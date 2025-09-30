SEC, LTC, XRP, SOL, ADA, Dogecoin ETF Başvurularını Geri Çektiriyor – Yeni Süreç Nasıl Olacak?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Litecoin (LTC), XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Dogecoin (DOGE) için önerilen spot borsa yatırım fonu (ETF) başvurularını geri çekmeleri yönünde ihraççılara talimat verdi.

Talep, 18 Eylül’de alınan ve yeni “genel listeleme standartlarını” onaylayan kararın ardından geldi. Bu standartlar, kripto ETF’lerinin piyasaya sürülme sürecini kolaylaştırıyor ve artık her bir token için ayrı ayrı borsa kural değişikliği yapılmasını gereksiz kılıyor.

🚨SCOOP: The @SECGov has asked issuers of $LTC, $XRP, $SOL, $ADA, and $DOGE ETFs to withdraw their 19b-4 filings following the approval of the generic listing standards, which replace the need for those filings. Am told withdrawals could start happening as soon as this week. — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) September 29, 2025

Dolayısıyla SEC’in bu adımı, ihraççılar açısından bir geri adım değil; aksine ETF sürecini daha verimli hale getiren bir prosedür değişikliği olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin ve Ethereum’un Ötesinde: Yeni Kurallar Kripto ETF Pazarını Genişletiyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 18 Eylül’de onayladığı “genel listeleme standartları” kripto ETF piyasasında dengeleri değiştiriyor. Nasdaq, Cboe BZX ve NYSE Arca gibi borsalar artık kripto ETF’lerini önceden tanımlanmış kriterlere uydukları sürece doğrudan listeleyebilecek.

📈 The SEC’s new generic ETF listing rule compresses approval timelines and shifts pressure onto issuers to meet operational demands quickly.#sec #etfhttps://t.co/F6kKt6gFMS — Cryptonews.com (@cryptonews) September 25, 2025

Bu çerçevede, ihraççılar yalnızca S-1 tescil beyanları üzerinden ilerleyecek; böylece sürecin son adımına doğrudan geçilmiş olacak. Daha önce gerekli olan 19b-4 başvuruları bu yeni sistemde gereksiz hale geldiği için geri çekilmeler bu hafta başlamış durumda.

En az 16 farklı token’i kapsayan ETF başvurusu hâlen SEC incelemesinde. Bu değişim, düzenleyicilerin kripto finansal ürünlerini artık olgunlaşan bir çerçevede gördüğünü gösteriyor. SEC Başkanı Paul Atkins, yeni kuralların yatırımcı korumasını ihmal etmeden inovasyonu desteklediğini ve piyasaya giriş engellerini azalttığını söyledi.

Önemli bir örnek olarak SEC, 18 Eylül’de Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC) ürününü onayladı. Bu, yeni standartlar altında listelenen ilk çoklu kripto ETP oldu.

Fon, Bitcoin, Ether, XRP, Solana ve Cardano’ya maruz kalma imkânı sunuyor ve halihazırda 915 milyon doların üzerinde varlık yönetiyor.

Daha önce çift onay (hem 19b-4 hem S-1) gerektiren süreç dokuz aya kadar uzarken, yeni düzenleme ile bu süre 75 güne kadar düşebilecek.

Piyasa da hızla genişliyor. 17 Eylül’de Bitwise’ın spot Avalanche ETF’i ve Tuttle’ın Bonk, Litecoin ve Sui’yi kapsayan fonları da dahil olmak üzere en az beş yeni başvuru SEC’e ulaştı.

ETF Institute kurucu ortağı Nate Geraci, bu gelişmelerin piyasada Bitcoin ve Ethereum’un ötesine geçen hızlı bir genişlemeye işaret ettiğini vurguladı.

SEC Kripto ETF Başvurularında Kritik Tarihlere Yaklaşıyor: Gözler Solana ve XRP’de

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) önünde şu anda 92’den fazla kripto ETF başvurusu bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı için ekim ve kasım aylarında karar tarihleri yaklaşırken, piyasanın gözü özellikle Solana (SOL) ve XRP ETF’lerine çevrilmiş durumda.

SEC, bu ay başında maksimum 60 günlük erteleme yetkisini kullandıktan sonra Franklin Templeton’ın Solana ve XRP ETF başvurularında 14 Kasım kritik tarih olarak öne çıkıyor.

✋ SEC postpones Franklin Solana ETF ruling by 60 days to November 14 as 92 crypto ETF applications await review despite 99% approval odds.#Solana #ETFhttps://t.co/GIIlmQmsgt — Cryptonews.com (@cryptonews) September 11, 2025

Öte yandan, BlackRock’un iShares Ethereum Trust fonuna staking ekleme talebi için 30 Ekim, Grayscale’in Hedera Trust başvurusu için ise 12 Kasım karar günü belirlendi. Dogecoin, Litecoin ve diğer altcoinlere yönelik teklifler de aynı dönemde sırasıyla gündeme gelecek.

Bloomberg analistleri, Solana ve XRP ETF’lerinin yıl sonuna kadar onaylanma ihtimalini %95’in üzerinde görüyor. Benzer şekilde, Polymarket tahmin piyasasında Solana ETF onayı için ihtimal %99 seviyesinde fiyatlanıyor.

Yeni standartlarla birlikte süreç artık daha esnek. Analistlere göre, SEC ürünlerin uygunluk kriterlerini karşılaması halinde, resmi takvimlerden bağımsız olarak S-1 tescil başvurularını her an onaylayabilir.

Bu yoğun takvimin yanında, SEC’in Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile iş birliğini artırması da dikkat çekiyor. Temmuz ayında başlatılan “Project Crypto” girişimi kapsamında iki kurum, dijital varlıklar için ortak bir düzenleme yaklaşımı geliştirmek üzere ortak bir çalıştay düzenlemeye hazırlanıyor.

İhraççılar ve yatırımcılar açısından 19b-4 dosyalarının geri çekilmesi, sürecin tek tek onaylardan standartlaştırılmış prosedürlere geçtiğini gösteriyor. Bu da, çok sayıda kripto ETF ürünü için pazara giriş yolunun artık daha hızlı olacağı anlamına geliyor.