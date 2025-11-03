[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 3 نوفمبر 2025 – رموز الذكاء الاصطناعي تسحب السوق إلى الأسفل مع تفاقم التراجع العام للعملات الرقمية
شهد سوق العملات المشفّرة تراجعاتٍ واسعة، قادتها رموز الذكاء الاصطناعي التي انخفضت بنسبة 4.8% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. هبطت عملتا Virtuals Protocol وChainOpera AI بأكثر من 10%، في حين ارتفعت عملة 0G بنسبة تقارب 4%. ظلّت بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH) ضمن نطاق تداولٍ ضيّق، حيث استقرّت بيتكوين قرب 108,000 دولار وتراجعت إيثيريوم إلى ما دون 3,800 دولار.
أما في القطاعات الأخرى، فقد جاءت التحركات متباينة؛ إذ قفزت عملة Dash بأكثر من 33% ضمن قطاع PayFi، وارتفعت ICP بنسبة 20% ضمن قطاع Layer 1، كما سجّلت zkSync مكاسب تفوق 30% في Layer 2 رغم تراجع القطاع بنحو 2%. في المقابل، واصلت رموز الميم وDeFi انخفاضها وسط حالة حذر تسود أجواء السوق.
لكن ماذا يحدث أيضاً في أخبار العملات المشفّرة اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة أولاً بأول أدناه.
أفضل عملة في قطاع التمويل القائم على الألعاب (GameFi) خلال تشرين الثاني/نوفمبر: اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE) القائمة على نموذج التعدين من أجل الكسب يقترب من نهايته
2025-10-30 18:05:38
عودة CZ لإشعال موجات ارتفاع عملات الميم، وعملة الجرو الجديدة ماكسي دوج (Maxi Doge) قد تكون التالية
2025-10-31 19:36:00
2025-11-03 14:36:39
توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): احتمال الوصول إلى 4,500$ في كانون الأول/ديسمبر 2025 وفقاً للمؤشرات الصاعدة
2025-11-03 12:31:22
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): حاجز 2.60$ يمثل آخر معوقات انطلاقته المحتملة إلى 3.00$
2025-11-03 11:40:56
افتتاح السوق الآسيوية: انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ما دون 108,000$ مع تراجع آمال المستثمرين بخفض إضافي لمعدلات الفائدة
2025-11-03 10:14:16
تحركات المالكين القدامى لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) تثير قلق السوق؛ وهذه تفاصيلها
2025-11-03 10:09:10
