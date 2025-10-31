BTC $109,622.06 0.40%
Nuevo retroceso para las criptomonedas: ¿cuáles sobrevivirán?

La tensión entre Estados Unidos y China, sumada a la expectativa por la próxima reunión de la Fed, ha puesto al mercado cripto en modo cautela.
Retroceso de criptomonedas: por qué el mercado frena su impulso
El mercado de criptomonedas está ante un retroceso general en el medidor de 24 horas, lo que indica cautela por parte de los inversores.

Hechos clave:

  • Mientras el Bitcoin (BTC) mantenga el soporte de 109.000 dólares, seguirá llevando la batuta del mercado.
  • El precio de Ethereum (ETH) también sería clave para las demás altcoins.
  • Proyectos de tecnologías emergentes han ganado hasta 100% en su precio esta semana.
  • El mercado está especialmente sensible a factores macroeconómicos como el acuerdo comercial entre EE. UU. y China, la reunión de la Fed, un desempeño regular de los ETF.

Este retroceso en el mercado no parece tan desalentador como el visto a mediados de octubre, cuando el BTC cayó a 103.000 dólares y ETH hizo lo propio hacia los 3.700 dólares, los inversores de criptomonedas parecen estar esperando qué noticias hay para evaluar sus riesgos.

Las principales criptomonedas han tenido un retroceso en su índice de 24h. Fuente: CoinMarketCap
BTC gobierna, pero retroceden algunas criptomonedas

El mercado se ha venido recuperando desde la fuerte caída del 10 de octubre, pero ahora sin un repunte en el volumen de transacciones y en la actividad de las redes, el impacto en los precios no va a ser significativo.

Ahora bien, según los índices de CoinMarketCap, las criptomonedas listadas no han tenido un retroceso tan marcado. La última semana han disminuido un máximo de 10% en las que no han entrado los proyectos más grandes en capitalización. Y mientras el BTC no pierda su soporte esencial de los 109.000 dólares, la dominancia aún la conservaría la criptomoneda más grande.

Sin embargo, el peso del ‘sentimiento de mercado’ en la industria cripto es un factor clave en este retroceso de los inversores. El índice en una posición de miedo puede estar evitando que aumente la comercialización.

El mercado apoya a las nuevas tecnologías

Pero los proyectos de tecnologías emergentes pueden ser más prometedores en estos momentos, como las mejores criptomonedas para invertir.

Virtuals Protocol (VIRTUAL), Humanity Protocol (H) han ganado hasta el 100% en su precio esta semana, mientras que Zcash (ZEC) e Hyperliquid (HYPER) crecieron un 30% en promedio, estos últimos incentivados por el FOMO.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)
24h7d30d1yAll time

Las memecoins tampoco han perdido el tiempo y sus seguidores continúan fieles. Las dos que más llaman la atención son el token satírico del presidente Donald Trump, OFFICIAL TRUMP (TRUMP), que ha aumentado casi 40% esta semana, y el de la plataforma de lanzamiento de tokens Pump.fun (PUMP) acuñando un crecimiento del 30%.

Leer más:

Más

