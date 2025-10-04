Bitcoin พุ่งแตะใกล้ $124K มูลค่าตลาดคริปโตทะลุ $4.21 ล้านล้าน บ่งบอกถึงแรงซื้ออันเข้มข้นในรอบใหม่
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin แสดงพลังการปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง โดยราคาขยับขึ้นกว่า 14% จากจุดต่ำสุดบริเวณ $108,600 เมื่อวันศุกร์ ก่อนจะขึ้นไปแตะระดับใกล้ $124,000 ภายในเวลาไม่กี่วัน ความเคลื่อนไหวนี้กำลังเปิดโอกาสให้ Bitcoin ก้าวสู่การค้นหาราคาสูงสุดใหม่ (Price Discovery) เหนือ $125,500 ขณะเดียวกัน มูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมได้ทะยานทะลุ $4.21 ล้านล้านดอลลาร์ ตอกย้ำพลังซื้อและแรงหนุนจากนักลงทุนทั่วโลก
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นราคา คือสถานการณ์ “Government Shutdown” ของสหรัฐฯ ที่ทำให้หลายหน่วยงานรัฐต้องหยุดทำงานชั่วคราว ส่งผลให้การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจล่าช้า และสร้างความไม่แน่นอนให้กับนักลงทุน ในบรรยากาศเช่นนี้ Bitcoin กลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง โดยราคาพุ่งขึ้นมากกว่า 8% หลังจากการปิดหน่วยงานรัฐเริ่มต้นขึ้น เนื่องจากนักเทรดเลือกหันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ขึ้นกับนโยบายการเงินโดยตรง
การหยุดทำงานของรัฐบาลยังทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ต้องตัดสินใจลำบากขึ้น เพราะขาดข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ดัชนีเงินเฟ้อและตัวเลขการจ้างงาน ปัจจัยนี้ยิ่งทำให้กระแสเงินเก็งกำไรไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตอย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน กระแสเงินทุนไหลเข้าจาก ETF อย่างต่อเนื่องก็กำลังทำหน้าที่เป็นแรงหนุนที่ชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อ ราคา BTC ทะลุ $120K พร้อม ETF สร้างวอลุ่มกว่า $5 พันล้าน
ด้านเงื่อนไขมหภาค (Macroeconomic Conditions) ในสหรัฐฯ ก็ยังคงสนับสนุนบรรยากาศการลงทุน เงินเฟ้อที่เริ่มชะลอตัวและท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึ้นของ Fed ทำให้นักลงทุนกล้าเสี่ยงมากกว่าเดิม นักวิเคราะห์เชื่อว่าหากกระแสเงินทุนไหลเข้าจาก ETF ยังคงมีความเสถียร และไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจใดๆ ที่พลิกโอกาส คาดว่าช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ Bitcoin อาจเดินหน้าสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ไม่ยาก
แรงซื้อ Bitcoin บนเครือข่าย On-chain พุ่งสูง
ข้อมูล On-chain ยืนยันถึงแรงซื้อที่ไหลเข้ามาอย่างชัดเจน โดยนักวิเคราะห์ Maartunn ระบุว่า มีปริมาณการซื้อฝั่ง Taker Buy Volume มากกว่า $1.6 พันล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงบนทุกกระดานเทรด
ขณะเดียวกัน ช่องว่างราคาของ Coinbase Premium Gap ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างราคาใน Coinbase และ Binance ก็ขยับขึ้นแตะ $91.86 ซึ่งหมายความว่านักลงทุนสหรัฐฯ ยอมจ่ายแพงกว่าเกือบ $92 ต่อ 1 BTC เพื่อซื้อผ่าน Coinbase นักวิเคราะห์ Burak Kesmeci มองว่านี่เป็นสัญญาณของความต้องการซื้อที่แข็งแกร่งจากฝั่งสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม ระดับ Premium ที่สูงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคม และในอดีตก็เคยเป็นสัญญาณที่ทำให้แรงบวกของตลาดเริ่มชะลอตัว
แนวโน้มการค้นหาราคาใหม่สัปดาห์หน้า
เมื่อ Bitcoin เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล นักวิเคราะห์หลายรายคาดว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วง “Price Discovery” อย่างเต็มตัว นักเทรดชื่อดัง Jelle ระบุว่า
“หาก $120,000 กลายเป็นแนวรับสำคัญ และสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ตลอดสุดสัปดาห์ มีโอกาสสูงที่การค้นหาราคาจะกลับมาเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า”
ในมุมมองของ Rekt Capital ช่วงนี้ถือเป็น “Phase 3 Price Discovery” หรือช่วงที่ตลาดกำลัง Breakout และสร้างแนวต้านใหม่ ขณะที่นักวิเคราะห์ Skew ก็ชี้ว่ามีแรงขายจำนวนมากรออยู่บริเวณ $130,000 ซึ่งถือเป็นแนวต้านหลักถัดไป อย่างไรก็ตาม กระแสเงินทุนจาก Coinbase และการเปิดสถานะเสี่ยง (Risk-on) ใน Binance ยังคงสะท้อนความต้องการซื้อที่แข็งแรง
ปัจจัยเหล่านี้ทำให้นักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยเชื่อว่า Bitcoin พุ่งแรงไม่หยุด มองเป้าใหม่ที่ $139K ในรอบถัดไป โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการปิดแท่งเทียนรายวันต้องแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการรักษาระดับราคาเหนือแนวรับ
มุมมองสำหรับนักลงทุน
ด้วยสถานการณ์ที่ Bitcoin กำลังเคลื่อนไหวในเขตสูงสุดใหม่ ประกอบกับกระแสเงินทุน ETF และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ที่ยังคงดำเนินอยู่ ทำให้หลายฝ่ายมองว่านี่คือ “โอกาสทอง” ของนักลงทุนที่กำลังมองหาสินทรัพย์ทางเลือก ในบรรดาตลาดคริปโตที่เต็มไปด้วยเหรียญจำนวนมาก Bitcoin ยังคงถูกยกให้เป็นตัวเลือกหลัก ขณะที่นักวิเคราะห์หลายรายเริ่มจัดอันดับ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ซึ่ง Bitcoin ยังคงถูกกล่าวถึงในฐานะตัวเลือกแรกที่เหมาะแก่การถือครองในระยะยาว
