[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 9 سبتمبر 2025 – ارتفاع قوي يقوده قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 14%، وWorldcoin يقفز 55%
شهدت سوق العملات الرقمية ارتفاعات واسعة اليوم، بقيادة قطاع الذكاء الاصطناعي الذي قفز بنسبة 14.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات CoinGecko. وسجلت عملة Worldcoin (WLD) قفزة قوية تقارب 55% بدعم من خطة Eightco لتخصيص احتياطي بقيمة 250 مليون دولار، بينما حققت العملة الوافدة الجديدة OpenLedger (OPEN) ارتفاعًا مذهلًا بنسبة 650%.
كما واصلت قطاعات أخرى مثل الـNFTs، والـDeFi، وعملات الميم تحقيق مكاسب قوية، في حين ظل قطاعا SocialFi وCeFi دون تغيير يذكر.
تابعوا معنا التحديثات الحية على مدار الساعة لمعرفة آخر أخبار سوق الكريبتو وتحركات الأسعار اليوم، 9 سبتمبر 2025.
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): توجّه بورصة ناسداك (Nasdaq) لإتاحة تداول الأسهم الممثلة رقمياً ومشتريات الحيتان يشعلان الآمال ببلوغ 130,000$
2025-09-09 18:28:58
تراجع الاستثمارات المؤسساتية في عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مع وصول اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) أسرع حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين إلى 14.6 مليون دولار
2025-09-09 15:25:07
توقعات أسعار الكريبتو اليوم 9 أيلول/سبتمبر لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة باي نيتوورك (Pi Network-PI)
2025-09-09 14:15:25
عملة يو إس دي دي (Decentralized USD-USDD) المستقرة التابعة للملياردير جاستن صن تنطلق على بلوكتشين إيثيريوم، فهل يمكنها التفوق على عملة تيثر (Tether-USDT)؟
2025-09-09 12:16:41
توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) مع وصول قيمة مراكزها المفتوحة إلى 3.36 مليار دولار؛ هل يراهن المتداولون على ارتفاع كبير قادم؟
2025-09-09 10:22:17
2025-09-09 09:58:11
الخوف يعم أسواق الكريبتو وسط عزوف المتداولين عن العملات البديلة الخطرة
2025-09-09 01:20:00
