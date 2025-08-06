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Bitwise Yöneticisine Göre SEC Başkanı’nın “Project Crypto” Belgesi, Şimdiye Kadarki En Güçlü Kripto Vizyonu

kripto para Piyasa SEC
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
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Bitwise Yöneticisine Göre SEC Başkanı'nın “Project Crypto” Belgesi, Şimdiye Kadarki En Güçlü Kripto Vizyonu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins’in geçen hafta açıkladığı “Project Crypto” girişimi, kripto dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bitwise Yatırım Direktörü (CIO) Matt Hougan, projeyi şimdiye kadar okuduğu “en iyimser kripto belgesi” olarak nitelendirdi.

Salı günü yatırımcılara gönderdiği bir notta Hougan, Atkins’in planının dijital çağda finansal piyasaların nasıl işlemesi gerektiğine dair köklü bir yeniden düşünme süreci sunduğunu belirtti.

Atkins’in vizyonuna göre, hisse senetleri, tahviller ve hatta dolar dahil olmak üzere tüm varlıklar zamanla blockchain’e taşınacak. Bu süreçte merkeziyetsiz finans (DeFi) temel rol oynayacak ve liderliği blockchain tabanlı şirketler üstlenecek.

Hougan, “Kriptonun finansal piyasaları nasıl dönüştürebileceğine dair okuduğum en kapsamlı vizyon,” diyerek bu girişimin kriptoyu marjinal bir konumdan çıkarıp finansın temel yapı taşı haline getirdiğini vurguladı.

Bitwise Yöneticisine Göre Kaçırılmaması Gereken En Güçlü Kripto Yatırımları: Layer 1, Süper Uygulamalar ve DeFi

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, yatırımcıların odaklanması gereken üç temel kripto yatırım alanını sıraladı: Layer 1 blokzincirler, kripto destekli süper uygulamalar ve DeFi platformları.

Layer 1 altyapısında Ethereum öne çıksa da Hougan, yatırımın yalnızca ETH ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirtiyor. Solana, Cardano ve Avalanche gibi alternatif ağlara da yatırım yapılmasını öneriyor. Erken başarıların kalıcı liderlik anlamına gelmediğini vurgulayan Hougan, geçmiş teknoloji döngülerinde ilk kazananların zamanla geride kaldığını hatırlatıyor.

Bitwise halihazırda spot Bitcoin ve Ethereum ETF’leri sunarken, bu varlıkların ötesine geçerek “BITW” sembolüyle işlem gören kripto endeks ETF’sini de genişletmeye çalışıyor. Fon, BTC, ETH, SOL ve XRP gibi varlıkları içererek Hougan’ın altyapıya yönelik çeşitlendirilmiş yaklaşımını yansıtıyor.

Hougan ayrıca finansal “süper uygulamaların” da gelecekte rekabetin yeni alanı olacağını öngörüyor. SEC Başkanı Paul Atkins’in yaptığı konuşmada, kripto ve geleneksel varlıkların aynı lisans rejimi altında birlikte sunulabileceği yeni bir düzenleyici çerçeve çizildi.

Coinbase ve Robinhood bu yönde adımlar atarken, Hougan bu modeli başarıyla uygulayan firmanın 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşabileceğini ve dünyanın en değerli finans şirketi olabileceğini söylüyor.

Uzun süredir düzenleyici belirsizlik içinde kalan DeFi sektörüne de Project Crypto’da özel bir yer ayrıldı. Atkins, DeFi’ın geleneksel yasal çerçevelere uymadığını ve yeni bir yaklaşım gerektirdiğini kabul etti. Hougan’a göre bu durum, Uniswap ve Aave gibi milyarlarca dolarlık işlem hacmine ve kilitli varlık değerine sahip platformların kurumsal benimsenmeye hazırlandığının sinyali olabilir.

Hougan, DeFi tokenlarının protokol performansıyla daha sıkı ekonomik bağlar kurarak yatırımcılara daha fazla değer sağlayacağını düşünüyor.

SEC Başkanı: “Project Crypto” ile Kripto Yeniliği ABD’de Kalacak

SEC Başkanı Paul Atkins, bu hafta başında yaptığı açıklamada, finansal yeniliğin bir sonraki dalgasının ABD sınırları içinde kalması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

America First Policy Institute’ta konuşan Atkins, Amerikan sermaye piyasalarının küresel rakiplerinin gerisinde kalmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Atkins, Başkan’ın Dijital Varlıklar Çalışma Grubu tarafından yayımlanan son raporu da desteklediğini belirtti. Söz konusu belgeyi, ABD’nin blokzincir alanındaki liderliğini inşa etmesi için bir “yol haritası” olarak tanımladı.

Kriptoyu ulusal bir kalkınma hamlesinin parçası olarak konumlandıran Atkins, yeni düzenleyici çerçeveyle birlikte “kripto varlık ekonomimizin Amerika’nın Altın Çağı’nın bir parçası olacağını” ilan etti.

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