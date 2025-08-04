BitMine, En Büyük Ethereum Yatırımcılarından Biri Oldu: 2.9 Milyar Dolar Değerinde ETH’ye Sahip

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BitMine Immersion Technologies, 3 Ağustos itibariyle değeri 2.9 milyar dolardan fazla olan 833.137 ETH’ye sahip olduğunu, böylece en büyük kurumsal ETH yatırımcılarından biri haline geldiğini söyledi.

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It has been 1-month since BitMine launched ETH Treasury strategy.



2 milestones announced today:

– BMNR now owns 833,137 ETH valued at $2.95 billion

– Bill Miller III announced he has taken a major stake in BMNRhttps://t.co/2w77JQkR8J



Ticker: $BMNR — Bitmine BMNR (@BitMNR) August 4, 2025

Şirket şu anda dolaşımdaki ETH arzının yaklaşık %5’ini kontrol ediyor ve bu aşamaya sadece 35 gün içinde ulaştı.

BitMine, kripto hazinesinin büyüklüğü açısından birçok kurumsal yatırımcıyı geride bırakarak MicroStrategy ve Marathon Blockchain’in gerisine yerleşti.

BitMine’ın 30 Haziran’da başlattığı ve 8 Temmuz’da tamamladığı Ethereum hazine stratejisi hızla cesur ve agresif bir yatırım stratejisine dönüştü.

Hızlı Büyüme ve Piyasa Tanınırlığı

BitMine’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Fundstrat’ın Kurucu Ortağı Thomas Lee, şirketin Ethereum yatırımının hızını ve amacını açıkladı.

Lee, şirketin Ethereum arzının %5’ine ulaşmak için ışık hızında hareket ettiğini söyledi. Lee, “Sadece varlıklarımızla değil, aynı zamanda hisse senetlerimizin likiditesiyle de kendimizi kriptoya yatırım yapan diğer şirketlerden ayırdık” dedik.

Bu arada BitMine’ın BMNR hissesi ABD’de en çok işlem gören hisse senedi haline geldi. Fundstrat verilerine göre, hissenin günlük işlem hacminin beş günlük ortalaması 1.6 milyar dolar seviyesinde olup, şirketin ABD’de listelenen 5.704 şirket arasında 42. sıraya yerleşmesini sağladı.

BitMine, Deneyimli Yatırımcıların Desteğini Alıyor

BitMine’ın destekçileri arasında, 2020 yılında MicroStrategy’ye yaptığı yatırımla bilinen Bill Miller III yer alıyor. Miller, BitMine’ın ETH stratejisini destekledi ve bu stratejinin Ethereum staking işlemleri aracılığla kayda değer bir getiri potansiyeli barındırdığını belirtti.

Miller, BitMine’ın ETH staking işlemlerine yönelmesinin ardından son derece karlı hale geleceğini söyledi.

Lee’nin liderliğini ve sermaye ayırma konusundaki disiplinini öven Miller, ekibin rasyonel ve açık fikirli olduğunu söyledi.

On-chain Trendleri ETH İçin Pozitif İşaretler Veriyor

Strategic ETH Reserve’in (SER) verilerine göre, kurumsal yatırımcılar ve ETF’ler şu anda değeri 31 milyar doların üzerinde olan 8.12 milyon token tutuyor. Bu, toplam Ethereum arzının %6.73’üne tekabül ediyor.

Stratejik Ethereum rezervleri değeri 8.9 milyar dolar olan 2.33 milyon ETH’den oluşuyor ve bu toplam ETH arzının %1.93’üne tekabül ediyor. Şu anda 65 şirketin Ethereum rezervi bulunuyor ve bu sayı nisan ayının ortalarından beri istikrarlı bir şekilde arttı.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.