonedas impulsa ingresos de un 298% en su división de gestión patrimonial.

Editora de contenidos Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Tania Fernández Autor Tania Fernández Acerca del autor Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 31, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos claves: Revolut ha eliminado todas las comisiones y diferenciales al convertir entre USD

Las principales stablecoins afectadas son: USDT y USDC,

Permite que sus 65 millones de usuarios globales puedan intercambiar hasta 500.000€ cada 30 días consecutivos a tipos de cambio 1:1.

Esta medida elimina los obstáculos tradicionales en las transacciones entre monedas fiduciarias y criptomonedas, replicando el enfoque que la compañía adoptó hace una década en materia de divisas, que convirtió la conversión transparente de monedas en una expectativa estándar para los usuarios de la banca digital.

Leonid Bashlykov, jefe de producto de criptomonedas en Revolut, anunció la función en LinkedIn, haciendo hincapié en que los usuarios recibirán exactamente 1 dólar en stablecoins por cada dólar en efectivo y viceversa.

El servicio admite transferencias a través de seis redes blockchain, incluidas Ethereum, Solana y Tron, y proporciona capacidades de entrada y salida sin comisiones que eliminan el recargo que suelen cobrar las casas de cambio y las plataformas de negociación.

El comercio de criptomonedas impulsa un aumento del 298% en los ingresos

La división de gestión patrimonial de Revolut, que abarca criptomonedas, materias primas, operaciones bursátiles y productos de ahorro, generó 506 millones de libras esterlinas en 2024, registrando un crecimiento de ingresos interanual del 298%.

El auge se debió principalmente al aumento de la actividad de negociación de criptomonedas en todo el sector, así como al exitoso lanzamiento en mayo de 2024 de Revolut X, la plataforma de negociación de escritorio independiente de la compañía diseñada para operadores profesionales.

Revolut X ofrece operaciones con más de 100 tokens con comisiones fijas del 0% para los creadores de mercado y del 0,09% para los tomadores, independientemente del volumen, lo que la posiciona como competidora directa de los exchanges de criptomonedas establecidos.

La plataforma se amplió a 30 países europeos adicionales en noviembre de 2024 , proporcionando herramientas de negociación en tiempo real, análisis avanzados e integración de gráficos de TradingView para usuarios de todo el Espacio Económico Europeo.

La empresa fintech registró resultados financieros récord para 2024, superando por primera vez los 1.000 millones de dólares en beneficios anuales, con unas ganancias netas que alcanzaron los 1.100 millones de libras esterlinas, un aumento del 149% en comparación con el año anterior.

Avances regulatorios y planes de expansión global

Revolut Digital Assets Europe Ltd obtuvo el registro como proveedor de servicios de criptoactivos del Banco de España y del De Nederlandsche Bank en 2024, mientras la empresa trabaja para obtener la autorización completa de MiCA en toda la Unión Europea.

Este progreso regulatorio se produce mientras Revolut busca licencias bancarias en 10 países adicionales y planea invertir más de 1.000 millones de euros en Francia hasta 2028, incluyendo el establecimiento de una sede para Europa Occidental en París.

La empresa está estudiando la adquisición de un banco estadounidense con licencia nacional para acelerar su entrada en el mercado americano, evitando así el largo proceso de solicitud de licencia que puede durar años.

Descubre nuestra guía completa sobre cómo comprar Bitcoin con Revolut.