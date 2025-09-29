Dijital Varlıklar 812 Milyon Dolar Çıkış Kaydetti, XRP ve Solana Giriş Gördü

CoinShares’in son raporuna göre dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta 812 milyon dolar çıkış kaydetti.

📉 Digital asset investment products saw US$812M in outflows last week.@Bitcoin and @ethereum both registered outflows of US$719M and US$409M respectively. @solana was the standout performer, seeing inflows of US$291M, and XRP (@Ripple) US$93.1M.



🇺🇸 – US$1B

🇨🇭 + US$126.8M

🇨🇦… pic.twitter.com/VfPiXQSBh4 — CoinShares (@CoinSharesCo) September 29, 2025

ABD’nin ekonomik verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, bu yıl iki faiz indirimi daha gerçekleşeceğine dair beklentileri baskılayarak kripto piyasasının düşmesine yol açtı.

Son zamanlarda yaşanan gerilemeye rağmen dijital varlık yatırım ürünleri yıl başından bu yana 39.6 milyar dolar giriş çekti. Aylık bazda toplam 4 milyar dolar giriş gerçekleşmesi, dijital varlıklara yönelik talebin devam ettiğini gösteriyor.

Bölgesel Farklılıklar

Fon akışlarının büyük bir kısmını, 1 milyar dolar çıkış gören ABD kaydetti.

İsviçre, Kanada ve Almanya da dahil olmak üzere diğer bölgelerde ise giriş görüldü. İsviçre’de 126.8 milyon dolar, Kanada’da 58.6 milyon dolar, Almanya’da ise 35.5 milyon dolar giriş görüldü.

Bölgeler arasındaki bu farklılık, ABD’nin makroekonomik verilerinin kurumsal yatırımcı girişlerini yavaşlattığını, dijital varlıklara yönelik küresel talebin ise devam ettiğini gösteriyor.

Bitcoin ve Ethereum Baskı Altında

Çıkışların 719 milyon dolarlık kısmını Bitcoin oluşturdu. Ancak CoinShares, short Bitcoin ürünlerine yönelik talebin düşük olmasının, düşüş beklentilerinin geçici olabileceğinin bir işareti olduğunu söyledi.

Öte yandan Ethereum 409 milyon dolar çıkış kaydetti. Ethereum yıl başından bu yana yaklaşık 12 milyar dolar giriş görürken, sadece eylül ayında 86.2 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Veriler, hem Bitcoin hem de Ethereum’un hakimiyetini koruduğunu gösteriyor.

Solana ve XRP Giriş Gördü

Solana 291 milyon dolar giriş görürken, XRP ise 93.1 milyon dolar girişle güçlü bir performans sergiledi.

CoinShares bu pozitif ivmenin onaylanması beklenen spot borsa yatırım ürünlerinden (ETF) kaynaklandığını söyledi. Bu ETF’ler piyasaya sürülürse hem bireysel hem de kurumsal yatırımcı talebinde artış görülebilir.

Solana’nın kaydettiği girişler, ağa duyulan güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. XRP’ye yönelik talep ise ABD’nin düzenlemelerin netleşmesiyle birlikte kurumsal yatırımcı iştahının arttığını gösteriyor.

Bu ivme devam ederse, 2025’te kaydedilen girişler rekor seviyelere ulaşabilir.