Bloomberg Analisti: Kripto ETF Onayları Artık “Kesin” – Solana Yakında Geliyor!

Bloomberg analisti, Solana ETF’nin yakında onaylanabileceğini ve kripto ETF’lerin onayının artık kesin olduğunu belirtti.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, kripto ETF onaylarının artık “%100 kesin” olduğunu açıkladı. Balchunas, Solana fonlarının “her an” onaylanabileceğini belirtti; bu açıklama, söz konusu ürünlerin dördüncü değişiklik başvurusu sonrasında geldi.

Değerlendirme, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 18 Eylül’de genel listeleme standartlarını onaylamasının ardından yapıldı. Bu adım, her token için ayrı ayrı 19b-4 başvurusu gerekliliğini ortadan kaldırarak Bitcoin ve Ethereum dışındaki kripto borsa yatırım fonları için süreci hızlandırdı.

Balchunas, genel listeleme standartlarının 19b-4 başvurularını ve bunların düzenleyici saatlerini “anlamsız” hâle getirdiğini, geriye yalnızca S-1 kayıtlarının Kurumsal Finans biriminden resmi onay beklediğini vurguladı.

27 Eylül’de Franklin Templeton, Fidelity, CoinShares, Bitwise, Grayscale, VanEck ve Canary Capital dahil olmak üzere yedi büyük varlık yöneticisi, spot Solana ETF’leri için güncellenmiş S-1 belgelerini SEC’e sundu.

Honestly the odds are really 100% now. Generic listing standards make the 19b-4s and their “clock” meaningless. That just leaves the S-1s waiting for formal green light from Corp Finance. And they just submitted amendment #4 for Solana. The baby could come any day. Be ready. https://t.co/5JtfTm82Wi — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

SEC’in Genel Listeleme Standartları Onay Süresini 9 Aydan 75 Güne İndirdi

SEC, Litecoin, XRP, Solana, Cardano ve Dogecoin için önerilen ETF başvuru sahiplerine, bekleyen 19b-4 formlarını 29 Eylül’de geri çekmeleri talimatını verdi.

Bu adım, Nasdaq, Cboe BZX ve NYSE Arca dahil borsaların, her ürün için ayrı ayrı kural değişikliği yapmadan kripto ETF’leri standart kurallar altında listelemesine olanak tanıyan genel listeleme standartlarının onaylanmasının ardından geldi.

Artık ihraççılar, ETF’i piyasaya sürmeden önceki son adım olan S-1 kayıt beyannameleriyle doğrudan ilerleyebiliyor.

Daha önce her ürün için iki ayrı onay gerekiyordu ve süreç dokuz ay veya daha uzun sürebiliyordu. Genel standartların uygulanmasıyla bu süre 75 güne kadar kısalabiliyor.

SEC yeni çerçeveyi hemen uygulamaya koydu; 18 Eylül’de Grayscale’in Digital Large Cap Fund’ı onaylandı. Çoklu kripto ürününü içeren bu fon, Bitcoin, Ether, XRP, Solana ve Cardano’ya maruziyet sağlıyor ve şu anda 915 milyon doların üzerinde varlığı yönetiyor; bu, düzenlemeler altında listeleme yapan ilk fon oldu.

Şu anda 92’den fazla kripto ETF başvurusu SEC’in incelemesini bekliyor ve Ekim ile Kasım aylarında birden fazla karar tarihi bulunuyor.

Franklin Templeton’ın Solana ve XRP ETF başvuruları, SEC’in 60 günlük maksimum ek süre yetkisini kullanmasının ardından 14 Kasım’da karar bekliyor.

Bloomberg analistleri, Solana ve XRP ETF’lerinin yıl sonuna kadar onaylanma olasılığını %95’in üzerinde olarak öngörmüştü. Ancak Solana için onay artık %100.

Tahmin piyasaları da benzer iyimserliği yansıtıyor; Polymarket verilerine göre Solana ETF onayı ihtimali şu anda %99.

Solana ve XRP Girişlerde Öne Çıkıyor, Bitcoin Haftalık 719 Milyon Dolarlık Çıkış Kaydetti

Geçen hafta dijital varlık yatırım ürünleri, beklentilerin üzerinde gelen ekonomik verilerin bu yıl iki faiz indirimi beklentilerini baskılamasıyla 812 milyon dolar çıkış kaydetti.

ABD, 1 milyar dolarlık çıkışla en büyük paya sahip olurken; İsviçre 126,8 milyon dolarlık girişle liderlik etti. Kanada 58,6 milyon dolar, Almanya ise 35,5 milyon dolar ile pozitif akışı sürdürdü.

Bitcoin, 719 milyon dolarlık çıkışla en çok kaybı yaşadı. Ethereum da 409 milyon dolarlık çıkış gördü ve yılbaşından bu yana yaklaşık 12 milyar dolarlık giriş, Eylül ayında yalnızca 86,2 milyon dolar eklenerek neredeyse durdu.

Solana, yaklaşan ETF lansmanlarına yönelik beklentilerle 291 milyon dolar girişle öne çıktı. XRP de güçlü bir performans sergileyerek 93,1 milyon dolarlık giriş kaydetti.

CoinShares, bu olumlu momentumun Bitcoin ve Ethereum dışındaki dijital varlıklara yatırımcı erişiminin ve kurumsal katılımın artacağı beklentilerinden kaynaklandığını belirtti.

29 Eylül’de spot Ethereum ETF’leri, beş günlük çıkış serisini kırarak 547 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Spot Bitcoin ETF’leri ise 522 milyon dolarlık net giriş gördü; BlackRock’ın IBIT ürünü tek başına net çıkış kaydeden ürün oldu.

Bitcoin ETF’leri, toplam arzın yaklaşık %7’sini temsil eden 1,47 milyon BTC’ye sahip; BlackRock’ın IBIT’i 746.810 BTC ile lider, ardından Fidelity’nin FBTC’si yaklaşık 199.500 BTC ile geliyor.

REX-Osprey Solana Staking ETF, ABD’de Cboe BZX Borsası’nda 33 milyon dolarlık işlem hacmi ve 12 milyon dolarlık ilk gün girişiyle başladı. Bitwise’in Avrupa listeli Solana staking ETP’si ise beş günlük işlem döneminde 60 milyon dolarlık giriş kaydetti.

ETF analisti Nate Geraci, ABD başvurularında staking dilinin dahil edilmesinin, staking özellikli spot Ethereum ETF’lerinin uzun süredir bekleyen lansmanı için bir ilerleme sinyali olabileceğini belirtti.

Yılbaşından bu yana girişler hâlâ yüksek seviyede, 39,6 milyar dolara ulaşarak 2023’ün 48,6 milyar dolarlık rekoruna yaklaşıyor.

Solana, bekleyen başvurularda sekiz dosya ile liderliğini sürdürürken, XRP yedi teklif ile takip ediyor.

Grayscale ise Litecoin, Solana, Dogecoin, XRP ve Avalanche’ı kapsayan beş mevcut tröstü ETF yapısına dönüştürmek için çalışıyor.

SEC, Temmuz’da başlatılan Paul Atkins liderliğindeki “Project Crypto” girişimi kapsamında, daha geniş dijital varlık düzenlemeleri için Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile koordinasyon sağlıyor.