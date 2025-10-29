BTC $111,865.08 -2.63%
ETH $4,005.60 -2.68%
SOL $197.65 -0.93%
PEPE $0.0000071 -0.77%
SHIB $0.000010 0.52%
BNB $1,108.78 -2.99%
DOGE $0.19 -2.70%
XRP $2.65 -0.64%
شهدت أسواق العملات الرقمية استمرارًا في التراجع عبر معظم القطاعات خلال الـ24 ساعة الماضية. تراجع سعر البيتكوين بنسبة 1.69% ليُتداول قرب 112,000 دولار، بينما انخفض الإيثيريوم بنسبة 3.71% ليهبط دون مستوى 4,000 دولار. وجاء الأداء العام للقطاعات سلبيًا، إذ تراجع قطاع DeFi بنسبة 2.14%، وLayer 1 بنسبة 3.02%، وLayer 2 بنسبة 4.30%.
ومع ذلك، برز قطاع SocialFi بمكاسب طفيفة بلغت 0.4%، مدفوعًا بارتفاع عملة Toncoin بنسبة 1.39%. كما خالفت عملات الميم الاتجاه العام للسوق، حيث سجلت MemeCore (M) ارتفاعًا بنسبة 4.6% وOFFICIAL TRUMP (TRUMP) بنسبة 5.84%.
وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات السلسلة أن الدببة يكتسبون زخمًا، إذ أضاف أحد الحيتان القدامى — الذي حقق سابقًا 8.3 ملايين دولار خلال انهيار 11 أكتوبر — مراكز بيع جديدة على الإيثيريوم، مما يشير إلى ضغوط هبوطية متجددة على السوق.

لكن ماذا يحدث أيضًا في عالم العملات الرقمية اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة لمزيد من التحديثات.

هبة سعيد
متخصصة في كتابة وتحرير محتوى العملات الرقمية والاستثمار
