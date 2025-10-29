[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 29 أكتوبر 2025 – السوق يتحول إلى المنطقة الحمراء؛ حوت قديم يفتح مراكز بيع ضخمة على الإيثيريوم

المؤلف هبة سعيد آخر تحديث: أكتوبر ٢٩, ٢٠٢٥

شهدت أسواق العملات الرقمية استمرارًا في التراجع عبر معظم القطاعات خلال الـ24 ساعة الماضية. تراجع سعر البيتكوين بنسبة 1.69% ليُتداول قرب 112,000 دولار، بينما انخفض الإيثيريوم بنسبة 3.71% ليهبط دون مستوى 4,000 دولار. وجاء الأداء العام للقطاعات سلبيًا، إذ تراجع قطاع DeFi بنسبة 2.14%، وLayer 1 بنسبة 3.02%، وLayer 2 بنسبة 4.30%.

ومع ذلك، برز قطاع SocialFi بمكاسب طفيفة بلغت 0.4%، مدفوعًا بارتفاع عملة Toncoin بنسبة 1.39%. كما خالفت عملات الميم الاتجاه العام للسوق، حيث سجلت MemeCore (M) ارتفاعًا بنسبة 4.6% وOFFICIAL TRUMP (TRUMP) بنسبة 5.84%.

وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات السلسلة أن الدببة يكتسبون زخمًا، إذ أضاف أحد الحيتان القدامى — الذي حقق سابقًا 8.3 ملايين دولار خلال انهيار 11 أكتوبر — مراكز بيع جديدة على الإيثيريوم، مما يشير إلى ضغوط هبوطية متجددة على السوق.

لكن ماذا يحدث أيضًا في عالم العملات الرقمية اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة لمزيد من التحديثات.