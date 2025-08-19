Bitmine Analistinden Ethereum Uyarısı: Yükseliş Öncesi Düşüş Kapıda!

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitmine Başkanı Tom Lee, Ethereum’un fiyat yönüne dair özel bilgiler paylaştı. Lee, ETH’nin geçici olarak 4.075–4.150 dolar seviyesine gerileyebileceğini, ardından 5.100 dolara kadar yeni zirvelere doğru bir yükselişin gelebileceğini öngörüyor.

19 Ağustos’ta X’te paylaştığı bir gönderide Lee, Fundstrat Global’in Küresel Teknik Strateji Başkanı Mark Newton’dan gelen özel bir yazışmaya ait ekran görüntüsünü paylaştı.

E-postada yer alan Elliott Wave teknik analizi, Ethereum’un bu hafta yapıcı bir düzeltme yaşayabileceğini, ardından potansiyel olarak 5.000 doların üzerine çıkabileceğini gösteriyordu.

Per @MarkNewtonCMT Ethereum undergoing a minor correction



– pullback to $4,075-$4,150 by midweek



Pullbacks are healthy 👨‍⚕️ pic.twitter.com/4mPI16BmnE — Thomas (Tom) Lee (not drummer) FSInsight.com (@fundstrat) August 19, 2025

Bu gelişme, ETH sahiplerinin, token’ın zirveye ulaşıp ulaşmadığı ve 4.000 doların altına inip inmeyeceği ya da mevcut hareketin bir toparlanma süreci mi olduğu konusunda belirsizlik yaşadığı bir dönemde ortaya çıkıyor.

Kurumsal Birikim Kâr Realizasyonuna Rağmen Sürüyor

Belirsizlik, balinalar, ETF’ler ve bireysel yatırımcılardan gelen satış baskısında kendini gösteriyor. Bu baskı, Ethereum’un fiyatını yerel zirve olan 4.793 dolardan 4.198 dolara kadar düşürdü ve yazım itibarıyla 4.278 dolara kadar ılımlı bir toparlanma yaşandı.

18 Ağustos’ta, Ethereum odaklı borsa yatırım fonlarının (ETF) pozitif bölgeden negatif bölgeye geçmesiyle satış baskısı daha da arttı. SoSoValue verilerine göre, ETF’lerden toplam 196,6 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Son fiyat zayıflığına rağmen, mevcut piyasa verileri Ethereum ETF’lerinin hâlâ yaklaşık 6,5 milyon ETH yönetiminde tuttuğunu gösteriyor. Bu miktar, mevcut fiyatlarla yaklaşık 27,5 milyar dolar değerinde.

Bitmine ve Sharplink Gaming gibi kurumsal Dijital Varlık Hazine Fonları (DAT’ler) da Ethereum pozisyonlarını artırıyor.

Bu kurumlar toplamda ETH arzının tahmini %2,2’sini, yani 10,2 milyar doların üzerinde değere sahip ETH’yi elinde bulunduruyor.

Tom Lee, Ethereum’un 5.100 Dolara Yükselişinde İyimser

Bitmine’in Tom Lee, Ethereum’un 3.000 doların altındayken 4.000 doları doğru şekilde tahmin etmişti. Şimdi ise Ethereum rallisinin henüz tamamlanmadığı konusunda görüşünü pekiştiriyor.

Yakın zamanda Bankless ile yaptığı röportajda Lee, ETH/BTC oranı 0,05 değerine dikkat çekti. Bu oran, 2021’deki önceki döngünün zirvesini işaret ediyor ve güncel Bitcoin değerlemesiyle yaklaşık 6.000 dolara karşılık geliyor.

Tom Lee ( @fundstrat ) already predicted ETH to $4,000



If we take into account last year’s 0.05 ETH/BTC ratio ETH's already approaching $6,000



But with a more treasuries buying and a rising BTC backdrop Tom Lee is predicting a much higher ETH price:



“By the year end it’s not… pic.twitter.com/jKs7HjhXuD — Bankless (@BanklessHQ) August 18, 2025

Lee, daha fazla kurumsal hazine fonunun piyasaya girmesi ve benimsemenin artmasıyla Ethereum’un önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Değerlendirmesinde, “Yıl sonuna kadar 7.000 dolar hatta 12.000–15.000 dolar hedeflerini düşünmek mantıksız değil” ifadelerini kullandı.

Lee ayrıca devam eden Ethereum arz şokuna değinerek, merkezi borsalardaki ETH tutarlarının dokuz yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Tarihsel olarak ETH bakiyeleri benzer düşük seviyelere ulaştığında, fiyat 30 dolardan 1.500 dolara kadar yükselmişti.

Lee, ETH için önemli bir ralliyi öngörüyor ve bunu 1971 sonrası Wall Street’in yükseliş dönemine benzetiyor; o dönemde USD altın standardından ayrılmıştı.

Fundstrat CIO’su, Ethereum’un Beyaz Saray’ın GENIUS Stablecoin Yasası ve SEC’in kripto girişimlerinden faydalanmaya hazır olduğunu düşünüyor ve önümüzdeki 10–15 yıl içinde ETH’nin en önemli makro yatırım fırsatlarından biri haline gelebileceğini belirtiyor.

Teknik analist ve Bitward Invest kurucu ortağı Dariusz Kowalczyk da Tom Lee’nin görüşünü destekliyor, ancak mevcut haftanın ETH fiyatı ve daha geniş kripto piyasası için kritik olduğunu vurguluyor.

Kısa vadeli analizinde, Ethereum’un 4.550–4.571 dolar bölgesini geri alabilmesi durumunda yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesinin yakın olabileceğini belirtiyor. Mevcut destek seviyeleri ise 4.240–4.190 dolar aralığında.

Critical Week Ahead for $ETH & Markets



If Ethereum can reclaim the $4,550–$4,571 zone, a new ATH could be right around the corner.

For now, support sits at $4,240–$4,190.



But the bigger picture is Key events this week could shake both Crypto & Macro:



• Monday – Trump &… pic.twitter.com/UbKG185JGc — Dariusz Kowalczyk (@darekinvest) August 18, 2025

Bununla birlikte, bu hafta piyasaları etkilemesi beklenen önemli gelişmeler bulunuyor: Pazartesi günü Washington’da gerçekleşen Trump-Zelensky görüşmesi, Salı günü FOMC Tutanakları, Perşembe günü ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ve Cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması.

Bu gelişmelerin piyasada önemli dalgalanmalara yol açması bekleniyor.

Teknik Grafik Analizi ETH’nin 5.100 Dolara Yükselişini Destekliyor

Teknik açıdan bakıldığında, ETHUSD 30 dakikalık grafiği, düşen kama formasyonu içinde tamamlanmış bir düzeltme yapısı sergiliyor. Fiyat hareketi, W–X–Y düzeltme dizisini oluşturdu ve son hamle 4.120–4.130 seviyelerinde sona erdi.

Bu bölgeden gelen ret ve ardından yaşanan yukarı yönlü hareket, düzeltmenin tamamlandığını ve yeni bir itici dalganın oluştuğunu gösteriyor.

Fibonacci uzatma seviyeleri 4.760–5.120 aralığında, bir sonraki boğa evresi için olası hedefleri işaret ediyor; (iii) dalgasının mevcut seviyelerden daha yukarı hareket etmesi öngörülüyor.

Kısa vadede, fiyat 4.120–4.160 bölgesinin üzerinde destek sağladığı sürece momentum yükselişi destekliyor. İlk direnç yaklaşık 4.460, ardından 4.760 seviyesinde bulunuyor.

Fiyat bu seviyeleri aşabilirse, 4.900 ve 5.120 yönünde hareket olasılığı güçleniyor ve bu da daha geniş kapsamlı boğa trendinin gücünü doğruluyor.