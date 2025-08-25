Ether ist derzeit beliebter als Bitcoin – hier ist der Grund

Das Interesse der Anleger verlagert sich von Bitcoin zu Ether - und das könnte ein Hinweis auf einen längerfristigen Trend sein.

Im Vorfeld der Rede von Jerome Powell auf dem Gipfel in Jackson Hole herrschte große Nervosität, aber eines ist klar: den Tradern gefiel, was sie hörten.

Der Vorsitzende der Federal Reserve bestätigte, dass die Zentralbank „Änderungen unserer Politik in Erwägung ziehen wird“ – mit anderen Worten, er deutete an, dass die Zinssätze bald kommen könnten.

Er verwies auf eine stabile Arbeitslosenquote und vielversprechende Wirtschaftsdaten als Schlüsselfaktoren, die eine Senkung der Kreditkosten ermöglichen werden. Allerdings ist die Inflation nach den Zöllen von Donald Trump weiterhin ein Problem.

Powells Sprache war bewusst vorsichtig. Er warnte die Entscheidungsträger, dass sie in den kommenden Monaten vorsichtig vorgehen werden, und ließ sich viel Spielraum, um den Kurs zu ändern, falls dies erforderlich sein sollte.

Aber wenn man zwischen den Zeilen liest, sind die Analysten inzwischen ziemlich zuversichtlich, dass der Leitzins der Fed nach der Sitzung im nächsten Monat um 25 Basispunkte sinken wird – die erste Senkung in den USA in diesem Jahr.

In seiner letzten Rede als Vorsitzender in Jackson Hole stellte Powell klar, dass seine veränderten Aussichten nichts mit Donald Trump zu tun haben, der seit Monaten niedrigere Zinssätze fordert und den Rücktritt des Vorsitzenden gefordert hat.

Die Antwort des Präsidenten war gelinde gesagt unverblümt, indem er sagte: „Wir nennen ihn nicht umsonst ‚Too Late‘“.

Die Kryptomärkte reagierten sofort auf Powells Rede. Bitcoin stieg sofort von $112.000 auf Höchststände von $117.000, aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist er wieder auf $115.000 gesunken.

24h 7d 30d 1y All time

Der eigentliche Star der Rallye am Freitag war Ether. Nach vier Jahren des Wartens erreichte die zweitgrößte Kryptowährung der Welt an einigen Börsen endlich Allzeithochs, was bei X. ETH innerhalb von knapp drei Stunden einen Anstieg um 15% auslöste.

Obwohl dies sicherlich eine beeindruckende Leistung ist, gibt es hier eine wichtige Anmerkung: Offiziell hat es kein neues ATH gegeben. Laut CoinMarketCap liegt dieser nach wie vor bei $4.891,70 – wie am 16. November 2021. Die Daten von CoinMarketCap deuten darauf hin, dass der Höchststand vom Freitag nur $7,47 von der Rekordmarke entfernt war.

Ether war auch nicht der einzige, der zweistellige Renditen erzielte. Solana, Dogecoin, Cardano, Sui, Avalanche und Polkadot legten ebenfalls um mehr als 10 % zu – ein Zeichen dafür, dass der Appetit auf riskantere Assets wächst.

24h 7d 30d 1y All time

Eine Zinssenkung wäre aus vielen Gründen von Bedeutung. Sie macht die Kreditaufnahme des Staates billiger und senkt die Kosten für alles, von Hypotheken bis hin zu Kreditkarten. Entscheidend ist jedoch, dass sie auch die Rendite von Ersparnissen auf traditionellen Bankkonten senkt, was die Anleger dazu veranlasst, anderswo nach besseren Renditen zu suchen.

Natürlich war es nicht nur die Kryptowelt, die sich im Glanz von Powells Rede sonnte. Der Dow erreichte mit einem Anstieg von 846 Punkten in einer einzigen Handelssitzung sein erstes Rekordhoch im Jahr 2025. Und der S&P 500, der vor dem Freitag fünf Tage in Folge Verluste erlitten hatte, schloss mit einem Plus von 1,52 % – sein bester Tag seit drei Monaten. Auch der Nasdaq 100, ein techniklastiger Index, der um 1,88 % zulegte, sollte aufmerksam beobachtet werden.

Die Daten deuten nun darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch den Offenmarktausschuss der US-Notenbank bei 81% liegt, verglichen mit 75% vor Powells Rede. Nach der Sitzung des Ausschusses am 16. und 17. September werden wir es mit Sicherheit wissen.

Abgesehen von den makroökonomischen Auswirkungen offenbart die jüngste Kursentwicklung einen ziemlich faszinierenden Trend auf den Kryptomärkten: Ether scheint im Moment beliebter zu sein als Bitcoin.

Beide sind in Form von ETFs an der Wall Street erhältlich. Daten von SoSoValue zeigen, dass BTC-Produkte am Freitag Abflüsse in Höhe von 23 Millionen Dollar verzeichneten. Im Gegensatz dazu verzeichneten ETH-Fonds Zuflüsse in Höhe von 337,6 Millionen Dollar.

Analysten argumentieren, dass börsengehandelte Fonds eine große Rolle dabei gespielt haben, die Volatilität von Bitcoin zu dämpfen, was bedeutet, dass kleinere Kryptowährungen für Trader, die auf kurzfristige Renditen aus sind, attraktiver sind. Der Gründer von Etherealize, Vivek Raman, sagte gegenüber Bloomberg:

“Für viele Trader hat sich der Bitcoin-Handel bereits erledigt. Ethereum fühlt sich immer noch unterbewertet an, ist volatiler und reaktionsfreudiger.”

Natürlich würden Bitcoin-Anhänger dem vehement widersprechen – und viele sagen zuversichtlich voraus, dass die erste Kryptowährung der Welt in den nächsten Jahren auf dem besten Weg ist, 1 Million Dollar zu erreichen – und schließlich die Marktkapitalisierung von Gold übertreffen wird.

In Anbetracht der Tatsache, dass dies einen Sprung von 769% gegenüber dem aktuellen Stand bedeuten würde, behaupten sie, dass sich Bitcoin noch in einem frühen Stadium befindet und der Handel noch viel Luft nach oben hat. Angesichts der Tatsache, dass die Treasury-Unternehmen die Coins jetzt viel schneller aufkaufen, als sie gemined werden können, könnte man argumentieren, dass der aktuelle Wert von BTC nicht die sehr reale Angebotsverknappung widerspiegelt, die sich gerade abzeichnet.