تحليل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): نموذج ChatGPT يتوقع لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) انطلاقة فائقة، فهل بإمكانه بلوغ 200,000$؟

المؤلف هبة سعيد المؤلف هبة سعيد عن المؤلف متخصصة في كتابة وتحرير محتوى العملات الرقمية والاستثمار قراءة المؤلف شارك تم النسخ آخر تحديث: أغسطس ١٧, ٢٠٢٥

الجدل يحتدم مجدداً بين مُستثمري عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بشأن أدائها المستقبلي، لكنّ النقاشات هذه المرة لا تتعلق بمرورها بدورة سوق صاعدة اعتادوا على تكرارها كل 4 سنوات، وإنما بشأن زعم نموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT قدرَتها على المرور بدورة ارتفاع فائقة، ما قد يعيد تشكيل معالم تحركاتها السعرية ويدفعها صوب 200,000$.

تحول عن الدورات التقليدية المتعاقبة كل 4 سنوات

لأكثرَ من 10 سنوات، بدت تحركات عملة بيتكوين (Bitcoin) كما لو كانت إيقاعاً يُمكن التنبؤ بتوقيت تسارعه ومداه، حيث اعتاد سعرها على الانطلاق بقوة في الربع الرابع ليبلغ أعلى مستوياته الجديدة، ثم يمرَّ بعدها بموجة تصحيح ممتدة تدفعه لملامسة أدنى مستوياته المسجلة في بضع سنوات؛ لكنّ توقعات نموذج ChatGPT تشير إلى أن هذا قد لا يتكرر في عام 2025، وتُرجّح أن تحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد تحيد هذه المرة عن نهج الدورات السابقة.

فتبعاً لتوقعاته، قد تكتسب عملة بيتكوين (Bitcoin) خصائص الأصول العالمية الأكثر استقراراً كالأسهم أو الذهب، حيث يمكن لسعرها الاستمرار بارتفاعه التدريجي المصحوب بموجات تصحيح أقل حدةً بمرور الوقت، بدلاً من المرور بانطلاقاتٍ قوية تعقبها موجات تصحيح عنيفة كما اعتاد في الماضي.

وإليكم 3 عوامل تدعم رؤيته:

مستقبل الطلب على صناديق التداول الفوري في البورصة (spot ETF): أصبحت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة ((Bitcoin Spot ETFs تتلقى استثماراتٍ ثابتة تتجاوز إنتاج المعدّنين، ما يخلُّ بموازين العرض والطلب نظراً لشح المعروض باستمرار.

أصبحت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة ((Bitcoin Spot ETFs تتلقى استثماراتٍ ثابتة تتجاوز إنتاج المعدّنين، ما يخلُّ بموازين العرض والطلب نظراً لشح المعروض باستمرار. التوسع العالمي للسيولة: يمكن لتزايد الاستثمارات الواردة واستمرار ضعف الثقة بالعملات الرسمية خلق طلب مستدام لعدة سنوات.

يمكن لتزايد الاستثمارات الواردة واستمرار ضعف الثقة بالعملات الرسمية خلق طلب مستدام لعدة سنوات. استخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) كأداة تحوط نقدي: يُنظر إلى عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكل متزايد باعتبارها أداة تحوط نقدي، ما يمثل عامل جذب للمؤسسات الاستثمارية والجهات السيادية، ويجعل مرور السوق بدوراتٍ متعاقبةٍ أقل أهمية.

ومع مساهمة أحداث التنصيف المتتالية بشكلٍ أقل في كل دورة بسبب خفض مكافآت تعدين كتل المعاملات، يُصبح الطلب الخارجي مُحركاً رئيسياً للأسواق.

