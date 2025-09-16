Bloomberg: XRP ve Doge ETF’leri Perşembe Günü Borsada İşlem Görmeye Başlayacak

Bloomberg analistleri, XRP ve Dogecoin ETF’lerinin Perşembe günü 40 Act yapısıyla işlem görmeye başlayabileceğini belirtiyor.

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bloomberg ETF analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart, REX-Osprey’in XRP ve Dogecoin ETF’lerinin Perşembe günü işlem görmeye başlayacağını açıkladı. Bu adım, ABD’de bu kripto paralar için düzenlenmiş yatırım araçları üzerinden ilk spot erişimi sağlayacak.

XRP ETF’si $XRPR koduyla, Dogecoin fonu ise $DOJE sembolüyle işlem görecek. Her iki ürün de SEC onay sürecindeki gecikmeleri aşan daha hızlı 40 Act yapısıyla piyasaya sunuluyor.

REX-Osprey, XRP ETF lansmanını sosyal medya üzerinden doğruladı. Böylece $XRPR, piyasa değeri açısından üçüncü en büyük kripto para olan XRP’ye ABD’de spot erişim sağlayan ilk fon olacak.

Yayımlanan listede ayrıca Trump ve Bonk token ETF’leri de yer alıyor. Ancak bu ürünlerin lansman tarihleri henüz açıklanmadı.

As of now, the Doge ETF $DOJE is slated for Thursday launch, as is a 40 Act spot XRP ETF $XRPR (which was in the same prospectus that went effective, Trump and Bonk also in there too, but no word on launch date for those yet) https://t.co/q20takMsAe — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 15, 2025

Gelişmeler, SEC’in incelemesini bekleyen 92 kripto ETF başvurusunun bulunduğu bir dönemde yaşanıyor. Çoğu başvuru, Solana, XRP ve Litecoin ürünleri için Ekim ayındaki son tarihlere odaklanmış durumda.

40 Act Yapısı SEC Engellerini Aşarak Hızlı Piyasa Girişini Sağlıyor

Rex-Osprey’in stratejisi, geleneksel spot kripto ETF’lerinin karşılaştığı Form S-1 ve 19b-4 dosyalama gerekliliklerini ortadan kaldıran 1940 Yatırım Şirketleri Yasası (40 Act) yapısını kullanıyor.

ETF Store Başkanı Nate Geraci daha önce bu yaklaşımı, tipik onay gecikmelerini ortadan kaldıran bir “düzenleyici kestirme yol” olarak tanımlamıştı.

REX Shares w/ the regulatory end-around…



Looks like two crypto ETF launches are imminent.



REX-Osprey ETH + Staking ETF and REX-Osprey SOL + Staking ETF.



'40 Act funds taxed as C-Corp (so double taxation).



Both ETFs seek to stake at least 50% of underlying crypto asset. https://t.co/4JyczUeSpG — Nate Geraci (@NateGeraci) May 30, 2025

Aynı yapı, REX’in bu yıl başında piyasaya sürdüğü Solana staking ETF’inde de başarıyla kullanılmıştı.

Kapsamlı SEC incelemeleri gerektiren geleneksel ETF başvurularının aksine, 40 Act fonları yalnızca etkin prospektüs sunumuyla piyasaya ulaşabiliyor.

REX kendi onayını alırken, 23 Ağustos’ta yedi büyük varlık yöneticisi XRP ETF başvurularını güncelledi. Bu isimler arasında Grayscale, Bitwise, Canary, CoinShares, Franklin, 21Shares ve WisdomTree yer aldı.

Bloomberg analistleri, SEC’den gelen geri bildirimlerin ardından yapılan bu eş zamanlı başvuruları “çok dikkat çekici” ve “nihai onay için olumlu bir işaret” olarak değerlendirdi.

Güncellenen başvurular, fonların yalnızca nakit bazlı değil, hem XRP hem de nakit yaratımı ile birlikte nakit ve ayni iade mekanizmalarını da içerecek şekilde yapılandırılmasını sağladı.

