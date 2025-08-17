Trump-Putin Zirvesi: Bundan Sonra Ne Olacak ve Bitcoin İçin Önemi Ne?

Trump-Putin zirvesi Ukrayna'daki savaşı sona erdirmedi; ancak ABD başkanı büyük bir U dönüşü yaptı.

Donald Trump ile Vladimir Putin arasındaki görüşmede savaşın sona ermesini sağlayacak bir anlaşmaya varılamadı.

Şubat 2022’de kripto topluluğu Ukrayna’ya güçlü bir destek vermişti. Elliptic verilerine göre hükümet ve orduya destek amacıyla 212 milyon dolardan fazla dijital varlık toplanmıştı. Bu rakam, Rusya yanlısı gruplara yapılan bağışların 44 katıydı. Hatta Ukrayna, bağışçılara teşekkür amacıyla resmi bir airdrop planlamış, ancak bu kararın iptali birçok yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratmıştı.

ABD ve Rusya liderlerinin Anchorage’daki buluşması büyük tartışma yarattı. Putin’in kırmızı halıyla karşılanması ve hava gösterileri birçok Ukraynalı tarafından tepkiyle karşılandı.

Trump uzun süredir Moskova’ya derhal ateşkes çağrısı yapıyordu ancak görüşmenin ardından ani bir politika değişikliğine giderek “barış anlaşması” istediğini açıkladı. Trump, binlerce askerin ölümüne yol açan savaşı “korkunç bir savaş” olarak niteledi.

Görüşmenin ardından gözler şimdi sürecin nasıl ilerleyeceğine ve jeopolitik gelişmelerin Bitcoin başta olmak üzere kripto piyasalarını nasıl etkileyeceğine çevrildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskyy’nin davet edilmediği Trump-Putin görüşmesi, Avrupa ülkelerinde rahatsızlık yarattı. AB, NATO, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri, müzakereler başlamadan önce mutlaka ateşkesin sağlanması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Alaska’daki zirveden dönüş yolunda Trump, Avrupalı liderleri gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Ayrıca Zelenskyy’yi pazartesi günü Beyaz Saray’a davet etti.

Kiev yönetimi, bu görüşmenin Washington’daki son buluşmadan daha yapıcı geçmesini umuyor. Hatırlanacağı üzere Trump ile Zelenskyy, Oval Ofis’te kameraların önünde sert bir tartışmaya girmişti.

Zirveden önce Kremlin’e sert bir mesaj gönderen Donald Trump, savaşı bitirmesi için Vladimir Putin’e 8 Ağustos’a kadar süre tanımış, aksi halde Rusya’ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı. Washington yönetimi, bu yaptırımların yalnızca Moskova’yı değil, Rusya’nın en yakın ticaret ortaklarını da kapsayacağını duyurarak baskıyı artırmıştı.

Ancak Anchorage’ta yapılan zirvenin ardından bu tehdidin şimdilik rafa kalktığı anlaşılıyor. Zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin soru sormasına izin verilmedi. Trump ise Fox News’e yaptığı açıklamada, yeni yaptırımların “önümüzdeki iki ila üç hafta içinde yeniden değerlendirilebileceğini” söylemekle yetindi.

Bu, Bitcoin’i Nasıl Etkileyecek?

Bitcoin Perşembe günü 124.457,12 dolar ile yeni bir tarihi zirveye ulaştı ancak fiyat keşfi bölgesinde ilerleyemedi. 12 saatten kısa bir süre içinde dünyanın en büyük kripto parası 118.000 dolar seviyesine geri çekildi ve o zamandan beri burada işlem görüyor. Zirveden bir anlaşma çıkmadığının açıklanması piyasa üzerinde pek bir etki yaratmadı.

Eğer bir anlaşmaya varılsaydı, borsalarda bir rahatlama rallisi yaşanması muhtemeldi — bu da dolaylı yoldan BTC’ye destek olabilirdi. Ancak devam eden belirsizlik özellikle güvenli liman olarak görülen altın için faydalı olabilir.

Son günlerde BTC’nin değerini asıl etkileyen ise ABD’den gelen ekonomik veriler oldu. Cuma günü açıklanan verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Temmuz ayında %0,9 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi yalnızca %0,2’lik bir yükselişti. Bu da yıllık bazda %3,3’lük bir artışa yol açtı — Şubat ayından bu yana görülmemiş seviyeler.

Bu tablo, Trump yönetiminin yürürlüğe koyduğu geniş kapsamlı gümrük tarifelerinin etkisini ortaya koyuyor. Şirketler bu maliyetleri müşterilere yansıtıyor. Bu da ilerleyen dönemde tüketici enflasyonunu artırabilir ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine gitmesini zorlaştırabilir.

Yine de Rusya, yaptırımlara karşı bağışıklığını artırmak için perde arkasında çalışıyor. Bilgi Direnci Merkezi’nin son raporu, Moskova’nın rubeye endeksli A7A5 adlı bir stablecoin geliştirdiğine işaret ediyor. Bu sayede şirketler ve tüketiciler, dolar sisteminin ve Batılı kripto şirketlerinin dışında kalan yabancı ortaklarla ticaret yapabiliyor.

Sadece Ukrayna değil, başka aktörler de kriptoyu kendi lehlerine kullanıyor.