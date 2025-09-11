BTC $114,082.37 1.38%
¿En qué criptomoneda invertir hoy? – Análisis EN DIRECTO 11 de septiembre de 2025

Última actualización: 
Sigue el minuto a minuto del mercado cripto. Hoy analizamos las criptomonedas a seguir de cerca el día de hoy. Desde los criptoactivos más grandes del mercado a nuevas oportunidades en preventa.

Análisis de precio y de las últimas noticias EN DIRECTO.

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,064,795,281,419
1.64

Noticias de XRP
Las reservas de XRP en el exchange aumentan en 1.200 millones: ¿Comprar o vender?
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-11 07:38:07
Noticias de Bitcoin
Los traders buscan nuevas rupturas mientras que el precio del Bitcoin alcanza los $112.000
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-09-10 13:51:38
