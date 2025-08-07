SharpLink, Ethereum Alımına Hazırlanıyor: 200 Milyon Dolar Topladı

En büyük kurumsal Ethereum yatırımcılarından biri olan SharpLink Gaming, Inc. (Nasdaq: SBET), hisse başına 19.50 dolar fiyatla 200 milyon dolarlık doğrudan teklifini duyurdu.

NEW: SharpLink raises $200M in a direct offering led by four global institutional investors at $19.50/share



This capital will be used to expand our Ethereum treasury, expected to surpass $2B upon full deployment



At SharpLink, our mission is simple:



SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) August 7, 2025

Söz konusu teklif dört kurumsal yatırımcıdan oluşuyor ve bir hazine varlığı olarak Ethereum’a duyulan ilginin arttığını gösteriyor. Elde edilen gelirler ETH alımları için kullanılacak. Şirketin ETH varlıklarının 2 milyar doları aşması öngörülüyor.

Kurumsal Yatırımcıların Desteği, ETH’ye Duyulan Güveni Yansıtıyor

Söz konusu anlaşmaya A.G.P./Alliance Global Partners ve Société Générale liderlik ediyor. Cantor Fitzgerald ise şirketin finans danışmanı olarak görev alıyor.

Bu şirketlerin dahil olması, Ethereum’un büyük finans şirketleri tarafından uzun vadeli bir varlık olarak görüldüğünü düşündürüyor.

SharpLink’in eş CEO’su Joseph Chalom, bu teklifle “dünyanın en büyük ETH hazinesi olma misyonlarının doğrulandığını” söyledi.

Chalom, şirketin ETH tutma ve Ethereum’un staking ekonomisine dahil olma konusundaki isteğini açıkladı.

Rezerv Varlığı Olarak ETH

SharpLink, ETH biriktirme stratejisiyle eşsiz bir konuma yerleşti. SharpLink, nakit ya da kısa vadeli menkul kıymetler tutan geleneksel finans şirketlerinin aksine kripto odaklı bir hazine modeli oluşturmak için bilançosundan yararlanıyor.

Ayrıca şirketin staking faaliyetleri de varlıklarından getiri elde ettiğini gösteriyor.

SharpLink’in 200 milyon dolarlık teklifi, kurumsal yatırımcıların Ethereum’a yönelmesini teşvik edebilir. MicroStrategy gibi halka açık şirketler de Bitcoin konusunda benzer stratejiler uygularken, SharpLink’in ETH odaklı modeli ise diğer şirketlerin Ethereum tabanlı varlıklara yönelmelerini sağlayabilir.

SBET Fiyat Hareketleri

SharpLink Gaming Inc.’nin hisseleri perşembe gününe güçlü bir başlangıç yaparak %2.2’den fazla artışla 22.70 doları gördü.

SharpLink hisseleri 21.72 dolarla açılış yaparken, gün içinde 23.03 dolara kadar yükseldi ve piyasa değeri 2.5 milyar doları gördü. 52 haftalık süreçte 2.26 dolar ile 124.12 dolar arasında seyreden SBET, yakından izlenen bir hisse haline geldi.