[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 9 سبتمبر 2025 – ارتفاع قوي يقوده قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 14%، وWorldcoin يقفز 55%

المؤلف هبة سعيد آخر تحديث: سبتمبر ٩, ٢٠٢٥

شهدت سوق العملات الرقمية ارتفاعات واسعة اليوم، بقيادة قطاع الذكاء الاصطناعي الذي قفز بنسبة 14.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات CoinGecko. وسجلت عملة Worldcoin (WLD) قفزة قوية تقارب 55% بدعم من خطة Eightco لتخصيص احتياطي بقيمة 250 مليون دولار، بينما حققت العملة الوافدة الجديدة OpenLedger (OPEN) ارتفاعًا مذهلًا بنسبة 650%.

كما واصلت قطاعات أخرى مثل الـNFTs، والـDeFi، وعملات الميم تحقيق مكاسب قوية، في حين ظل قطاعا SocialFi وCeFi دون تغيير يذكر.

تابعوا معنا التحديثات الحية على مدار الساعة لمعرفة آخر أخبار سوق الكريبتو وتحركات الأسعار اليوم، 9 سبتمبر 2025.