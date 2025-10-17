[عاجل] أخبار العملات الرقمية اليوم 17 أكتوبر 2025 – موجة بيع حادة تهزّ السوق؛ سعر البيتكوين دون 109 آلاف دولار وسعر الإيثيريوم تحت 4 آلاف… وقطاع DePIN يهبط بنسبة 7%
امتدّ التراجع في سوق العملات الرقمية لليوم الثالث على التوالي، مع هبوط قطاع DePIN بأكثر من 7%. وتراجعت العملات الكبرى مثل Render (RENDER) وFilecoin (FIL) بأكثر من 7%، في حين انخفض سعر بيتكوين بنسبة 2.19% ليتداول دون مستوى 109,000 دولار، وتراجعت إيثريوم إلى ما دون 4,000 دولار.
كما شهدت قطاعات DeFi وCeFi وLayer 1 انخفاضات تراوحت بين 3% و4%، بينما خالفت Zora (ZORA) الاتجاه العام في قطاع Layer 2 بارتفاعٍ بلغ 18%.
وانخفضت مؤشرات السوق الأوسع نطاقاً مثل ssiDePIN وssiAI وssiGameFi بنسبة 6.14% و5.69% و5.44% على التوالي، ما يعكس استمرار الضعف العام في سوق الكريبتو.
2025-10-17 09:23:43