Buna karşın, ilk spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerini piyasaya süren BlackRock, XRP yarışına katılmadı.

Rex-Osprey, yalnızca Solana ürünleriyle sınırlı kalmayıp Ağustos’ta BNB staking ETF başvurusu yaptı, Mart ayında ise MOVE token için spot erişim dosyaladı. Şirketin agresif alternatif varlık stratejisi, onu Bitcoin ve Ethereum’un ötesindeki benzersiz varlıkların peşine düşenler arasında öne çıkardı.

XRP ETF should be coming from Rex/Osprey this week. $XRPR https://t.co/V88hCTP8Mc — James Seyffart (@JSeyff) September 15, 2025

Benzer şekilde Grayscale, Litecoin, Solana, Dogecoin, XRP ve Avalanche için güven fonlarını ETF’ye dönüştürme planlarını sürdürüyor; ayrıca Ethereum staking ürünleri için ayrı başvurularını da koruyor.

Şirket, NYSE Arca’da listelenmesi planlanan Dogecoin ETF’i için “GDOG” kodunu açıkladı.

Kurumsal Talep SEC Gecikmelerine ve Listeleme Belirsizliğine Rağmen Güçleniyor

Ay başında SEC, Franklin Templeton’ın Solana ve XRP ETF kararlarını 14 Kasım’a erteledi. Kurum, nihai karar öncesi azami 60 günlük uzatma yetkisini kullandı.

Aynı dönemde, BlackRock’un Ethereum staking ETF başvurusu da 30 Ekim’e ötelenerek kurumsal benimseme takvimini karmaşıklaştırdı.

Bloomberg analisti Eric Balchunas, sistematik gecikmeleri Cboe ve NYSE’nin Temmuz ayında talep ettiği genel listeleme standartlarıyla SEC’in uyum arayışına bağlıyor. Kurumlar, kripto ETF’lerinin her başvuru için ayrı bir inceleme sürecine girmeden, otomatik olarak listelenmesine olanak tanıyacak değişiklikler önerdi.

✋ SEC postpones Franklin Solana ETF ruling by 60 days to November 14 as 92 crypto ETF applications await review despite 99% approval odds.#Solana #ETFhttps://t.co/GIIlmQmsgt — Cryptonews.com (@cryptonews) September 11, 2025

Bu düzenleme, 240 günlük inceleme süreçlerini ortadan kaldırarak aynı anda çok sayıda ürünün piyasaya çıkmasının önünü açabilir.

Balchunas, Ekim ayında beklenen prosedür onayının ardından birkaç ay içinde ETF’lerde “sel gibi bir akış” yaşanacağını öngörüyor.

Kurumsal talep şimdiden güçlenmeye devam ediyor. 15 Eylül itibarıyla Bitcoin ETF’leri bir günde 260 milyon dolar net giriş kaydetti ve bu, üst üste altıncı gün giriş anlamına geliyor. Ethereum ürünleri ise 360 milyon dolarlık girişle öne çıktı.

Verilere göre BlackRock’un ETHA fonu 45,4 milyon dolarlık girişle lider konumda; dünyanın en büyük varlık yöneticisi staking özelliğinin entegrasyonuna ağırlık veriyor.

Tahmin piyasaları da iyimser. XRP ETF’leri için onay olasılığı %96’ya yükselmiş durumda; bu oran Ağustos’ta %64 seviyesindeydi. Bu artış, SEC’in Ripple davasını düşürmesinin ardından kurumsal güvenin artmasıyla ilişkilendiriliyor.

Dogecoin fonları da %96 onay olasılığına sahip, Haziran’da %44 olan bu oran iki katından fazla artarak dikkat çekti. Token’ın bir “meme coin” kökenine ve kültürel algısına rağmen kurumsal beklentiler giderek güçleniyor.