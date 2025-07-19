Kripto Liderleri, GENIUS Yasasını Düzenleyici Dönüm Noktası Olarak Görüyor

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ondo Finance, Bitpanda ve Gluwa gibi sektörün önde gelen kripto şirketlerinden yöneticiler, ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen GENIUS Yasası’nın, kripto paralar için düzenleyici ortamda bir dönüm noktası oluşturduğunu belirtti.

16 Temmuz’da Cryptonews.com ile paylaşılan açıklamalarda, Ondo Finance Strateji Direktörü Ian De Bode, yasanın “yeni bir düzenleyici çağın başlangıcını” temsil ettiğini vurguladı. De Bode, tasarının iki partinin iş birliğiyle geçirilmesini ve artan kurumsal hazırlığı bu yeni dönemin temel göstergeleri arasında gösterdi.

GENIUS Yasası Yöneticilerden Olumlu Yorum Aldı: Net Kurallar, Kurumsal Katılımı Hızlandıracak

Kripto sektörünün önde gelen yöneticileri, ABD’de kabul edilen GENIUS Yasası’nın yalnızca yasal çerçeveyi değil, yatırımcı algısını da değiştirdiğini belirtiyor.

Ondo Finance Strateji Direktörü Ian De Bode, “Kurallar ne kadar net olursa, benimseme de o kadar hızlı olur” dedi. De Bode, uzun süredir kurumsal katılımın önündeki en büyük engelin yasal belirsizlik olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi eski başkanı olan ve şu anda Ondo’nun başkan yardımcısı olarak görev yapan Patrick McHenry’nin, GENIUS Yasası’nın imza töreninde Başkan Donald Trump ile birlikte yer alması dikkat çekti.

De Bode, “Bu yalnızca yasal bir gelişme değil; dijital varlık sektörü açısından da sembolik bir an” ifadelerini kullandı.

Crypto Week has delivered.



The GENIUS Act is now law, providing long-overdue clarity for stablecoin issuers, protections for consumers, and defined guidelines for regulators.



With the CLARITY Act also advancing through the Senate, the US took a major step toward defining… pic.twitter.com/ckNjO2FF2t — Ondo Finance (@OndoFinance) July 18, 2025

Bitpanda CEO Yardımcısı Lukas Enzersdorfer-Konrad ise Washington’daki düzenleyici hareketliliğin yatırımcı psikolojisini doğrudan etkilediğini söyledi.

“Bu atılım, BTC’deki tüm zamanların en yüksek seviyesine yansıyan piyasa iyimserliğini besliyor. Şimdi sıra altcoinlerde,”

XRP ve DOGE gibi altcoinlere olan ilginin yeniden canlandığını belirten Enzersdorfer-Konrad, “Geniş çaplı ralliler için güven şart” yorumunu yaptı.

Gluwa CEO’su Tae Oh ise yasanın stablecoin maddesine dikkat çekti.

“ABD doları endeksli stablecoin’ler için ilk federal çerçevenin oluşturulması, sorumlu inovasyon, tüketici koruması ve uzun vadeli büyümeye olan bağlılığı gösteriyor,”

Oh ayrıca bu yasanın ödemeler, DeFi ve finansal altyapı alanlarında benimsemeyi hızlandıracağını savundu.

Tae Oh, ayrıca Kripto Piyasa Yapısı Tasarısı ve yaklaşan Fed toplantısına da işaret etti:

“Politikadaki en küçük bir yön değişikliği sinyali bile riskli varlıklar üzerinde ciddi etkiler yaratabilir.”

GENIUS Yasası Küresel Yaklaşımı Güçlendiriyor

GENIUS Yasası’nın ABD Temsilciler Meclisi’nden geçmesi, yalnızca ulusal çapta değil, küresel ölçekte de düzenleyici uyum açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bazı sektör analistlerine göre bu gelişme, büyük ekonomiler arasında kripto düzenlemelerinde yakınsama trendinin bir parçası.

Avrupa Birliği’nin yürürlüğe koyduğu MiCA (Kripto Varlık Piyasaları) düzenlemesi ve Asya’daki benzer girişimler, yasa yapıcıların dijital varlık gözetimini geleneksel finansal sistemlerle uyumlu hale getirme çabalarını ortaya koyuyor. Bu da düzenleyici arbitrajı azaltırken, sınır ötesi işlemlerin daha sorunsuz gerçekleşmesini hedefliyor.

Ancak düzenlemeler, ülkelerin kriptoyu nasıl tanımladığı konusunda derin bir ayrışmayı da gözler önüne seriyor. Bazı ülkeler kriptoyu menkul kıymet yasaları çerçevesinde denetlerken, diğerleri bunu finansal altyapı reformlarının bir parçası olarak ele alıyor. Bu farklılık, bankacılık, menkul kıymet ve emtia kurumları arasında net denetleyici rollerin tanımlanmasını zorunlu kılıyor.

Uzmanlara göre, kriptoyu ekonomik sisteme entegre etmek isteyen ülkeler, bu net rol paylaşımını sağlayabildikleri ölçüde başarılı olacak. Aksi halde düzenleyici belirsizlik, inovasyonu ve yatırım akışını sınırlayan bir engel olmaya devam edebilir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)