البيانات الداعمة لانطلاق السعر صوب 200,000$

يتوقع نموذج ChatGPT قدرة صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (BTC ETFs) وحدَها على اجتذاب استثماراتٍ جديدة بنحو 400 مليار دولار في عام 2026، ما سيتطلب تحويل 0.4% من الأصول القابلة للاستثمار عالمياً إلى عملة بيتكوين (Bitcoin)، وسيجعل بلوغ مستوى 149,000$ في المتناول مع إمكانية بلوغ 200,000$ إذا بدأت تبعات هذا التحوّل بالظهور، والتي قد تتضمن:

أسواق المشتقات كمضخمات لتقلبات الأسعار

انطلاق موجة استثمارية قوية من صغار المستثمرين نتيجة الخوف من فوات فرصة الكسب (FOMO)

اتجاه الدول وصناديق الثروات السيادية للتجميع

قد يُمهد اجتماع هذه العوامل لانطلاقةٍ فائقة. وبعيداً عن هذه الانطلاقة المنتظرة، يشير نموذج ChatGPT إلى أن التبني واسع النطاق سيدفع باتجاه ازدهار النظام التقني، لتُصبح الشركات المرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin) في مقدمة المستفيدين.

التوقعات الفنية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): السعر يتماسك أعلى مستوى دعم رئيسي

تظل توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) صاعدةً نظراً لتماسك السعر حول 118,000$ واحتفاظه بمستوى دعمه الرئيسي، فالمخطط البياني لتحركات السعر بمدى الأربع ساعات تظهر بقاءه أعلى خط الاتجاه الصاعد الممتد منذ نهاية حزيران/يونيو، ما يوحي باستمرار الثيران (المضاربين على الارتفاع) بتولي زمام المبادرة رغم مرور السعر بموجة استقرار.

سعر زوج BTC/USD يواصل الاحتفاظ بخط الاتجاه الصاعد الممتد منذ أواخر حزيران/يونيو

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

ومع استقرار مؤشر متوسط الحركة البسيط المُقاس بمدى 50 فترة تداول (SMA-50) عند 118,848$، فقد تشكل نمط الوتد الفني المبشر أعلى حاجز المقاومة البالغ 123,236$، ما يوحي بأن نجاحه باختراق حده العلوي قد يمهد لانطلاقه صوب 126,242$ وربما اختبار حاجز 130,000$ النفسي.

https://twitter.com/explore?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1956645383544648145%7Ctwgr%5E8b0b8bc0192a74883c6679418acdd5dfd11c34f4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptonews.com%2Fnews%2Fbitcoin-price-analysis-chatgpt-predicts-btc-supercycle-is-200k-now-in-play%2F

يأتي ذلك مع بقاء مؤشرات الزخم إيجابية، حيث تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 42.5 إلى وجود متسع للارتفاع، مع استمرار خطي مؤشر MACD بالتباعد. أما فنياً، فينتظر المتداولون ظهور شمعة ابتلاعية صاعدة ضمن نطاق 117,335$-117,700$ للتأكد من وجود طلب قوي.

إستراتيجية تداول مقترحة:

الدخول: بملامسة 117,700$-118,000$

بملامسة 117,700$-118,000$ إيقاف الخسارة: دون 113,650$

دون 113,650$ الأهداف: 123,236$ و126,242$ و130,000$ تباعاً

أما كسر مستوى 113,000$ والاستقرار أدناه، فقد يُبطل المسار الصاعد ويمنح السيطرة للبائعين.

اكتتاب بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح عملة فريدة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana)

يُعَد مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أول حل طبقة ثانية لتوسع بلوكتشين بيتكوين العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، وذلك بهدف تعزيز النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) بعقود ذكية وتطبيقات لامركزية (dApps) منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ، إضافة إلى دعم إطلاق عملات الميم وتداولها.

ويجمع المشروع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) ليتيح استخداماتٍ جديدةً وقوية، مع إتاحة الربط السلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin).

واجهة اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وأبرز بياناته ولمحة عن المشروع

من جانبه، خضع العقد الذكي للعملة إلى تدقيق أمني من قبل فريق Coinsult، وتم تصميم شبكته الجديدة للجمع بين قابلية التوسع والبساطة والموثوقية. ويشهد المشروع اهتماماً متزايداً من المستثمرين، حيث تجاوزت حصيلة اكتتابه 10 مليون دولار، مع اقتراب الكمية المخصصة للبيع خلال الاكتتاب من النفاد.

ويُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012745$، ومن المقرر ارتفاعه خلال ساعات، علماً أنه يُمكنكم إتمام عملية الشراء عبر زيارة الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر وشراء العملة مقابل عملات رقمية أو بالفيزا والماستركارد.

للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا