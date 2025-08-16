BitMine ve Anonim Balina Panik Satışlarını Avantaja Çevirdi – 882 Milyon Dolarlık Ethereum (ETH) Alımı Gerçekleşti

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

BitMine Immersion Technologies, son 10 saatte 106.485 ETH satın alarak toplam Ethereum rezervini 1,297 milyon ETH ve 5,75 milyar dolar değerine çıkardı. Aynı dönemde, gizemli bir balina ise 92.899 ETH (412 milyon dolar) değerinde varlığı Kraken’den çekti.

LookOnChain tarafından doğrulanan 882 milyon dolarlık dev birikim, perakende yatırımcıların son geri çekilmeler sırasında paniğe kapılarak satış yapmasıyla gerçekleşti.

Öte yandan, BlackRock son 30 günde ETH birikimini Bitcoin’e kıyasla 15 kat daha hızlı artırdı; ETH rezervleri %65 büyürken, BTC sadece %4 arttı. Trump’ın da ek olarak 8,6 milyon dolar ETH ve 10 milyon dolar Bitcoin aldığı bildirildi.

Yazım sırasında Ethereum, Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi 4.891 dolar’ın yalnızca %10,22 altında işlem görüyor ve küresel arama ilgisi 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Sentiment analiz platformu Santiment, Ethereum’un tarihî rallisine rağmen sosyal medyada düşüş yönlü yorumların yükseliş yorumlarını geride bıraktığını doğruladı.

Firma, yatırımcılar arasında “FUD ve şüphe” gözlemlerken, “ana paydaşların perakende yatırımcıların elden çıkarmaya hazır olduğu serbest ETH’leri biriktirdiğini” belirtti.

🫢 Ethereum is now within 6.4% of its $4,891 all-time high from November 16, 2021. There have been consistent sell-offs from retail traders as crypto's #2 market cap has made this historic rally.



Prices historically move the opposite direction of retail traders' expectations.… pic.twitter.com/241va9Jc5L — Santiment (@santimentfeed) August 12, 2025

Kurumsal Ethereum Yarışı Kızışıyor: BitMine ve SharpLink Büyük Hamleler Yapıyor

BitMine, ek 20 milyar dolarlık hisse arzı başvurusunda bulunarak toplam satış kapasitesini 24,5 milyar dolara yükseltti ve gelirin daha fazla ETH alımına yönlendirileceğini açıkladı. Şirket, toplam Ether arzının yaklaşık %5’ini, yani mevcut fiyatlarla 6 milyon ETH’yi (22 milyar dolar) alıp stake etmeyi hedefliyor.

SharpLink Gaming de 30 Haziran itibarıyla 728.804 ETH tutuyor ve neredeyse tamamını staking ile gelir elde etmek için Ethereum hazine aracı olarak kullanıyor. Şirket, 21,76 dolar fiyatla kaydedilen doğrudan hisse satışı yoluyla 400 milyon dolar topladı ve ETH rezervlerinin değerinin 3 milyar doları aşması bekleniyor.

Kurumsal Ethereum rezervleri, Temmuz ayında %127 artış göstererek 2,7 milyon ETH’ye (11,6 milyar dolar) ulaştı ve tarihin en büyük aylık yükselişini kaydetti. Sadece bu hafta 24 yeni şirket, kurumsal hazineye katılarak toplamda 70 şirketin çeşitli sektörlerde önemli ETH pozisyonları tutmasını sağladı.

BitMine Başkanı Thomas Lee, stratejiyi “%5 simyası” olarak tanımlayarak, şirketi hem rezerv büyüklüğü hem de hisse likiditesi açısından diğer kripto hazine şirketlerinden ayırdı.

Şirketin beş günlük ortalama günlük dolar hacmi 1,6 milyar dolar seviyesine ulaşarak, ABD’de işlem gören 5.704 hisse arasında 42. sırada yer aldı.

Perakende Satışları, ETH’de Short Pozisyon Sıkışması İçin “Mükemmel Fırtına” Yaratıyor

Glassnode verilerine göre 13 Ağustos itibarıyla kısa vadeli ETH sahipleri günlük yaklaşık 553 milyon dolar kazanç sağladı ve uzun vadeli yatırımcıların görece durağan hareketini geride bıraktı.

Ethereum’un son bir aylık %43’lük yükselişine rağmen, mevcut kar realizasyon seviyeleri geçen ay fiyatlar 3.500 dolar civarındayken görülen zirvenin %39 altında kaldı.

Son dönemde, “7 Kardeşler” balina grubu bu hafta 19.461 ETH (88,2 milyon dolar) sattı; ortalama fiyat 4.532 dolar seviyesindeydi ve bu, 1,21 milyon ETH biriktirmelerinin ardından ilk büyük tasfiye oldu.

Buna rağmen, karma piyasa tepkisine karşın birçok analist Ethereum’u yükseliş sinyali veren bir varlık olarak görüyor.

Arthur Hayes, daha önce ETH’nin 3.000 dolara düşeceğini tahmin etmesine rağmen, 8,4 milyon dolarlık kripto alımıyla short pozisyonunu tersine çevirdi; 1.500 ETH ve bazı DeFi token’ları biriktirdi.

Bu karşıt hamle, perakende yatırımcı zayıflığı sırasında kurumsal birikim trendleriyle paralel gerçekleşti.

Ethereum Teknik Analizi: Kısa Vadeli Patlama Kapıda

Ethereum, önceki döngü zirveleri olan 4.800 dolar seviyesini kırmasının ardından 4.439 dolar civarında konsolide oluyor.

Kritik destek seviyesi 4.367 dolar olarak öne çıkıyor; bu seviye, önceki direnç noktası olarak yeni destek görevini üstlenmeli ve tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerinde gerçekleşen kırılımı doğrulamalı.

Likidite ısı haritası analizleri, özellikle 4.800–5.200 dolar aralığında kısa pozisyonlar ve stop-loss emirleriyle büyük bir likidite yoğunlaşması olduğunu gösteriyor. Mevcut fiyat seviyesinin üzerinde biriken bu likidite, tipik olarak boğa piyasası işaretleri olarak değerlendiriliyor.

Kurumsal alımlar, teknik anlamda short pozisyon sıkışmasını tetikleyen temel bir katalizör görevi görüyor ve bu durum patlayıcı yukarı hareketler için uygun ortam yaratıyor. Perakende yatırımcıların panik satışları, zayıf ellerin güçlü ellere geçmesini sağlayarak büyük yükselişlerin öncüsü oluyor.

Mevcut fiyatın büyük likidite kümelerinin altında bulunması, alım baskısının ETH’yi sıkışma alanlarına taşıması halinde önemli yukarı yönlü potansiyel sunuyor.

Üç günlük zaman dilimi analizi, likidite birikiminin tek seanslık bir olay olmadığını, birkaç işlem günü boyunca arttığını doğruluyor.

Teknik göstergeler, Ethereum’un kritik 4.225 dolar destek seviyesini koruması şartıyla, 5.200–5.400 dolar aralığına doğru önemli bir yükseliş için hazır olduğunu işaret ediyor.