أفضل العملات الرقمية للشراء اليوم 10 تشرين الأول/أكتوبر: عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE

بينما تشهدُ أسواق الكريبتو هدوءاً بعد انطلاقة تشرين الأول/أكتوبر الصاعد، هناك أسباب قويةٌ تشجع على الاستثمار بعملات ريبل (Ripple) وسولانا (Solana) ودوجكوين (Dogecoin) استعداداً للانطلاقة التالية.

سجّل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) أعلى مستوياته الجديدة عند 126,0080$ هذا الأسبوع، ما دفع أسواق الكريبتو بأكملها للارتفاع، وسط تدوير ملحوظٍ للاستثمارات صوب العملات البديلة وأفضل عملات الميم، حيث سجلت أسعار العديد منها مستوياتٍ غير مسبوقةٍ في عام 2025.

ومع اقتراب المنظمين الأمريكيين من إقرار قوانين كريبتو طال انتظارُها تمهيداً لما قد يكون آخر دورات الارتفاع القوية قبل التبني العام للقطاع، قد تصبح عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة دوجكوين (Dogecoin) أكبرَ المستفيدين.

عملة ريبل (Ripple-XRP): العملة الرائدة في عمليات الدفع الدولية وإحدى العملات الأفضل أداءً في عام 2025

رسّخت عملة ريبل (Ripple) -العملة الأساسية لبلوكتشين ريبل (XRPL) الموفرة لشبكةٍ سريعةٍ ومنخفضة التكلفة لإتمام عمليات الدفع- مكانتها كبديل قوي لأنظمة التحويل التقليدية مثل سويفت (SWIFT)، وأسهمت إشادة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال بالعملة والشراكات الإستراتيجية مع عدة بنوكٍ أمريكية في تحسين مكانتها، لتبلغ قيمتها السوقية 167 مليار دولار وتحتل حالياً المرتبة الرابعة في ترتيب أعلى العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية.

كما يُظهر إطلاق عملة ريبل يو إس دي (Ripple USD-RLUSD) -عملة شركة ريبل المستقرة المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي- طموحَ الشركة ومساعيها الرامية إلى اقتناص حصةٍ من قطاع العملات المستقرة سريع النمو.

فخلال العام الماضي، ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 427% مُسجّلاً أعلى مستوياته الجديدة منذ 7 سنواتٍ عند 3.65$ في 18 تموز/يوليو، قبل أن تتراجع بنحو 23.5% لتستقرَّ حالياً حول 2.81$، مع استمرار تفوقها بشكلٍ ملحوظٍ على أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) التي ارتفعت قيمتها بنسبة 95% خلال ذات المدة من العام الماضي.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج XRP/USDT

وفيما تبلغ قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) حوالي 42، لا تُزال هناك مساحةٌ كافية لتعافي السعر من تراجعه بنسبة 6% الأسبوع الماضي. مع ذلك، تشهد القيمة السوقية لقطاع الكريبتو البالغة 4.23 تريليون دولار تراجعاً عاماً بعد ارتفاعاتٍ دامت لعدة أيام.

وتشير المؤشرات الفنية إلى إمكانية حدوث اختراق جديد، بدعم من اختراق نمط “العَلم المزدوج” الملاحظ على المخططات البيانية خلال الصيف؛ ومع صدور قراراتٍ بشأن الصناديق المتداولة في البورصة للعملة (XRP ETFs) المنتظرة منتصف تشرين الأول/أكتوبر، قد يُؤدي ورود أخبار إيجابيةٍ إلى ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) حتى ما بين 5$ و10$، مع إمكانية تحقيق مكاسبَ أكبرَ إذا استمرّت هذه الانطلاقة.

عملة سولانا (Solana-SOL): أقوى منافسي عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وأفضل العملات أداء لهذا الأسبوع

تُعتبر بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) إحدى أكثر نظم البلوكتشين قابلية للتوسع وأعلاها كفاءةً على الإطلاق، وقد تجاوزت قيمتها السوقية 120 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن نظامها التقني حالياً نحو 12.59 مليار دولار، ما يعكسُ ازدهارَ نظم التمويل اللامركزي (DeFi) الخاصة بها.

يتزامن ذلك مع ازدياد الحماسة بشأن إمكانية الموافقة على إطلاق صناديق تداول فوري للعملة في البورصة (Solana Spot ETFs) داخل الولايات المتحدة الشهرَ القادم، ما يتيح لها اجتذابَ استثماراتٍ مؤسساتيةٍ مماثلةٍ لتلك التي شهدتها نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum).

فبعدَ تراجُعه إلى 100$ في نيسان/أبريل، ارتفع سعر عملة سولانا (Solana) إلى 222$ مدفوعاً باختراق نمط “الكوب والمقبض” الذي امتدَّ لشهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج SOL/USDT

يُشار إلى أنّ تحسّن الوضوح التنظيمي سيُحسّن من توقعات الارتفاع المستقبلي للسعر، وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) الوسطية البالغة 50 وإعادة اصطفاف تحركات السعر مع خط متوسط الحركة المُقاس بمدى 30 يوماً (DMA-30) إلى استقرار نسبي.

