Solana ETF’leri Geliyor: Analist Nate Geraci Tarih Verdi

ETF analisti Nate Geraci’ye göre, bazıları staking’i de içeren bir dizi Solana borsa yatırım fonu (ETF) başvurusu, ABD düzenleyicileri tarafından Ekim ortasına kadar onaylanabilir.

Bu açıklama, Cuma günü Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) gönderilen düzeltilmiş S-1 dosyaları dalgasını takiben geldi.

Başlıca Varlık Yöneticileri Spot Solana ETF’leri İçin Güncellenmiş Başvurular Yaptı

ETF analisti Nate Geraci, X üzerinde yaptığı paylaşımda Franklin Templeton, Fidelity, CoinShares, Bitwise, Grayscale, VanEck ve Canary Capital’in, önerdikleri spot Solana ETF’leri için güncellenmiş belgeler sunduğunu belirtti.

S-1 formu, fon yapısı, riskler ve operasyonlar hakkında ayrıntılı açıklamalar içeriyor.

Geraci, onayların önümüzdeki iki hafta içinde gelebileceğini öngördü ve Ekim ayını dijital varlık ürünleri için “önemli bir ay” olarak nitelendirdi.

Bu açıklamalar, ABD’de REX-Osprey Solana Staking ETF’in lansmanından hemen sonra geldi. ETF, Cboe BZX Borsası’nda ilk gün 33 milyon dolarlık işlem hacmi ve 12 milyon dolarlık giriş kaydetti.

Another flurry of S-1 amendments filed today on spot sol ETFs…



Franklin, Fidelity, CoinShares, Bitwise, Grayscale, VanEck, & Canary.



Includes staking (yes, bodes well for spot eth ETF staking).



Guessing these are approved w/in next two weeks. pic.twitter.com/g13NDFKSEU — Nate Geraci (@NateGeraci) September 26, 2025

Solana etrafındaki ETF ivmesi, SOL’un kurumsal benimsenmeye hazır bir sonraki kripto varlık olarak konumlandırıldığı son piyasa yorumlarıyla da uyumlu. Pantera Capital, Solana’yı, Bitcoin ve Ether’a kıyasla eksik tahsisten sonra “sıradaki” olarak tanımladı.

Bitwise CIO’su Hunter Horsley, Avrupa’da listelenen Solana staking ETP’nin beş işlem gününde 60 milyon dolarlık giriş aldığını belirterek, “Solana yatırımcıların gündeminde” dedi.

Geraci ayrıca, ABD başvurularında staking dilinin yer almasının, uzun süredir bekleyen staking özellikli spot Ethereum ETF’lerinin onayı için olumlu bir işaret olabileceğini ifade etti.

Ether ETF başvuru sahipleri uzun süredir staking yoluyla getiri sunabilme imkânı talep ediyor. Analistler, bunun piyasayı “yeniden şekillendirebileceğini” belirtiyor.

ABD’deki Ether ETF’lerinde staking’e henüz yeşil ışık verilmemiş olsa da, ihraççılar ve analistler arasında altcoin’e daha geniş maruziyet ve getiri imkânının, yeni bir yatırımcı ilgisi dalgasını tetikleyebileceğine dair artan bir iyimserlik bulunuyor.

Bitcoin ETF’leri 1,47 Milyon BTC’yi Aştı

Bitcoin borsa yatırım ürünleri (ETP/ETF), artık toplam arzın yaklaşık %7’sini temsil eden 1,47 milyondan fazla BTC’ye ev sahipliği yapıyor. Piyasada ABD merkezli ETF’ler öne çıkıyor.

HODL15Capital verilerine göre, BlackRock’un IBIT fonu 746.810 BTC ile lider konumda, bunu Fidelity’nin FBTC fonu yaklaşık 199.500 BTC ile takip ediyor.

🌎 AUGUST Global Bitcoin ETF update 👇 pic.twitter.com/6VkRsTmOU2 — HODL15Capital 🇺🇸 (@HODL15Capital) September 2, 2025

Ancak momentumun yavaşladığı görülüyor. Ağustos ayında Bitcoin ETP’lerinden 301 milyon dolarlık çıkış olurken, Ethereum fonları 3,95 milyar dolarlık giriş çekti.

Balina hareketleri de bu değişimi yansıtıyor. Birçok büyük yatırımcı, önemli ETF gelişmeleri ve tarihsel olarak zayıf bir Eylül ayı öncesinde yüz milyonlarca doları BTC’den ETH’ye kaydırdı.

Bloomberg Intelligence analisti James Seyffart’ın belirttiğine göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) şu anda 92 kripto ETF başvurusunu inceliyor.

28 Ağustos’ta yayımlanan detaylı bir tablo, özellikle Solana, XRP ve Litecoin ile ilişkili başvuruların çoğunun Ekim ayına kadar nihai karar aşamasında olduğunu gösteriyor.

Yeni başvuru dalgası, altcoin odaklı ETF’lere artan ilgiyi yansıtıyor ve kripto piyasasına yeni sermaye girişlerini tetikleyebilir.