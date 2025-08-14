Spot ETH ETF’leri Bitcoin’i Solladı: Yatırımcılar Ethereum’a Yöneldi!

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

SoSoValue verilerine göre, ABD spot Ether borsa yatırım fonları (ETF) Çarşamba günü net 729,1 milyon dolar giriş kaydederek, yılın başında piyasaya sürülmelerinden bu yana ikinci en büyük günlük girişini gerçekleştirdi.

Günün lideri BlackRock’ın ETHA fonu oldu ve 500,9 milyon dolar giriş çekti. Onu Fidelity’nin FETH fonu 154,7 milyon dolar ile takip etti.

Diğer dört Ether ETF’si de pozitif giriş gördü. Böylece Pazartesi günü kırılan 1,02 milyar dolarlık rekor girişle başlayan ve Salı günü 523,9 milyon dolar ile devam eden üç günlük güçlü ivme tamamlanmış oldu.

Ethereum ETF’leri Üç Günde 2,2 Milyar Dolar Topladı – Bitcoin’i 7’ye Katladı

Ethereum’un momentumu Bitcoin’i adeta gölgede bırakıyor. Verilere göre, ETH ETF’leri Çarşamba günü 704 milyon dolar yatırım çekerken, Bitcoin fonları yalnızca 86,7 milyon dolar topladı.

Son üç günde Ethereum ürünlerine giren toplam para 2,2 milyar dolar ile Bitcoin ETF’lerine eklenen 330,9 milyon doların neredeyse yedi katına ulaştı.

Bu ivme, ETH fiyatını Perşembe sabahı itibarıyla 4.775 dolara taşıyarak, Kasım 2021’deki 4.900 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca %4 altına getirdi (CoinGecko verileri). Token son bir ayda %60’tan fazla değer kazandı. Bu ralli, ayı yatırımcılarını zor durumda bıraktı; 127,4 milyon dolarlık short pozisyon yalnızca 24 saatte tasfiye edildi (CoinGlass verileri). Kurumsal talep ise giderek artan bir arz sıkışıklığına neden oluyor.

Spot eth ETFs post 3rd best inflow day ever…



Over $700mil.



3 of top 6 inflow days since launch have come *this week*.



$3bil new $$$ over past 7 trading sessions.



On another heater. — Nate Geraci (@NateGeraci) August 14, 2025

Aylık Ethereum ETF girişleri 2,3 milyar dolara ulaşarak yaklaşık 500.000 ETH’ye eşdeğer olurken, Eylül 2022’deki Merge yükseltisinden bu yana yalnızca 450.000 ETH ihraç edildi.

Kripto hazine yönetim şirketleri de alımlarını artırıyor. Dünyanın en büyük kurumsal Ethereum sahibi BitMine Immersion, ETH alımlarını artırmak için fonlama hedefini 20 milyar dolar yükselterek toplam 24,5 milyar dolara çıkarmayı planladığını açıkladı. Bu hamle, şirketin daha önceki 4,5 milyar dolarlık hisse arzına kıyasla keskin bir genişleme anlamına geliyor.

Buterin, ETH Hazinelerindeki Patlama Konusunda Uyarıyor

ETH’nin son rallisi, kurumsal girişler ve Ether tutan şirket hazineleriyle desteklenmiş olsa da, Vitalik Buterin bu trende karşı temkinli olunması gerektiğini söylüyor.

Yakın tarihli bir röportajda Buterin, ETH hazinelerinde aşırı kaldıraç kullanımının uzun vadede risk oluşturabileceği konusunda uyardı:

“Üç yıl sonra beni uyandırıp bana hazinelerin ETH’nin çöküşüne yol açtığını söyleseydiniz… tahminim, bunun aşırı kaldıraçlı bir oyuna dönüştürülmüş olacağı olurdu.”

Bu sırada Bitcoin savunucusu Samson Mow, Ethereum’un son rallisinin bir tersine dönüş hazırlığında olabileceğini ve sermayenin sonunda Bitcoin’e geri akacağını öne sürdü.

Bitcoin benimseme firması Jan3’ün CEO’su olan Mow, ICO döneminin erken ETH yatırımcıları da dahil olmak üzere pek çok uzun vadeli ETH sahibinin hâlihazırda ciddi miktarda Bitcoin’e sahip olduğunu söyledi. Ona göre bu yatırımcılar, Ethereum hazine şirketleri gibi yeni anlatılar üzerinden ETH’yi “pompalamak” amacıyla BTC’lerini ETH’ye çeviriyor.

Fiyatlar yeterince yükseldiğinde ise ETH’lerini satarak “yeni nesil çantacıları” geride bırakacaklarını ve kârlarını tekrar Bitcoin’e taşıyacaklarını iddia ediyor.

“Uzun vadede kimse ETH istemiyor.”

Ayrıca Ether’in önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini aşmasının “zorlayıcı” olabileceğini, piyasa bu psikolojik seviyeye yaklaştıkça satış yapma dürtüsünün güçleneceğini ve bunun “Çantacı İkilemi” olarak bilindiğini belirtti.