كما أنّ مستوى الدعم القوي البالغ 150$ يمكنه منع أي تراجعاتٍ قوية، بينما تستقر المقاومة الرئيسية حول 250$؛ وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى موجة ارتفاع جديدة. لذلك، يبدو اختبار أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق عند 293.31$ أو حتى تجاوز 500$ أمراً ممكناً قبل نهاية عام 2025.

عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): رائدة عملات الميم تستهدف المعلم السعري 1$

تم إطلاق عملة دوجكوين (Dogecoin) عام 2013 كتجربةٍ هزلية، لكنّها تطوّرت لتصبح أكثر عملات الميم شهرة، وتتمتع بقيمة سوقية توازي 36.9 مليار دولار ومجتمع شديد الإخلاص. وفي عام 2021، زادت شعبيتها بدعم من شخصياتٍ شهيرة أبرزها إيلون ماسك (Elon Musk) وسنوب دوج (Snoop Dogg) وجين سيمونز (Gene Simmons).

ودفع الاهتمام المؤسساتي المتجدد -وبخاصة التكهنات بشأن احتمالية إطلاق صندوق تداول فوري لعملة دوجكوين في البورصات الأمريكية (US spot Dogecoin ETF) هذا العام-سعرَها نحو تجاوز 0.25$ في أيار/مايو، ويتم تداولها حالياً بالقرب من 0.2451$ على تراجع بنسبة 1.4% خلال تعاملات المساء، بما يتماشى مع الاستقرار النسبي للسوق بأكملها.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج DOGE/USDT

تبلغ القيمة الإجمالية لقطاع عملات الميم حالياً 79.1 مليار دولار على تراجع بنسبة 1.3% بما يتماشى مع بقية السوق، وهو أمرٌ غير شائع، حيث يميل أداء عملات الميم إلى التضخم خلال تقلبات السوق. ونظراً لقيمتها السوقية الكبيرة، تظل عملة دوجكوين (Dogecoin) إحدى أكثر العملات استقراراً إلى جانب عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة ريبل (Ripple).

ومع اقتراب مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى 48، تتمتع العملة بفرصةٍ كبيرة للارتفاع، وبخاصةٍ مع الاتجاه الصاعد التاريخي لأسواق الكريبتو في شهر تشرين الأول/أكتوبر.

من جانب آخر، تستمر شركة تسلا (Tesla) بقبول عمليات الدفع باستخدام عملة دوجكوين (Dogecoin) لبعض المشتريات وزيادة استخدامها عبر مزودي خدمات الدفع أمثال باي بال (PayPal) وريفولوت (Revolut)، تزداد استخداماتها الوظيفية العملية باستمرار. وإذا استمرَّ الزخم الحالي، فقد يعاود سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) ملامسة قيمة 0.50$ بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): أولى عملات الميم الموفرة لحل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين وأكثرها جدارة بالمراقبة في عام 2025

في مقدمة العملات الواعدة التي سطع نجمها هذا العام تأتي عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) التي تحوّل اكتتابها ليصبح سريعاً أحدَ أكثر الاكتتابات رواجاً في عام 2025، ويجمعُ مشروعها بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) الذي لا مثيل له وقابلية التوسع من خلال توفيرها حل الطبقة الثانية وجاذبية ثقافة الميم.

ويهدف مشروعها أيضاً إلى زيادة الاستخدامات الوظيفية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) من خلال توفر إمكانية معالجة المعاملات بوتيرة أسرع والمشاركة في الحوكمة لامركزياً ودعم العقود الذكية من خلال نظام تقني مخصص لحلول الطبقة الثانية.

جدير بالذكر تجاوز حصيلة اكتتاب العملة 22.5 مليون دولار، مع توقع مراقبي السوق توفيرها مكاسبَ تصل إلى 10 أضعافٍ أو يزيد عند إطلاقها.

ولكونها مبنية على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، يُوفر حل الطبقة الثانية لشبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عقوداً ذكية منخفضة التكلفة، وأداة ربط لحظية بمعاملات عملة بيتكوين (Bitcoin)، فضلاً عن التوافق التام مع التطبيقات اللامركزية (dApps)، والاستخدام السلس لعملة الميم.

وقد خضع العقد الذكي لعملة المشروع إلى تدقيق فريق Coinsult مؤخراً، والذي أكد خُلوه من أي ثغراتٍ ما حسّن ثقة المستثمرين بالمشروع كثيراً.

باختصار، تُعد عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مفتاح الاستمتاع بكافة المزايا، بدءاً من الرهن والحوكمة وصولاً إلى رسوم المعاملات الزهيدة، علماً أنه يُمكن لمشتريها الأوائل كسبُ عوائد تصل حالياً إلى 51% سنوياً من خلال رهنها مع الاستمتاع بحقوق التصويت ضمن المنظمة المستقلة اللامركزية DAO)).

وللبقاء على اطلاع دائم بآخر مستجدات المشروع، تابعوا موقع الاكتتاب الرسمي للعملة وانضموا إلى مجتمعه على منصتي X وتيليجرام.

