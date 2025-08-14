Analistas predicen un alza significativa en el precio de Cardano

¿Podría Cardano experimentar un récord en las próximas semanas?

Más de 15.000 millones de ADA han estado bajo manos de tenedores a largo plazo y no se nota intención de venta, la criptomoneda ha ganado confianza

El comportamiento de Cardano (ADA) podría ser indicio de una tendencia alcista del 100% y posicionarse sobre el dólar próximamente.

Hechos clave: Varios analistas comparten la idea de un posible rally de Cardano.

Las expectativas van hasta aumentos del 150% en el precio.

Se predice que la barrera del dólar está cerca de romperse para posicionarse, posiblemente, sobre los 1,32 dólares.

Los holders se muestran fuertes confiando en ADA.

Mientras que los tenedores a corto plazo son cautelosos esperando un posible repunte del precio.

Varios analistas han llegado a un punto de encuentro, y es que Cardano podría estar iniciando una temporada alcista que dejaría rendimientos estratosféricos a sus inversores.

El 07 de agosto, el trader y analista Javon Marks destacó en su cuenta en X la tendencia alcista de la criptomoneda, que como una de las mejores altcoins, estaba presentando un patrón de pequeños movimientos estacionarios, correcciones y dos subidas que se hacen cada vez más pronunciadas.

$ADA CLIMBING MAJORLY!



Sights remain on $1.20+ coming in for Cardano before a continuation towards the larger target at $2.90 which is currently about +200% away… https://t.co/PbMfC6uhsi pic.twitter.com/fcPgUzc9IX — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) August 14, 2025

Para ese entonces Marks predijo un aumento del 52% y puso a ADA más cerca de la barrera del dólar. El miércoles 13 de agosto, una semana después, se actualiza el gráfico con una leyenda que cita “¡ADA sube considerablemente!”, ya que la criptomoneda paso de una fase de corrección a hacer subidas pronunciadas los últimos días.

Cardano podría romper la barrera del dólar

La tendencia al alza de Cardano la comparten inversores como Clifton Fx y Trader Jibon que comparten activamente la idea del próximo rally de la criptomoneda hacia el dólar.

En su cuenta en X Trader_J analizó más recientemente factores técnicos de Cardano y afirma un precio de 1,32 dólares.

Mientras que Clifton Fx evaluó el precio en un marco temporal corto de 3 días confirmando una ruptura al alza y aumentos entre el 100% y 150%.

$ADA (Update)



Bullish flag Upside breakout has been Confirmed in 3d Timeframe..



Now Expecting Massive 100 – 150% massive bullish Rally in next Coming Weeks📈#ADAUSDT #ADA #Crypto pic.twitter.com/kZJIN2SGIk — Clifton Fx (@clifton_ideas) August 14, 2025

Buenas noticias para los holders de Cardano

Según gráficas difundidas por Alpharactal, plataforma de análisis de mercado avanzada, los holders de ADA se han estado fortaleciendo desde 2021 luego de su ATH de 3,09 dólares. Cardano se ha mostrado como una de las mejores criptomonedas para invertir, fortaleciéndose a pesar de su volatilidad.

Alpharactal ha difundido el pasado 12 de agosto las métricas del comportamiento de los tenedores de Cardano, en primer lugar, mostrando los más de 15.000 millones de ADA que han estado quietos por más de un año fortaleciendo la base de los tenedores a largo plazo (LTH).

Holders of ADA Cardano Are Not Selling

Here are some interesting Onchain and risk analysis metrics for ADA.



1️⃣Long-Term Holders (LTH)

Long-term investors have been steadily accumulating ADA since 2021, with no signs of major distribution so far. This shows strong confidence in… pic.twitter.com/LttL0KExKb — Alphractal (@Alphractal) August 12, 2025

Por otro lado, se hace notar que los traders a corto plazo mantienen cautela con poca presión de venta, cambiando el comportamiento de 2021 aún en un mercado ‘caliente’.