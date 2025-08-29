ABD’de Solana ve XRP Başta Olmak Üzere 92 Kripto ETF Başvurusu SEC Onayını Bekliyor

Bloomberg Intelligence’ın aktardığı verilere göre, şu anda toplam 92 kripto borsa yatırım fonu (ETF) ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) incelemesini bekliyor.

ETF analisti James Seyffart, 28 Ağustos’ta X (eski adıyla Twitter) üzerinden detaylı bir tablo paylaşarak bekleyen ETF başvurularını açıkladı. Çoğu başvurunun son inceleme tarihi Ekim ayında dolacak ve özellikle Solana, XRP ve Litecoin odaklı fonlar ön plana çıkıyor.

NEW: Here is a list of all the filings and/or applications I'm tracking for Crypto ETPs here in the US. There are 92 line items in this spreadsheet. You will almost certainly have to squint and zoom to see but best I can do on here pic.twitter.com/lDhRGEQBoW — James Seyffart (@JSeyff) August 28, 2025

Son aylarda yeni başvuruların hız kazanması, kripto piyasasına taze sermaye çekebilir ve potansiyel olarak altcoin sezonunun başlangıcına işaret edebilir.

Solana ve XRP, Kripto ETF Yarışında Öne Çıkıyor

Altcoinler arasında Solana ve XRP, şu anda SEC incelemesinde olan ETF başvurularında lider konumda.

Analist James Seyffart’ın verilerine göre, Solana’nın sekiz bekleyen ETF başvurusu bulunurken, XRP yedi başvuruyla hemen ardından geliyor.

Bu iki dijital varlık, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) dışında yatırımcıların en çok talep ettiği kripto varlıklar arasında yer alıyor.

Bloomberg Kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas, 21 Nisan’da SEC’in o dönemde 72 kripto ETF başvurusunu değerlendirdiğini aktarmıştı. Güncel rakam olan 92 başvuru, yalnızca dört ayda 20 yeni başvuru eklenmiş olduğunu gösteriyor.

Mevcut başvuru süreci, sadece Solana ve XRP odaklı değil; çeşitli altcoinleri kapsayan ETF tekliflerini ve ayrıca Bitcoin ile Ethereum’a bağlı üç fonu da içeriyor.

Sektör devleri Grayscale ve 21Shares, SEC onay sürecinde olan firmalar arasında yer alıyor ve her ikisi de Ethereum staking ETF’leri için yetki arayışında. Bu ayın başında SEC, likit staking operasyonlarının doğrudan düzenleyici yetkisi dışında olduğunu belirterek konuyla ilgili netlik sağladı.

Grayscale ayrıca beş mevcut tröstü ETF yapısına dönüştürmeye çalışıyor; bunların üçü halka açık, iki tanesi ise özel fonlar. Bu dönüşümler, Litecoin, Solana, Dogecoin, XRP ve Avalanche için ETF erişimi sağlayacak.

Ayrı bir paylaşımda Seyffart, 21Shares’in SEC’e yaptığı spot SEI ETF S-1 başvurusuna dikkat çekti.

ANOTHER crypto ETF filing: @21shares_us just filed for an SEI ETF pic.twitter.com/xFwhSf8GVJ — James Seyffart (@JSeyff) August 28, 2025

Perşembe günü yapılan başvuruya göre, onaylanması halinde önerilen 21Shares SEI ETF, USD cinsinden CF SEI-Dollar Referans Oranını takip edecek.

Uzmanlara Göre Kripto ETF’leri Piyasayı Dolduruyor

Bekleyen SEC kararları, özellikle altcoin piyasaları için ciddi etkiler taşıyor ve bu durum hem trader’lar hem de kurumsal yatırımcılar için kritik bir odak noktası.

21Shares’in Hukuk Başkan Yardımcısı ve Global Hukuk Direktörü Andrew Jacobson, piyasa dinamiklerinde bir değişim gözlemlediğini belirterek, “ETF başvurularında ‘ilk olmak’ 2024’te havalıydı, ama artık odak ürün inovasyonuna kaydı” dedi.

First to file used to be cool (back when I did it 😉). Now, product innovation wins long term. And specifically: integrating defi capabilities to tradfi audience. https://t.co/Ur6Ug55Qti — Andrew Jacobson (@AndrewJacobson_) August 29, 2025

Jacobson özellikle DeFi yeteneklerini geleneksel finans (TradFi) kitlelerine entegre eden projelerin ön plana çıktığını vurguladı.

Bloomberg Intelligence Kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas, artan başvuru sayısına dikkat çekerek, “yakında kripto ETF başvuruları, hisse senedi başvurularından bile fazla olacak” yorumunu yaptı.

NoOnes CEO’su Ray Youssef ise Cryptonews’e yaptığı açıklamada, SOL, XRP ve BNB gibi büyük kripto paraların, yerleşik altyapıları ve gerçek dünyadaki kullanım potansiyeli sayesinde yapılandırılmış sermaye yatırımlarını çekeceğini öngördü.

Youssef, piyasa evriminin gerçek fayda sağlayan projeleri destekleyeceğini vurgulayarak, “gerçek fayda ve değere sahip en güçlü projeler bir sonraki piyasa aşamasında ayakta kalacak, spekülatif ve faydasız tokenlar ise önümüzdeki aylarda önemini kaybetmeye başlayacak” dedi.

Solana özelinde Youssef, bir spot ETF lansmanının önemli etki yaratabileceğine dikkat çekti ve Solana hazine şirketlerinin SOL biriktirmek için on milyarlarca dolarlık fon hazırlığında olduğunu belirtti.

Tahmin piyasaları da onay beklentilerinin güçlü olduğunu yansıtıyor. Polymarket verilerine göre, Solana ETF onayı için 2025 sonuna kadar olan olasılık %99’a yükseldi; bu, Mayıs’ta %72 seviyesindeydi.

XRP, Polymarket’te onay olasılığı açısından ikinci sırada yer alıyor ve %87’ye yükseldi, 6 Ağustos’ta bu oran %64’tü.

Öne çıkan diğer bir nokta ise Dogecoin’in tek spekülatif memecoin olarak yüksek onay olasılığına sahip olması; şu an %82 seviyesinde ve Haziran’daki %44 oranına kıyasla neredeyse iki kat artış gösterdi.